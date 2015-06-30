İlk iPhone 8 yıl önce bugün piyasaya sürüldü!

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon pazarını domine ettiği şu günlerde iPhone'suz bir dünya düşünmek pek mümkün olmasa da, iPhone'un henüz hayatımıza girmediği günler aslında çok da uzağımızda değiller. iPhone'un inanılmaz yolculuğu sekiz yıl önce başladı ve sekiz yıl önce bugün piyasaya sürülen ilk iPhone ile birlikte akıllı telefon pazarı sonsuza dek değişmiş oldu. O zamanlar içinde bulunduğu mali sıkıntılardan yeni yeni kurtulmaya başlayan Apple, şık tasarımı ve devrim niteliğindeki dokunmatik ekranıyla dikkat çeken ilk akıllı telefonu iPhone'u 29 Haziran 2007'de piyasaya sürdü ve o günlerde Nokia, Sony, BlackBerry ve Motorola gibi firmalar tarafından domine edilen akıllı telefon pazarının altını üstüne getirdi.



İlk olarak AT&T'ye özel olarak ABD'de piyasaya sürülen iPhone, kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve telefonun satışa sunulduğu ilk gün ABD genelinde birçok mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. ABD'de gördüğü bu yoğun ilgi sonrası dünyaya da açılan iPhone, 2008 yazına kadar Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Avusturya ve İrlanda'ya ulaştı. İlk nesil iPhone ülkemizde satışa sunulmamış olsa da onu takip eden iPhone 3G, 2008 yılının sonbahar aylarında Türkiye'deki kullanıcılarla buluştu.



Her geçen modelle rakipleriyle arasındaki farkı bir adım daha açan iPhone, bugüne kadar dünya genelinde yüz milyonlarca satmayı başardı ve aradan geçen sekiz yılda piyasaya sürülen 10 modeliyle birçok teknoloji meraklısının gönlünü fethetmeyi başardı. Öyle ki zamanla Apple'ın en önemli ürünü haline gelen iPhone, geçtiğimiz mali çeyrekte açıklanan sonuçlara göre firmanın toplam gelirinin neredeyse yüzde 70'ini oluşturdu.



Akıllı telefon pazarında devrim yaratan ilk iPhone'un sekizinci yaş gününü kutladığı şu günlerde, Apple bir başka önemli çıkış için son hazırlıklarını yapıyor. Spotify, Pandora, Google Play Music ve YouTube gibi popüler servislerin yer aldığı zorlu müzik servisleri pazarına giren Apple, yarın kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Apple Music ile bu pazara da yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.



http://www.macrumors.com/2015/06/29/iphone-released-eight-years-ago-today/