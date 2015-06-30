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İlk iPhone 8 yıl önce bugün piyasaya sürüldü!

3 yıl
3,9b
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30
iPhone
Erhan Tan
Haber Editörü
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İlk iPhone 8 yıl önce bugün piyasaya sürüldü!

 Amerikalı teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon pazarını domine ettiği şu günlerde iPhone'suz bir dünya düşünmek pek mümkün olmasa da, iPhone'un henüz hayatımıza girmediği günler aslında çok da uzağımızda değiller. iPhone'un inanılmaz yolculuğu sekiz yıl önce başladı ve sekiz yıl önce bugün piyasaya sürülen ilk iPhone ile birlikte akıllı telefon pazarı sonsuza dek değişmiş oldu. O zamanlar içinde bulunduğu mali sıkıntılardan yeni yeni kurtulmaya başlayan Apple, şık tasarımı ve devrim niteliğindeki dokunmatik ekranıyla dikkat çeken ilk akıllı telefonu iPhone'u 29 Haziran 2007'de piyasaya sürdü ve o günlerde Nokia, Sony, BlackBerry ve Motorola gibi firmalar tarafından domine edilen akıllı telefon pazarının altını üstüne getirdi.
 İlk olarak AT&T'ye özel olarak ABD'de piyasaya sürülen iPhone, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve telefonun satışa sunulduğu ilk gün ABD genelinde birçok mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. ABD'de gördüğü bu yoğun ilgi sonrası dünyaya da açılan iPhone, 2008 yazına kadar Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Avusturya ve İrlanda'ya ulaştı. İlk nesil iPhone ülkemizde satışa sunulmamış olsa da onu takip eden iPhone 3G, 2008 yılının sonbahar aylarında Türkiye'deki kullanıcılarla buluştu.
 Her geçen modelle rakipleriyle arasındaki farkı bir adım daha açan iPhone, bugüne kadar dünya genelinde yüz milyonlarca satmayı başardı ve aradan geçen sekiz yılda piyasaya sürülen 10 modeliyle birçok teknoloji meraklısının gönlünü fethetmeyi başardı. Öyle ki zamanla Apple'ın en önemli ürünü haline gelen iPhone, geçtiğimiz mali çeyrekte açıklanan sonuçlara göre firmanın toplam gelirinin neredeyse yüzde 70'ini oluşturdu.
 Akıllı telefon pazarında devrim yaratan ilk iPhone'un sekizinci yaş gününü kutladığı şu günlerde, Apple bir başka önemli çıkış için son hazırlıklarını yapıyor. Spotify, Pandora, Google Play Music ve YouTube gibi popüler servislerin yer aldığı zorlu müzik servisleri pazarına giren Apple, yarın kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Apple Music ile bu pazara da yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

http://www.macrumors.com/2015/06/29/iphone-released-eight-years-ago-today/ Yorum Yaz
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pspozgur 3 yıl en beğenilen
Evet yaa hatırlıyorum millete ne kadar yüksek fiyattan kitlemişlerdi ve daha sonrasında 3s den sonra iphone4 2450 tl civarından giriş yapmıştı ve millet deli gibi almıştı yarın iphone 6s 3299 dan piyasaya cıksa bu millet manyak gibi alır hatta kuyruğa girer yazık...
Evet yaa hatırlıyorum millete ne kadar yüksek fiyattan kitlemişlerdi ve daha sonrasında 3s den sonra iphone4 2450 tl civarından giriş yapmıştı ve millet deli g...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Das Boot 3 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'dan satın alıp Türkiye'ye gelen bi kullanıcı vardı Donanımhaberde. Ülke sınırlarında ilk kullanan kişilerden biriydi
Bir sokağın fotoğrafını çekip paylaşmıştı, kamera kalitesini göstermek için. Kim bilir hangi konudaydı bu yorum. Zaman çok çabuk geçmiş.
Yanlış hatırlamıyorsam Amerika'dan satın alıp Türkiye'ye gelen bi kullanıcı vardı Donanımhaberde. Ülke sınırlarında ilk kullanan kişilerden biriydi...
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Elsa 3 yıl
Her yıl aynı haber...
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krc58 3 yıl
Iphone pismanliktir
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tugares 3 yıl
8 yıl önce bugün dünyada Steve Jobs adında bi adam vardı ve Apple ne kazandıysa onun sayesinde kazandı. Bu markanın değil SJ nin başarısıdır. Şahsen SJ varken iphone kullandım sonrasında gerek görmedim zira beni etkileyecek sunumları yapan birisi yoktu. Onun yerine diğer markalara yöneldim zira adı kaldı tadı kaçtı iphone nun
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dalp 3 yıl
Galeri haberleri yetmezmiş gibi ,Şimdi de bol keseden reklamlar
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darkdiva 3 yıl
O habere giriş yapılan cümle nedir öyle ya??? Abartının bu kadarı.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bir sonraki yılın haberi: İlk iPhone 9 yıl önce bugün piyasaya sürüldü!
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WB 3 yıl
Ne cabuk gecmis seneler..
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rapajc07 3 yıl
2010'da almıştım bende doğru düzgün kimsede yoktu.parmakla gösteriliyordu iphone kullananlar.vodafone dan kontratlı 2100 e felan almıştım 18 ay taahhütle.taş gibi telefon yalnız hala çalışıyor bir kere yarı yolda bırakmadı :)
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Grkwnxs 3 yıl
Kim ne derse desin ilk nesil iphone akıllı telefon dünyasının şekillenmesine sebep oldu
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aggressor19 3 yıl
Ben 800 tlye Sıfır olarak almıştım 2 yıl öncesine kadar kız kardeşim kullanmaya devam etti
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Saydam 3 yıl
Vay be sadece 8 senede milyar dolarlık mı oldular yani (iPhone ayağında)
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Elsa 3 yıl
Her yıl aynı haber...
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