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İlk internet sitesi 25 yaşına bastı

Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz anlamda komple değiştiren internetin hayata geçirilen ilk sayfası bugün tam 25 yaşına bastı. Halen açık olan bu sitenin detayları haberimizde.
3 yıl
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13
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İlk internet sitesi 25 yaşına bastı
 
Merkezi İsviçre’de bulunan parçacık fizik laboratuvarı CERN bünyesinde 20 Aralık 1990 yılında hayata geçirilen dünyanın ilk internet sitesi tam 25 yaşına bastı.
World Wide Web'in doğduğu yer olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu) içerisinde Sir Tim Berners-Lee tarafından NeXT bilgisayar kullanarak yayına alınan sayfa içerisinde, herhangi bir fotoğraf ya da benzeri içerikler yer almıyor. Sadece internet hakkında genel olarak bilgilerin yer aldığı sayfa, gelinen teknolojik gelişimi görmek adına çok güzel bir örnek oluşturuyor.
Artık 25 yaşında olan internet dünyasının ilk sayfasını burada ziyaret edebilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/21/the-worlds-first-website-is-25-years-old-today/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
25 yıl demek çekrek yüzyıl demek. Çeyrek yüzyılda ne kadar çok şey değişti. İnsan hayret ediyor gerçekten.
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ylmzsngl 3 yıl
25 yıl içerisinde iletişimin, paylaşımın, insanların nelerden para kazandığının, yeni olan nekadar sektörün bu sayede faliyete geçtiğini düşünün. Sadece 25 yılda yaşanan bunca değişim ve kat edilen yol geçmişte binlerce yıllık sürede yaşanan değişime bedel. Ve bugün biz, bizden öncekiler gibi bulunabilecek herşeyi hemen hemen bulduğumuzu düşünüyoruz. Bizleri Olumlu gelişmelerin beklediği nine 25 yıllara :)
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metalgearx24 3 yıl
Çevirme seslerini dinleyerek internetin gelmesini beklerdik.Hey gidi hey...
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V4LKyR 3 yıl
İlk araba motoru Ford Model T de kullanılmıştır.
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yoksulseytan22 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
İlk araba motoru Ford Model T de kullanılmıştır.

Sene 2002. İlk internet ile tanıştığımda google ı komple internetin kendisi sanıyordum. Yıllar geçti hala tarayıcıyı açtığımda google yazısını görmezsem rahat edemem.
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ukilavuz 3 yıl
Vay anasını yaşlandım iyice
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Lotusx 3 yıl
Okulda yaptırdıklarına benziyor.


Vay be sıfırdan öğretiyorlarmış demek. En azında tasarımı.
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Seyrim 3 yıl
O zamanlar çevirmeli modemler vardı.. dirt durt diye öter, bağlandığında cınk yapardı.. :) Annemden çok sopa yemiştim fatura neden bu kadar kabarık diye.. Ne günlerdi..
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yoksulseytan22 3 yıl
İnternet ile aynı yaştaymisim
??
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esmerbuyucu 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
İnternet ile aynı yaştaymisim
??

Hayır internet sitesi ile aynı yaştasın
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
25 yıl demek çekrek yüzyıl demek. Çeyrek yüzyılda ne kadar çok şey değişti. İnsan hayret ediyor gerçekten.
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Erik Lehnsherr 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
25 yıl demek çekrek yüzyıl demek. Çeyrek yüzyılda ne kadar çok şey değişti. İnsan hayret ediyor gerçekten.

Aynen oyle hocam
Ilk zamanlarini cok net hatirliyorum da hersey o kadar basitti ki
Tabi ilerleme hizina bakarsak 25 yilin belki de son 10 yilinda ilk 15 yilda yasanan gelismenin iki kati yasandi her anlamda; bant genislikleri icerikler sunucular vs.
Ve bu gelisim hizi da git gide artiyor
Bize gundelik zamanda cok cabuk adapte oldugumuzdan sanki yasanan gelismeler cok normalmis gibi geliyor ama yakin gecmise (10 yil) baktigimizda teknoliji her alanda; tuketici kullanim urunleri acisindan; inanilmaz hizli ilerledi
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