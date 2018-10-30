Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk ticari 5G cihazı Netgear Nighthawk 5G oldu

ABD’deki tüketiciler kısa süre sonra 5G tecrübesini yaşamaya başlayacak. Netgear Nighthawk 5G mobil modem de ilk 5G ticari cihazı olarak raflardaki yerini alacak.
6 ay
3,5b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önümüzdeki haftalarda ticari olarak ilk 5G yaygın altyapı testleri başlayacak ve üreticiler farklı segmentlerde geliştirdikleri cihazlarla öne çıkma yarışına girdi. Ticari olarak duyurulan ilk 5G cihazı ise Netgear Nighthawk mobil bağlantı noktası oldu.

Netgear Nighthawk 5G neler sunuyor?

Netgear Nighthawk 5G modeli Qualcomm’un 5G uyumlu Snapdragon x50 modemini kullanıyor. Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 5G versiyonunda ve gelecek yıl pek çok amiral gemisinde görmeyi beklediğimiz Snapdragon x50, yeni nesil Snapdragon 855 yonga seti üzerinde üreticilere sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Research e-ink tabanlı bir ikinci ekran geliştirdi"

Netgear Nighthawk zaten bu tür ürünleri barındıran bir seriydi. Netgear Nighthawk 5G serinin temel özelliklerini aynen yansıtıyor. Renkli dokunmatik LCD ekranında kendi ve bağlı cihazların harcadığı veri miktarını gösterebilen cihaz ayrıca gelen mesajlar, güvenlik uygulamaları gibi fonksiyonlara da sahip. Bazı kaynaklar Android tabanlı olan cihazın Snapdragon 855 ile çalıştığını düşünüyor.

Netgear Nighthawk 5G bir süredir AT&T operatörünün Ericsson ile ortak geliştirdiği 5G baz istasyonlarında test ediliyordu. Önümüzdeki haftalarda açık kullanıma başlayacak 5G hatlarında Netgear Nighthawk 5G iyi bir tecrübe sağlayacak. Cihazın önümüzdeki haftalarda satışa çıkacağı ifade ediliyor.

5G altyapısında ilk etapta teorik olarak 2Gbps seviyesine çıkılıyor. Diğer taraftan Verizon operatörü de 5G olarak adlandırdığı ancak ağırlıklı olarak daha gelişmiş 4G ekipmanları kullandığı için uzmanlar tarafından 5G geçiş aşaması şeklinde tanımlanan altyapısını da yıl sonuna kadar kullanıma sunmuş olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/AT-T-Netgear-Nighthawk-5G-mobile-hotspot-Qualcomm-X50-modem_id110503 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emin KOÇ 6 ay
Millet evinde 25mbit alamıyor 5g filan ağır gelir bizim bünyelere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fakir-bir-kul 6 ay
Kaç g olduğunun ne önemi var? Sözde şu an 4.5g (LTE) kullanıyoruz ama bir kaç istisna yer dışında 10mit'i geçemiyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 6 ay
4 GB kota ile iyi gider.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 6 ay
Türkiye çok ortalarda !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 6 ay
Turkiye cok ileride !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 ay
Turkiye cok geride !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Xbox Live Gold Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 6 ay Yeni iPad Pro 12.9 ön inceleme 6 ay Yeni Macbook Air ön inceleme 6 ay Yeni Mac Mini ön inceleme 6 ay İstanbul Havalimanı hakkında bilmeniz gereken her şey 6 ay NASA'nın 'Güneş'e giden' uzay aracı, 42 yıllık rekoru kırdı 6 ay Yeni iPad Pro modelleri için USB Tip-C aksesuarları duyuruldu 6 ay Google, güvenlik doğrulaması reCAPTCHA'nın yeni versiyonunu yayınladı 6 ay Kablosuz şarj olan Apple Pencil 2 duyuruldu 6 ay Intel üretimin bir kısmını TSMC’ye kaydırıyor 6 ay Şirket CEO'su OnePlus 6T'de neden kablosuz şarj özelliği olmadığını açıkladı 6 ay Asus süper geniş 49 inçlik oyuncu monitörünü tanıttı 6 ay iOS 12.1 yayınlandı: İşte gelen yenilikler 6 ay Müjde: Apple Türkiye fiyatlarına indirim 6 ay Google, yapay zeka sorunlarını çözen araştırmacılar 25 milyon dolar dağıtacak 6 ay Yeni iPad Pro Türkiye fiyatı belli oldu 6 ay MacBook Air 2018 Türkiye fiyatı belli oldu 6 ay Mac Mini dört yılın ardından yenilendi! Karşınızda yeni Mac Mini 6 ay Yeni iPad Pro modelleri duyuruldu: İşte özellikler ve fiyatlar 6 ay Yeni MacBook Air tanıtıldı: Daha ince, daha güçlü 6 ay GÖRÜNTÜLENEN İlk ticari 5G cihazı Netgear Nighthawk 5G oldu Sonraki Lenovo Z5 Pro'nun kamera detayları ortaya çıktı 6 ay Samsung’dan çoklu kamera kombinasyonlarına iddialı sensörler 6 ay Çift arka kameralı Honor WaterPlay 8 tablet 31 Ekimde tanıtılacak 6 ay Temperli cam ve RGB "Rampage Squadron'a göz attık" 6 ay Apple bugün düzenleyeceği etkinlikte neler tanıtacak? 6 ay Xiaomi, Pocophone F1 için Android Q güncellemesi sözü verdi 6 ay Pixel 3 XL kullanıcıları şokta: Telefonda ikinci çentik oluştu 6 ay Eski Google yöneticisi artık Ripple'da 6 ay Epilepsi nöbetini tespit eden akıllı bileklik binlerce kişiyi kurtarabilir 6 ay Tetik tuşlarına sahip Red Magic 2 görselleri sızdırıldı 6 ay Beacon teknolojisi yolun sonuna geldi 6 ay Sadece 8 yaşında kodlama oyunu geliştirdi ve kendi şirketini kurdu 6 ay Yeni Apple iPad ve Macbooklar Türkçe canlı yayın 6 ay Twitch grup yayınlarına başlıyor 6 ay İnce çerçeveli iPad Pro ikonu iOS 12 içerisinde keşfedildi 6 ay Corsair yeni düşük profil K70 RGB MK.2 klavyelerini duyurdu 6 ay OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Apple, fabrikalardaki liseli işçi iddialarını araştırıyor 6 ay Samsung ilk 512 GB microSD kartını 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sundu 6 ay Hubble, 3 haftalık aranın ardından görevine geri döndü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim