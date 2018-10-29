Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Research e-ink tabanlı bir ikinci ekran geliştirdi

Farklı projeleri ile dikkat çekmeyi başaran Microsoft Research araştırma laboratuvarı bu kez bir ikinci ekran geliştirdi. Display Cover projesi kılıf içerisinde e-ink bir bilgi ekranı sunuyor.
6 ay
2,8b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft’un gelecek dönemde piyasaya süreceği tahmin edilen akıllı telefon-tablet melezi gündemdeki yerini korurken firmanın geçmişte yaptığı çalışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez bir e-ink ikinci ekran ortaya çıktı.

Display Cover nedir?
 

Microsoft Research laboratuvarları tarafından geliştirilen ve UbiComp 2018 konferansında tanıtılan Display Cover ikinci ekran kapaklı bir kılıf şeklinde tasarlanmış. Temel amaç hem amatör hem de profesyonel kullanıma yönelik kolaylıklar sağlamak.

Ayrıca Bkz. "ABD’de kullanıcılar elektronik cihazlarını tamir etme hakkına sahip oluyor"

Kılıf Lumia 640 akıllı telefonu ile birlikte çalışıyor. Kılıf içerisindeki pinler akıllı telefona bağlanıyor ve böylece e-ink ekran arayüze entegre oluyor. Bildirimler, randevular, hava durumu, mailler gibi pek çok fonksiyon bu ekran üzerinde yansıtılabiliyor.

YotaPhone ile başlayan bir dönem popüler olan e-ink ikinci ekran konseptini temel alan Microsoft, kılıf tarzında hazırladığı için tak-çıkar şeklinde kullanılabiliyor. Ayrıca farklı telefonlar için de uyum sağlayabilecek nitelikte.

Display Cover hali hazırda dokunmatik değil ancak bir katman eklenerek dokunmatik hale getirilebiliyor. Hali hazırda bir proje olduğu için kullanıma sunulacak aşamada değil. Belki sonraki yıllarda muhtemel bir Microsoft telefonu için akıllı kılıf olarak kullanılabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Microsofts-dual-screen-prototype-smartphone_id110461 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 6 ay
Fikir güzel de geliştirdi kısmına takıldım ben.
E-ink denilen teknoloji zaten ticari bir firma tarafından geliştirilmişti ve Kindle'larda yıllardır kullanılıyor. Microsoft mühendisleri bunu kılıfın içine koymuş. Geliştirmeden ziyade inovasyon bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 6 ay
Bu 2. e-ink ekran olayı gayet mantıklı. Ancak bence bir yolunu bulup ana ekran panelinin arkasına yerleştirmeliler.
Böylelikle ekranı kilitlediğimizde bildirimleri, saati, duvar kağıdını vb. şeyleri görmeye devam ederiz. Cihazın pilinden de hiç yemez. Ya da güç tasarrufu moduna geçince e-ink ekrana geçerek çok daha uzun bir güç tasarrufu sağlanabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 6 ay
küçük duyulmamış markaların yeniliklerini büyük markalar çıkarıp inivasyon yapıyoruz diyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 6 ay
Yotaphone du galiba ismi, onda da aynı teknoloji vardı. Yenilik olarak göremedim ben ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Corsair yeni düşük profil K70 RGB MK.2 klavyelerini duyurdu 6 ay OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Apple, fabrikalardaki liseli işçi iddialarını araştırıyor 6 ay Samsung ilk 512 GB microSD kartını 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sundu 6 ay Hubble, 3 haftalık aranın ardından görevine geri döndü 6 ay Samsung Galaxy S10’da kulaklık girişi olmayacak 6 ay Playstation Classic için oyun listesi açıklandı 6 ay Opera tarayıcısına çerez bildirimi engelleme özelliği geldi 6 ay İnsan idrarından tuğla üretildi 6 ay Twitter "beğen" düğmesini yakında kaldıracak 6 ay Quick Charge 5.0 geliyor 6 ay Tesla, Türkiye'ye yatırım planlarını askıya aldı 6 ay LG Pay yakında ABD ve Avrupa'ya gelebilir 6 ay Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek 6 ay Honor Magic 2 Geekbench’de görüntülendi 6 ay Samsung Galaxy S10 ekran-gövde oranı ile büyüleyecek 6 ay Dikey kalkışlı ve paraşütle kargo teslim edebilen İHA'yı Ukrayna'da inceledik 6 ay Logitech Capture web kameralarına güçlü özellikler getiriyor 6 ay Uçan motosiklet Scorpion 3, 150 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor 6 ay Beyin yiyen amipler gümüş nano parçacıklarıyla öldürüldü 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Research e-ink tabanlı bir ikinci ekran geliştirdi Sonraki Kamera deliğine sahip Asus ZenFone 6 prototipleri sızdırıldı 6 ay Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ulaşmak üzere 6 ay Daha ucuz Huawei Mate 20 Pro duyuruldu 6 ay Snapchat kısmen de olsa masaüstüne geldi 6 ay Linux dünyasında dev sürpriz: Red Hat satılıyor 6 ay Honor Watch akıllı saat ve Honor Flypods kablosuz kulaklık detaylanıyor 6 ay Havadan, temiz içme suyu çıkarabilen makine geliştirildi 6 ay Western Digital’den 15 TB kapasiteli hard disk 6 ay “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında GM 9 Pro’ya %25 indirim geldi 6 ay Dünyanın en küçük optik jiroskobu geliştirildi 6 ay Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı 6 ay Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı 6 ay OnePlus 6T geliyor | Mobilite 6 ay Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor 6 ay Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod'dan ilk görüntüler geldi 6 ay Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız 6 ay Ünlü yazılımcı John McAfee'nin hayatı film oluyor 6 ay Huawei yeni akıllı hoparlörünü tanıttı 6 ay Çin ilk otonom traktörünü tanıttı 6 ay Klasik gözlüklerden ayırt edilemeyen akıllı gözlük: Focals Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim