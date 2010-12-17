İlk Nissan Leaf sahibi 4 günlük deneyimini anlattı: Leaf çok etkileyici!

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın uzun süredir merakla satışa çıkarılması beklenen tamamen elektrikli modeli Leaf sonunda ilk sahiplerine ulaşmaya başladı.Nissan Leaf'in ilk sahiplerinden Olivier Chalouhi teknolojik otomobille ilgili ilk izlenimlerini anlattı.

Chalouhi öncelikle 4 günlük deneyimi süresince otomobilden çok etkilendiğini belirtiyor. Kendi açtığı blogunda sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Chalouhi'nin en çok merak edilen sorulara verdiği cevaplar ise şöyle:

-- Chalouhi öncelikle elektrikli otomobillerin hiç de yavaş olmadığını belirtiyor. ''Bir GTI yavaşladığında onu geçmek zorunda kaldım, kısa zamanda 128 kilometre/saat hıza çıktım ancak bataryanın hızla boşaldığını farkettiğim için hızımı 104 kilometre/saate azaltıp yola öyle devam ettim.'' açıklamasında bulundu.

-- Chalouhi, Nissan Leaf'in eşinin otomobili Honda Fit'ten çok daha konforlu olduğunu, çok daha iyi hızlandığını, çok daha sessiz olduğunu ve daha donanımlı olduğunu belirtti. Ancak Chalouhi Leaf'in sessizliğinden dolayı gerçek hızı algılamada zorluk çektiğini de söyledi.

--Chalouhi, Leaf'in 0-100 kilometre/saat hızlanmasını ne kadarda tamamladığını kesin olarak bilmese de 10 saniye civarında olduğunu belirtti. Otomobilin özellikle 40 kilometre/saat hıza çok kısa sürede hızlandığını söyledi.

--Menzil konusunun ise biraz karmaşık olduğunu belirten Chalouhi, otobanda klima açık vaziyette 120 kilometre/saat ve üstü hızlarda menzilin 80-100 kilometre civarında olduğunu belirtti. 100 kilometre/saat civarı hızlarda giderken ise menzilin daha iyi olduğunu söyledi.