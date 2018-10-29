Microsoft Research e-ink tabanlı bir ikinci ekran geliştirdi

Microsoft’un gelecek dönemde piyasaya süreceği tahmin edilen akıllı telefon-tablet melezi gündemdeki yerini korurken firmanın geçmişte yaptığı çalışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez bir e-ink ikinci ekran ortaya çıktı.

Display Cover nedir?



Microsoft Research laboratuvarları tarafından geliştirilen ve UbiComp 2018 konferansında tanıtılan Display Cover ikinci ekran kapaklı bir kılıf şeklinde tasarlanmış. Temel amaç hem amatör hem de profesyonel kullanıma yönelik kolaylıklar sağlamak.

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Kılıf Lumia 640 akıllı telefonu ile birlikte çalışıyor. Kılıf içerisindeki pinler akıllı telefona bağlanıyor ve böylece e-ink ekran arayüze entegre oluyor. Bildirimler, randevular, hava durumu, mailler gibi pek çok fonksiyon bu ekran üzerinde yansıtılabiliyor.

YotaPhone ile başlayan bir dönem popüler olan e-ink ikinci ekran konseptini temel alan Microsoft, kılıf tarzında hazırladığı için tak-çıkar şeklinde kullanılabiliyor. Ayrıca farklı telefonlar için de uyum sağlayabilecek nitelikte.

Display Cover hali hazırda dokunmatik değil ancak bir katman eklenerek dokunmatik hale getirilebiliyor. Hali hazırda bir proje olduğu için kullanıma sunulacak aşamada değil. Belki sonraki yıllarda muhtemel bir Microsoft telefonu için akıllı kılıf olarak kullanılabilir.