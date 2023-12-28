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    Türkiye’nin ilk ağır sınıf torpidosu AKYA harp başlığıyla ateşlendi!

    Roketsan tarafından geliştirilen yerli AKYA torpido, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında ateşlenerek hedefini imha etti.
    Türkiye’nin ağır sınıf torpidosu AKYA harp başlığıyla ateşlendi! Tam Boyutta Gör
    Roketsan tarafından geliştirilen yeni nesil Ağır Sınıf Torpido AKYA, kısa bir süre önce harp başlıklı ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. AKYA torpidosu tarafından vurulan hedef gemi ise ortadan ikiye bölünerek kısa süre içerisinde Akdeniz’in sularına gömüldü.

    Roketsan AKYA'dan tarihi başarı

    Roketsan, AKYA torpidosu özelinde uzunca bir süredir geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar AKYA ile 60’dan fazla test atışı gerçekleştirildi. Şimdi ise ilk defa ‘Harp Torpidosu’ ile hedef deniz platformu vuruldu. Bu vesileyle AKYA’nın kabul testlerine geçişmesi planlanıyor.

    Antalya Körfezi’nde icra edilen atış sırasında; TCG PREVEZE Denizaltısı, sualtı şok tesirli duyarsız harp başlığına sahip AKYA Torpidosu ile hedef gemiyi başarıyla vurdu. Torpidonun teması sonrasında ağır hasar alan gemi çok kısa bir süre sonra sulara gömüldü. AKYA Ağır Torpido sayesinde, Türkiye’nin bu alanda ABD üretimi Mk-48 ve Alman üretimi DM2A4 torpidolarına olan bağımlılığı sona erdirecek. AKYA’nın; GÜR, PREVEZE ve REİS Sınıfı Denizaltılar’da kullanılması planlanıyor. AY Sınıfı Denizaltılar’da da AKYA’nın kullanılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

    AKYA özellikleri

    Milli imkanlarla geliştirilen ilk ağır sınıf torpido AKYA, 7 metre uzunluğa 533 milimetre çapa ve 1200 kilogram ağırlığa sahip. 45+ knot hızda 50 kilometre mesafe kat edebiliyor. Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. Su üstü ve su altı hedefler için kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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