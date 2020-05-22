İlk Snapdragon 600 serisi 5G uyumlu yonga seti yakında geliyor

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Kullanıcılara çok daha yüksek hızda internet ve farklı hizmetler sunacak olan 5G standardı ilk olarak amiral gemi seviyesinde piyasaya çıkmıştı. Yavaş yavaş üst seviye ve orta üst seviye segmentlere de ulaşan 5G kıyasıya bir rekabeti de başlattı.

Alt seviyeye hitap edecek

5G teknolojilerinin yaygınlaşmasına en önemli etken uygun fiyatlı yonga setleri. Qualcomm hali hazırda Snapdragon 800 ve 700 serisi yonga setlerinde 5G modemlere yer veriyor. MediaTek ise Dimensity serisi ile alt seviyelerde iyi bir mücadele veriyor. Yakın zamanda iki firma da çıtayı biraz daha aşağı indirecek.

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Sektörden gelen bilgilere göre Snapdragon 600 serisine ilk 5G entegre yonga seti katılmak üzere. SM6350 kod adına sahip olan yonga setinde 2 adet performans çekirdeği 2.24GHz saat hızında çalışırken 6 adet verimlilik çekirdeği de 1.8GHz hızında çalışıyor. Adreno 615 grafik birimi ise 850MHz saat frekansına sahip.

SM6350 yonga seti Qualcomm’un orta seviyede daha geniş bir 5G kitlesi edinmesini sağlayacak zira Snapdragon 600 serisi oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Sonbahar aylarında ilk cihazların piyasada olması bekleniyor.

MediaTek ise MT6853 yonga seti ile giriş seviyesine yaklaşmayı hedefliyor. Muhtemelen Dimensity serisi içerisinde yer alacak yonga seti fiyatına uygun bir performans sunacak. Kaynaklar Huawei’nin de giriş seviyesi bir 5G Kirin yonga seti üzerinde çalıştığını da belirtiyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/21/details-of-first-snapdragon-600-series-5g-processor-leaks/

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