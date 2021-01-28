İlk ağır sınıf yerli torpido AKYA, yıl içerisinde envantere girecek

Tam Boyutta Gör

Yerli imkanlarla geliştirilen ağır sınıftaki ilk torpido AKYA, başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AKYA’nın teslimat tarihi hakkında bilgi verdi.

AKYA Ağır Sınıf Torpido, ROKETSAN tarafından üretiliyor. AKYA, TSK denizaltılarda su altı ve su üstü hedeflere karşı kullanılacak. Geçtiğimiz günlerde TCG GÜR denizaltımızdan fırlatılış görüntüleri paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı

Atış testleri devam eden torpido, SSB Başkanı İsmail Demir’in açıklamalarına göre 2021 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

Milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido AKYA, 7 metre uzunluğa 533 milimetre çapa ve 1200 kilogram ağırlığa sahip. 40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebiliyor. Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor.

Ayrıca Bkz. "ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı"

Hafif sınıf için ORKA geliştiriliyor

Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda ağır sınıf torpido AKYA’nın yanı sıra hafif sınıf torpido da geliştiriliyor. ORKA ismindeki orta sınıf torpidonun projesi geçtiğimiz ay imzalandı. AKYA ve ORKA torpidoları ile denizaltı mühimmatlarındaki dışa bağımlılık sona erecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.