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Bir kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı: İşte tarihi görüntü

Astronomi tarihinin en önemli fotoğraflarından birisi nihayet yayınlandı. İşte Event Horizon Telescope (EHT) tarafından yakalanan kara delik görüntüsü:
1 ay
10,6b
1
75
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskobu), astronomi tarihinin belki de bugüne kadar ki en önemli fotoğraflarından birisini yakaladı. Uluslararası astronomlardan oluşan dev bilim ekibi bugün düzenlenen basın toplantısıyla astronomi tarihini değiştirecek inanılmaz fotoğrafı nihayet paylaştı. İşte bir kara deliğin ilk gerçek fotoğrafı:


Fotoğrafta ne görüyoruz?


Bir kara deliğin gerçek anlamda fotoğrafını çekmek mümkün değil. Zira kara deliklerin kütleçekimi o kadar yoğun ki bu devasa kütleçekiminden ışık bile kurtulamıyor. Kara delikler tüm elektromanyetik radyasyonları içine çekiyor. Dolayısıyla ne kadar yetenekli olursa olsun teleskoplarımızın hiçbirisinin bir kara deliği gerçek anlamıyla görmesi mümkün değil.

Peki hiçbir şekilde ışık yaymayan veya yansıtmayan bir cismin fotoğrafı nasıl çekildi? Bunu direkt olarak başarmamız imkansız. Ancak kara deliklerin etrafı, yutulan yıldızların veya gaz bulutlarının kalıntıları gibi inanılmaz parlak cisimlerle kaplı. Astronomide 'toplanma diski' ismi verilen bu yapı olay ufkunun (ışığın bile kaçamadığı nokta) etrafında yörüngesel bir harekete yayılmış halde bulunuyor. Bugün yayınlanan fotoğrafta da işte tam olarak burayı görüyoruz. Yani gerçek anlamda bir kara deliği değil ancak kara deliğin silüetini görüyoruz.

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescobe) nedir?


Olay Ufku Teleskobu (EHT), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan onlarca radyo teleskobunun koordineli bir şekilde çalıştırılmasıyla oluşturuldu. Devasa bir uluslararası iş birliği olan EFT; Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve hatta Antarktika'da bulunan radyo teleskoplarından oluşuyor.

EFT'nin amacı Samanyolu'nun merkezinde yer alan Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliği görüntülemekti. Sgr A* hem çok uzak bir konumda bulunuyor hem de kütlesine oranla inanılmaz küçük bir boyuta sahip. Dolayısıyla böylesi bir cismin fotoğrafını çekebilmemiz için normalde devasa bir teleskoba ihtiyacımız var. Ancak onlarca farklı teleskobun bir araya getirilmesiyle oluşturulan EFT de buna benzer bir güce sahip.

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Allons-y 1 ay en beğenilen bluemersini

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yimmasabi 1 ay
Yani aslında biz kara deliğin etrafındaki parıltıyı görüyoruz ve kendisini hiçbir zaman da göremeyeceğiz çünkü ondan yansıyan ışık yok :) İlginç konu hakikaten Göremediğin bir şeye bakma arzusu.
Yani aslında biz kara deliğin etrafındaki parıltıyı görüyoruz ve kendisini hiçbir zaman da göremeyeceğiz çünkü ondan yansıyan ışık yok :) İlginç konu hakikaten ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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tostumm 1 ay
Dalgalar olay ufkunun etki alanından kurtulamadığından, temiz, simsiyah bir hiçliğin fotoğrafını çekerek bu kara deliği tespit etmiş oldu bilim adamları. Kara delikler etrafındaki ışığı manipüle etmese bile bir fotoğrafını elde edemezdik, o kadar içine çökmüştür ki, teorik bir noktadır sadece.
Dalgalar olay ufkunun etki alanından kurtulamadığından, temiz, simsiyah bir hiçliğin fotoğrafını çekerek bu kara deliği tespit etmiş oldu bilim adamları. Kara d...
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DH Misafiri 1 ay
her bilimsel olayın/gelişmenin hemen kuran'a bağlanması!!!!
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sistemli adam 1 ay
Bir sürü dev teleskobun alabildiği görüntü bu muymuş ?
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yigidoumit 1 ay
vay arkadaş 53 milyon ışık yılı uzaklıkta. yani 53 milyon yıl önceki hali görüntülenmiş demi bu anlama geliyor. İlk homo cinsi canlılar günümüzden yaklaşık 2.8 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktığını düşünürsen insanlıktan önceki hali yani
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FerdosParadise 1 ay
Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 1 nolu ayeti
" Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar. "
Kuran-ı Kerim 246. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 101 nolu ayeti
" «Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!» "
Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 10 nolu ayeti
" Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin! "
Kuran-ı Kerim 381. sayfasında bulunan,Neml süresinin 60 nolu ayeti
" (Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. "
Kuran-ı Kerim 402. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 61 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar? "
Kuran-ı Kerim 433. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 1 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. "
Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 81 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "
Kuran-ı Kerim 462. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 46 nolu ayeti
" De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. "
Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 33 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mı? Evet O, her şeye kadirdir. "
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Cpt. MacMillan 1 ay
Vay be imkansız olan bir şeyi yapmışlar.
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gurkanse 1 ay
siz buna kara delik demişsiniz ama bu bildiğiniz yeni nesil lokma
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Daimon88 1 ay
Çağrı Mert Bakırcı'nın hazırlamış olduğu yazı güzelmiş:
İnsanlığın İlk Defa Çekmeyi Başardığı Karadelik Fotoğrafı!
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Daimon88 1 ay
Eleman güzel açıklamış, mutlaka izleyin. Bu videonun Youtube trend'de ikinci sırada olması şaşırtıcı. Türkiye'de ergen gençler bizim nesil gibi değil. Bu, Türkiye'nin geleceği açısından umut verici.

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cemsinan 1 ay
Bir de adam eski Hint’i filan kötüleyerek izafiyet yazıyor kuranda filan demiş. O beğenmediğin Hint vedic’lerinde “bizim için bin yıl geçerken Brahma için bir yıl geçer” ifadesine rölativitede hep atıfta bulunulur. Sadece o da değil. Cennette geçen ve burada geçen zamanın farklı aktığı söylenir. Sonradan hristiyanlık da bire bin oranını korumuş. Abi bizim için bin yıl geçer ama tanrı için saniyedir o lafını demeyen kalmamış zaten. Bildiğin batıl kitaplarda yazıyor. İnsan yazımı.
Daha da arttıralım. Bir yığın ortadoğu ve hint masalında adam bir kapıyı açar, periler ülkesine gider. Periler padişahı tutsak eder türlü maceralar yaşar. Yıllar geçer ama bir de döner ki periler ülkesinde zaman farklı geçermiş de bişeylermiş.
O masalları yazana mı tapmalı yani binlerce önce düşünmüş zaman farklı geçermiş de bişeylermiş. Bunların Einstein’ın teorisiyle de ilgisi yok işin komik yanı.
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smartboy38 1 ay cemsinan
Hintoloji veya dinler tarihi uzmanı bir profesör olmadığını varsayarak her duyduğuna inanma,biraz sorgula.Hak Kitaptan ayetleri kopyalayıp kendine kutsal kitap uyduranları bir araştır.İstersen Kuran ayetlerini ve diğer dinlerin ayetlerini tarihsel süreçte farklılık ve benzerlikleriyle inceleyip bilimsel karşılaştırmalarla analiz etmiş yıllarıne emeğiyle kitap yazmış meşhur Fransız profesör Maurice Bucaillenin "Tevrat İnciller Kuranı Kerim ve Bilim"kitabını bi oku.Belki klişe argümanlarla yıkanan beyninde bir farkındalık oluşur.Tipik klişerlerle yok brahmanlar biliyordu,yok kuranı insan yazdı yok sümerlerden alınma gibi sözlerle diye beyninizi güzelce domestosla yıkamışlar ama inkar etsen de,kılıç kalkan döneminde insanların kız çocuklarını diri diri gömdüğü cahiliye devrinde Allahın buyruklarını ve Haktan geldiği de bilinsin diye yüzlerce yıl sonra bilimsel gelişmelerle ultra hassas teknolojik cihazlarla anca ortaya çıkan gelişmelere nokta atışıyla işaret eden Kitabı inkar etmeyi ve ettirmeyi kendine ilke edinip,inanmamanı mantığa bürümeye büyük bir kibirle devam edebilirsin sorun yok.Bir kulaktan girip diğerinden çıkar aşagıdakiler sümerlerin yazdığı şeyler zaten dersin,dinlerin hepsi aynı diye kendini kandırmaya ışık hızında devam etsen de hakikatleri hatırlatmak da fayda vardır.

Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz. (Zâriyât suresi 47. ayet)
Evren genişliyor mu yoksa durağan mı? Bu soruyu bilginler yüzlerce sene tartıştılar. Ancak 20. yüzyılda Edwin Hubble’ın gelişmiş teleskobuyla gözlemleri, yıldız kümelerinin hızla birbirlerinden uzaklaştığını tespit etmiş ve genişleyen Evren tezi doğrulanmıştır. Kuran ise bunu net olarak 1400 yıl önce zaten söylüyordu.
Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlıkta, bir yaratılıştan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır…(Zumer Suresi 6. ayet)
Cenini dış tehlikeler karşı koruyan 3 bölge vardır. Annenin karnındaki bu üç bölge; karın duvarı, rahim duvarı ve amniyon kesesidir. Kuran’ın indiği dönemin bilgi seviyesiyle açıklanamayacak bu ayette söylendiği gibi, ceninin bu kapkaranlık yerdeki gelişim aşamasının tüm bilimsel kitaplarda üçe ayrılması da çok ilginçtir.
Kemiklere de bir bak. Nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra da onlara et giydiriyoruz… (Bakara Suresi 259. ayet)
Embriyodaki kıkırdak doku, ayette söylendiği gibi sonradan kemikleşmeye başlar ve daha sonra kas etleri oluşarak kemikleri sarar. Ayette geçen “lahm” kelimesi kas etleri için kullanılmaktadır. Kuran’da 1400 yıl önce haber verilen bu kemik oluşum sıralamasından, bilim çok yakın döneme dek habersizdi.
Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur. (En’am Suresi 125. ayet)
Psikolojik sıkıntının anlatıldığı bu ayette belirtilen, göğe yükseltiliyormuş gibi tanımı çok ilginçtir. Çünkü gökyüzüne doğru yükseldikçe, atmosfer basıncı azalmakta ve kan, basınçla damarları ve kalbi zorlamaktadır. Ayrıca yukarı çıkıldıkça azalan oksijen, nefes alma güçlüğü doğurur ve göğsümüzün içindeki akciğerlerde sıkıntı ve daralma hissedilir. 1400 yıl önce atmosferde yükselmenin sonuçları bu ayette belirtilmiştir
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi dökülmüş menide bir damla değil miydi? (Kıyame Suresi 36-37. ayetler)
Bu ayette de o dönemde ulaşılması imkansız bir bilgiye rastlıyoruz. Başlangıçta insanın, meninin içindeki bir damla olduğu ifade edilen bu ayette geçen damla kelimesinin Arapça karşılığı “Nutfe” kelimesi, bir kova boşaltılınca dibinde kalan sıvıyı ifade için de kullanılır. Bu kelime insanın meninin hepsinden değil, meninin içindeki bir parçadan yani spermden yaratıldığına işaret etmektedir.
Elbette hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Size onların karınlarında sindirilmiş gıdalar ile kanın arasından, halis, boğazınızdan kolaylıkla kayan bir süt içirmekteyiz. (Nahl Suresi 66. ayet)
William Harvey, Peygamberimiz’in vefatından 1000 yıl kadar sonra kan dolaşımını keşfetmiştir. Ayetin indiği dönemde kanın, sindirilmiş gıdalardan ayrışmış besinleri meme salgı bezlerine taşıdığı, meme salgı bezlerinin ise kendilerine ulaşan bu ham maddeleri işleyerek süt ürettiği bilinmemekteydi.
Ve yeryüzünü de yayıp yuvarlattı. (Naziat Suesi 30. ayet)
Ayetin Arapça’sında geçen “dahv” kelimesinin köklerinden türetilen kelimeler “yuvarlaklık” ifade etmekte, “devekuşu yumurtası” gibi anlamlara gelmektedir. Dünya’nın şekli gerçekten yumurtanın şekline benzemektedir. Dünyamız aynı devekuşu yumurtası gibi geoittir. Yani tam düzgün küre olmayan, fakat küremsi, kutuplardan basık şekildedir. İnsanlığın yıllarca anlamaya çalıştığı Dünya’nın şeklinin ne olduğu Kuran’da zaten bildiriliyordu.
Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya 32. ayet)
Dünya atmosferi şeffaf olmasına rağmen, meteor yağmurlarına karşı mükemmel bir zırh işlevi görür. Ayrıca Güneş’ten gelen tüm zaralı ışınları süzen yapısı, Dünya’da yaşamın sürmesinin yegane sebeplerinden birisidir. Uzayda ısının -270 dereceleri bulduğunu düşünürsek atmosferin bu ayette geçen anlamıyla dünyayı nasıl koruduğunu tekrar görmüş oluruz
İki denizi birbiri üstüne salan O’dur. Bu tatlı ve ferahlatıcı, bu tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına karışmalarını önleyen bir sınır olarak engel koymuştur. (Furkan Suresi 53. ayet)
Denizlerin birleşmesine rağmen suların karışmaması, Kuran’da 14 asır önceden söylenmiştir. Çıplak gözle algılanamayan ve suyun özelliklerine ters gibi gözüken bu durum, ilk olarak Arap Yarımadası’nın denizle ilgisi olmayan bu insanlarına indirilen Kuran’da belirtilmiştir. Bu Kuran’ın geleceğe ışık tutan mucizelerinden sadece bir diğeridir.
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Rampage 1 ay
Haberlerde hiç bahsedilmemiş ama bahsedilen Messier 87 galaksisi dünyamızdan yaklaşık 53 milyon ışık yılı uzakta. Yani bu demek oluyor ki kara deliğin (yada etrafındaki ışık katmanlarının) 53 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Kara deliğin şu anki hali çok daha farklı olabilir belki kütlesini milyarlarca kat daha arttırmış olabilir. Uzay korkunç bir yer.

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