İlk ticari 5G cihazı Netgear Nighthawk 5G oldu

Önümüzdeki haftalarda ticari olarak ilk 5G yaygın altyapı testleri başlayacak ve üreticiler farklı segmentlerde geliştirdikleri cihazlarla öne çıkma yarışına girdi. Ticari olarak duyurulan ilk 5G cihazı ise Netgear Nighthawk mobil bağlantı noktası oldu.

Netgear Nighthawk 5G neler sunuyor?

Netgear Nighthawk 5G modeli Qualcomm’un 5G uyumlu Snapdragon x50 modemini kullanıyor. Xiaomi Mi Mix 3 modelinin 5G versiyonunda ve gelecek yıl pek çok amiral gemisinde görmeyi beklediğimiz Snapdragon x50, yeni nesil Snapdragon 855 yonga seti üzerinde üreticilere sunulacak.

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Netgear Nighthawk zaten bu tür ürünleri barındıran bir seriydi. Netgear Nighthawk 5G serinin temel özelliklerini aynen yansıtıyor. Renkli dokunmatik LCD ekranında kendi ve bağlı cihazların harcadığı veri miktarını gösterebilen cihaz ayrıca gelen mesajlar, güvenlik uygulamaları gibi fonksiyonlara da sahip. Bazı kaynaklar Android tabanlı olan cihazın Snapdragon 855 ile çalıştığını düşünüyor.

Netgear Nighthawk 5G bir süredir AT&T operatörünün Ericsson ile ortak geliştirdiği 5G baz istasyonlarında test ediliyordu. Önümüzdeki haftalarda açık kullanıma başlayacak 5G hatlarında Netgear Nighthawk 5G iyi bir tecrübe sağlayacak. Cihazın önümüzdeki haftalarda satışa çıkacağı ifade ediliyor.

5G altyapısında ilk etapta teorik olarak 2Gbps seviyesine çıkılıyor. Diğer taraftan Verizon operatörü de 5G olarak adlandırdığı ancak ağırlıklı olarak daha gelişmiş 4G ekipmanları kullandığı için uzmanlar tarafından 5G geçiş aşaması şeklinde tanımlanan altyapısını da yıl sonuna kadar kullanıma sunmuş olacak.