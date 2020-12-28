ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı

Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için "324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi (ORKA)" başlatıldı.

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin SİHA'ları yeni mühimmatlarla güçlenecek

Yapılan açıklamaya göre Roketsan'ın ana yükleniciliğini üstlendiği ORKA ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek. Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.

Ayrıca Bkz. "Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır"

Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak. Roketsan'ın gelecek yıl teslim edilmesi hedeflenen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi'nde edindiği tecrübe de ORKA Projesi'ne aktarılacak.

ORKA Projesi'nde ana yüklenici Roketsan'ın yanı sıra Aselsan da ana alt yüklenici olarak yer alacak. ORKA, Mavi Vatan'ın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.