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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk ticari Tango telefon Lenovo Phab 2 Pro, Avrupa'da satışa sunuldu

Lenovo, Tango özellikli akıllı telefonu Phab 2 Pro'yu bazı Avrupa ülkelerinde satışa sundu. Artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sağlayabilen cihaz dört kamerayla donatılmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İlk ticari Tango akıllı telefon olan Lenovo Phab 2 Pro, artık Avrupa'da satın alınabilir durumda. Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez yerini alan Lenovo, bazı Avrupa ülkelerinde bu tip farklı modelleri satma kararı aldı. Phab 2 Pro şu an için Lenovo'nun Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'daki çevrimiçi mağazalarında satın alınabiliyor. Phab 2 Pro'ya sahip olmak isteyen müşterilerin 499 € ödemeleri gerekli.
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Lenovo her zamanki şarj cihazı ve USB kablosunun yanında satış paketine kaliteli JBL kulaklık da eklemiş. Akıllı telefon, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Phab 2 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli, Qualcomm Snapdragon 652 işlemcinin (Tango versiyonu) yanında 4GB RAM ve microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir 64GB dahili bellek ile geliyor.
Tango özellikli Lenovo Phab 2 Pro, en son teknoloji akıllı telefonlarda Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi sağlamak için Tango ve özel olarak geliştirilmiş yazılımla birlikte çalışan dört kamerayla donatılmış durumda. Arka kameralar, ultra geniş açılı panoramik görüntüler için 16 megapiksel RGB kamera, derinlik kamerası ve balık gözü kameradan oluşuyor. Ön kısımda selfieler ve görüntülü görüşme için başka bir 8 megapiksel kamera daha var. Akıllı telefon kutudan Android 6.0.1 Marshmallow'la çıkarken, Type-C USB portuna sahip ve büyük bir 4.050 mAh pille geliyor.

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=69887340&postcount=262[ Yorum Yaz
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KalemKolik 2 yıl en beğenilen
Çinli markalar yenilikçi davranmaya başladı. Güzel gelişmeler. Gelecekte hak ettikleri yerlere gelecekler böyle giderse.
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Ohol Oula 2 yıl
Şahsen Tango gözüme ilgi çekici gelmiyor. Onun yerine Vals ya da Flamengo olabilirdi.
Ya da yeni moda olan WhatsApp da olabilirdi.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Güzel telefonmuş tr gelse 2000 den fazla olur ama anlamı kalmaz
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3arbar 2 yıl
2018 de 6.5'' lik telefonların yaygınlaşacağını tahmin ediyorum.tabi ekran kasa oranı yüzde 85 lere kadar çıkacak.
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davidoffvincent 2 yıl
sd 652 kullanan nadir telefonlardan
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ALBAY 2 yıl davidoffvincent
davidoffvincent
sd 652 kullanan nadir telefonlardan

Bende var. Xiaomi Mi Max
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esmerbuyucu 2 yıl
Salsa ve çaçayı da öneririm.
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StByErdeM 2 yıl
Cahilliğimi bağışlayında tango nedir? Ne oluyo bu Tango telefonların özellikleri
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atilasat 2 yıl StByErdeM
StByErdeM
Cahilliğimi bağışlayında tango nedir? Ne oluyo bu Tango telefonların özellikleri

Tango google önceliğinde oluşturulmuş sanal gerceklik platformu hocam. amaç insan gözü gibi bir algılama. bunun için sensörler ve yazılımla artırılmış gerçeklik için Tango projesinde çeşitli geliştiriciler bulunmakta.
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sniper23 2 yıl
ABD için fiyat 499.99 $ .
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diemcizone 2 yıl
Tasarım muhteşem
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XPerience 2 yıl
Özellikler çok güzel ayrıca JBL kulaklık + kameralar efsane olmuş. Çinlilerin telefonlarından birer numunelik almak istiyorum hep istenilen özelliklerin yanında fazlasıyla işe yarar yenilikler koyuyorlar.
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enja 2 yıl
JBL kulaklık iyiymiş ama benim aldığım p1 pro modelinde içinden 5 TL lik kulaklık çıktı rezalet
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