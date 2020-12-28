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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı

    Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için "324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi (ORKA)" başlatıldı.

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    Yapılan açıklamaya göre Roketsan'ın ana yükleniciliğini üstlendiği ORKA ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek. Projeyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi, yerli ve milli olarak geliştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır"

    Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak. Roketsan'ın gelecek yıl teslim edilmesi hedeflenen AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi'nde edindiği tecrübe de ORKA Projesi'ne aktarılacak.

    ORKA Projesi'nde ana yüklenici Roketsan'ın yanı sıra Aselsan da ana alt yüklenici olarak yer alacak. ORKA, Mavi Vatan'ın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak. 



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    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    8 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amo samon ithol ediyokcular damlar birazdan!
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    monacomen 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Torpidolar için katil balina Orka ismini kullanmak bence çok güzel.
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