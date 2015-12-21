İlk internet sitesi 25 yaşına bastı

Haber Editörü
Merkezi İsviçre’de bulunan parçacık fizik laboratuvarı CERN bünyesinde 20 Aralık 1990 yılında hayata geçirilen dünyanın ilk internet sitesi tam 25 yaşına bastı.
World Wide Web'in doğduğu yer olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu) içerisinde Sir Tim Berners-Lee tarafından NeXT bilgisayar kullanarak yayına alınan sayfa içerisinde, herhangi bir fotoğraf ya da benzeri içerikler yer almıyor. Sadece internet hakkında genel olarak bilgilerin yer aldığı sayfa, gelinen teknolojik gelişimi görmek adına çok güzel bir örnek oluşturuyor.
Artık 25 yaşında olan internet dünyasının ilk sayfasını burada ziyaret edebilirsiniz.
http://thenextweb.com/insider/2015/12/21/the-worlds-first-website-is-25-years-old-today/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sene 2002. İlk internet ile tanıştığımda google ı komple internetin kendisi sanıyordum. Yıllar geçti hala tarayıcıyı açtığımda google yazısını görmezsem rahat edemem.
Vay be sıfırdan öğretiyorlarmış demek. En azında tasarımı.
??
Hayır internet sitesi ile aynı yaştasın
Aynen oyle hocam
Ilk zamanlarini cok net hatirliyorum da hersey o kadar basitti ki
Tabi ilerleme hizina bakarsak 25 yilin belki de son 10 yilinda ilk 15 yilda yasanan gelismenin iki kati yasandi her anlamda; bant genislikleri icerikler sunucular vs.
Ve bu gelisim hizi da git gide artiyor
Bize gundelik zamanda cok cabuk adapte oldugumuzdan sanki yasanan gelismeler cok normalmis gibi geliyor ama yakin gecmise (10 yil) baktigimizda teknoliji her alanda; tuketici kullanim urunleri acisindan; inanilmaz hizli ilerledi
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5198 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
CERN, 25 yaş ve