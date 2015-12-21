İlk internet sitesi 25 yaşına bastı

Merkezi İsviçre’de bulunan parçacık fizik laboratuvarı CERN bünyesinde 20 Aralık 1990 yılında hayata geçirilen dünyanın ilk internet sitesi tam 25 yaşına bastı.

World Wide Web'in doğduğu yer olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu) içerisinde Sir Tim Berners-Lee tarafından NeXT bilgisayar kullanarak yayına alınan sayfa içerisinde, herhangi bir fotoğraf ya da benzeri içerikler yer almıyor. Sadece internet hakkında genel olarak bilgilerin yer aldığı sayfa, gelinen teknolojik gelişimi görmek adına çok güzel bir örnek oluşturuyor.

Artık 25 yaşında olan internet dünyasının ilk sayfasını burada ziyaret edebilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/21/the-worlds-first-website-is-25-years-old-today/