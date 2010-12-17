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İlk Nissan Leaf sahibi 4 günlük deneyimini anlattı: Leaf çok etkileyici!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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İlk Nissan Leaf sahibi 4 günlük deneyimini anlattı: Leaf çok etkileyici!
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Japon otomobil üreticisi Nissan'ın uzun süredir merakla satışa çıkarılması beklenen tamamen elektrikli modeli Leaf sonunda ilk sahiplerine ulaşmaya başladı.Nissan Leaf'in ilk sahiplerinden Olivier Chalouhi teknolojik otomobille ilgili ilk izlenimlerini anlattı.

Chalouhi öncelikle 4 günlük deneyimi süresince otomobilden çok etkilendiğini belirtiyor. Kendi açtığı blogunda sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Chalouhi'nin en çok merak edilen sorulara verdiği cevaplar ise şöyle:

-- Chalouhi öncelikle elektrikli otomobillerin hiç de yavaş olmadığını belirtiyor. ''Bir GTI yavaşladığında onu geçmek zorunda kaldım, kısa zamanda 128 kilometre/saat hıza çıktım ancak bataryanın hızla boşaldığını farkettiğim için hızımı 104 kilometre/saate azaltıp yola öyle devam ettim.'' açıklamasında bulundu.

-- Chalouhi, Nissan Leaf'in eşinin otomobili Honda Fit'ten çok daha konforlu olduğunu, çok daha iyi hızlandığını, çok daha sessiz olduğunu ve daha donanımlı olduğunu belirtti. Ancak Chalouhi Leaf'in sessizliğinden dolayı gerçek hızı algılamada zorluk çektiğini de söyledi.

--Chalouhi, Leaf'in 0-100 kilometre/saat hızlanmasını ne kadarda tamamladığını kesin olarak bilmese de 10 saniye civarında olduğunu belirtti. Otomobilin özellikle 40 kilometre/saat hıza çok kısa sürede hızlandığını söyledi.

--Menzil konusunun ise biraz karmaşık olduğunu belirten Chalouhi, otobanda klima açık vaziyette 120 kilometre/saat ve üstü hızlarda menzilin 80-100 kilometre civarında olduğunu belirtti. 100 kilometre/saat civarı hızlarda giderken ise menzilin daha iyi olduğunu söyledi.

İlk Nissan Leaf sahibi 4 günlük deneyimini anlattı: Leaf çok etkileyici!
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goxeloktay 8 yıl
çok güzel elektrikli araba pazarı biraz daha hızlı gelişse veya gelişmeler pazara sunulsa uygun fiyata hoş türkiyeden umudum yok trye gelse bu araba petrolden kaybettikleri vergi kazancını elektiriğe +vergi olarak kakar bunlar .....
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kralcy 8 yıl
güzel arabaya benziyor ama biraz beklemek lazım.
Gerçi Türkiye'de bu arabalar gitmez elektrikte pahalı!
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emreee85 8 yıl
her zaman ellerinde daha iyi teknoloji vardır. zamanı gelince piyasaya sürerler. yani bir kaç yıl içinde muhakkak menzil artar, dolum süresi kısalır.
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Sunbuloglu 8 yıl
Herşey çok güzel ama şu menzil sorununu aşmadan bu araçlar alınmaz.
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sportifsan 8 yıl
Ben beğeniyorum ya çıkarsa fiyatıda uygun olursa alırım yani neden olmasın :) 100Km yi 5tl ye giden+ 600Km menzile sahip+ İstasyonlar çabuk sarj olan(max 5dk) + Fiyatı 35Bin TL den fazla olmayan+... Vs gibi özellikleri olursa çok güzel alınır :)

Fiyat konusuna gelince bence yeni teknoloji ama benzinliden daha ucuza satılması lazım. Herşeyin elektrikle olacak çok az güç tüketiminle her şeyi sağlayabileceksin, Aynı LED teknolojisi gibi Ledler çok ucuza mal oluyor azda enerji harcıyor.Çokta parlaklık veriyor.
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darkaura 8 yıl
sorun enerji kaynagi yoksa elektrikli araclarin ivme ve surat konusunda hic bir problemleri yok.
bataryalar konusunda gercekten cok buyuk arge calismalari var. hic yeni teknoloji cikmasa bile li-ion bataryakarin yogunlugu surekli artiyor. bu sekilde gelismeye devam ederse, icten yanmali araclarin buharli arac durumuna dusmeleri yakindir.
diger elektrikli araclarla karsilastirinca leaf in menzil guzelmis. gunluk sehirici kullanim icin gayet yeterli.
vergi indirimini gectim bindirim yapmasinlar yeter.
leaf in batarya 24kw.saat, elektirigin gece kw.saat fiyati 10kurus. hesap basit 100km yi 2.4liradan ucuza gidiyor. bir litre mazot fiyati bile degil.
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tempestatem 8 yıl
Elektrikli araba üretenlerin, akaryakıt tüketicilerinden para aldıklarını düşünüyorum, henüz ellerindeki malları sunmuyorlar, bu arabalar ucuzlarsa kim alır benzini mazotu? Birilerinin cebinni dolması lazım
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OverClocK1ng 8 yıl
Halletmek üzereler. 3D batarya diye bir şey var çıkmak üzere. Bataryalar ikiye katlayacakmış...
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Janjan 8 yıl
Şunların menzili bir 400-500km olsa.. birde dolum istasyonları yaygınlaşsa off off umarım Türkiye'ye gelirse bir civic hybrid veya prius faciası yaşamaz, hükümetin işine gelmiyor tabi bunların önünü açmak, malum akaryakıt tüketimi azalcak
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sportifsan 8 yıl
AR-GE bataryaya kayıyorr... Şu sorunu halletselerde alınabilecek hale gelse
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StevenGerrard 8 yıl
teknolojik araçlar neden tipsiz olmak zorunda
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kadirkayik 8 yıl
bekledigimden iyi.
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serkaf 8 yıl
daha uzun süre giden bataryaları çıkana kadar beklemek daha mantıklı
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JasoNBuraK 8 yıl
Elbet gelişecekler , çok güzel haberler..
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Otomobil Teknolojileri, electric vehicle ve nissan leaf
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