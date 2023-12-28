Türkiye’nin ilk ağır sınıf torpidosu AKYA harp başlığıyla ateşlendi!

Tam Boyutta Gör Roketsan tarafından geliştirilen yeni nesil Ağır Sınıf Torpido AKYA, kısa bir süre önce harp başlıklı ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. AKYA torpidosu tarafından vurulan hedef gemi ise ortadan ikiye bölünerek kısa süre içerisinde Akdeniz’in sularına gömüldü.

Roketsan AKYA'dan tarihi başarı

Roketsan, AKYA torpidosu özelinde uzunca bir süredir geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar AKYA ile 60’dan fazla test atışı gerçekleştirildi. Şimdi ise ilk defa ‘Harp Torpidosu’ ile hedef deniz platformu vuruldu. Bu vesileyle AKYA’nın kabul testlerine geçişmesi planlanıyor.

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Antalya Körfezi’nde icra edilen atış sırasında; TCG PREVEZE Denizaltısı, sualtı şok tesirli duyarsız harp başlığına sahip AKYA Torpidosu ile hedef gemiyi başarıyla vurdu. Torpidonun teması sonrasında ağır hasar alan gemi çok kısa bir süre sonra sulara gömüldü. AKYA Ağır Torpido sayesinde, Türkiye’nin bu alanda ABD üretimi Mk-48 ve Alman üretimi DM2A4 torpidolarına olan bağımlılığı sona erdirecek. AKYA’nın; GÜR, PREVEZE ve REİS Sınıfı Denizaltılar’da kullanılması planlanıyor. AY Sınıfı Denizaltılar’da da AKYA’nın kullanılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

AKYA özellikleri

Milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido AKYA, 7 metre uzunluğa 533 milimetre çapa ve 1200 kilogram ağırlığa sahip. 45+ knot hızda 50 kilometre mesafe kat edebiliyor. Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. Su üstü ve su altı hedefler için kullanılacak.

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