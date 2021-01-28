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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk ağır sınıf yerli torpido AKYA, yıl içerisinde envantere girecek

    Türkiye'nin ilk ağır sınıf torpidosu AKYA, TCG Gür denizaltından başarıyla fırlatıldı. AKYA, 2021 yılı içerisinde teslim edilecek.
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İlk ağır sınıf yerli torpido AKYA, yıl içerisinde envantere girecek
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    Yerli imkanlarla geliştirilen ağır sınıftaki ilk torpido AKYA, başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AKYA’nın teslimat tarihi hakkında bilgi verdi.

    AKYA Ağır Sınıf Torpido, ROKETSAN tarafından üretiliyor. AKYA, TSK denizaltılarda su altı ve su üstü hedeflere karşı kullanılacak. Geçtiğimiz günlerde TCG GÜR denizaltımızdan fırlatılış görüntüleri paylaşıldı.

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    Atış testleri devam eden torpido, SSB Başkanı İsmail Demir’in açıklamalarına göre 2021 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

    Milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido AKYA, 7 metre uzunluğa 533 milimetre çapa ve 1200 kilogram ağırlığa sahip. 40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebiliyor. Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor.

    Ayrıca Bkz. "ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı"

    Hafif sınıf için ORKA geliştiriliyor

    Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda ağır sınıf torpido AKYA’nın yanı sıra hafif sınıf torpido da geliştiriliyor. ORKA ismindeki orta sınıf torpidonun projesi geçtiğimiz ay imzalandı. AKYA ve ORKA torpidoları ile denizaltı mühimmatlarındaki dışa bağımlılık sona erecek.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    9 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunlar çok önemli, olası bir savaş zamanında mühimmatı dışardan vermezler, kendimiz üretemezsek sınırlı sayıda olduğu için kullanımı da kısıtlı olurdu.
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    . .V. 31 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Günümüzde olacak bir savaşın sonucunu stoktaki araç ve mühimmatlar belirleyecek. Birinci ve ikinci dünya savaşları gibi yıllarca sürmeden biranda yenip/yenildiğin bir savaş olacak. Günümüzde kullanan araçlar çok daha kompleks, üretimi çok daha zor ve başka ağlara bağlı, bundan dolayı eski savaşlarda olduğu gibi günde yüzlerce top, tüfek üretmeye benzemediği için, bir savaş çıktığı sırada ne kadar aracın, mühimmat varsa onunla mücadele vereceksin. Öyle Savaş sırasında bir gemi üretmek, tank üretmek, uçak üretmek yaparsa ABD, Çin, Almanya yapar ama o da çok çok kısıtlı miktarda, öyle savaş sırası tank bastım kazandım savaşı o devir geçti yani, yapamazsın. Üstüne bütün araçlar çok hassas, hem karşı taraftaki hedefi bulmak açısından, hem de aldığı hasar ile platformu sürdürülebilirlik açısından. Eskinin zırhlı gemilerini, tanlarını tekrar tekrar kullan şimdinin gemileri bir isabette savaş dışı, tekrar operasyonel olması çok zor. Üretim yapan fabrikalara iki tane seyir füzesi yolla veya tedarik zincirindeki bir yere, bütün üretim aksar. Diyeceğim üstünlüğü ele geçirme açısından yeni dönem bir savaş eskiye nazaran çok kısa sürecek, ama toprak olarak ele geçirme hala daha zor, belki daha zor. Bu anlattıklarım yerli üretimle ilgili değil zaten ama belirteyim; umarım her şeyin yerlisini üretiriz, daha iyisini üretiriz, bağımlılığı azaltırız.
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