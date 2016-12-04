İlk ticari Tango telefon Lenovo Phab 2 Pro, Avrupa'da satışa sunuldu

İlk ticari Tango akıllı telefon olan Lenovo Phab 2 Pro, artık Avrupa'da satın alınabilir durumda. Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez yerini alan Lenovo, bazı Avrupa ülkelerinde bu tip farklı modelleri satma kararı aldı. Phab 2 Pro şu an için Lenovo'nun Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'daki çevrimiçi mağazalarında satın alınabiliyor. Phab 2 Pro'ya sahip olmak isteyen müşterilerin 499 € ödemeleri gerekli.

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Lenovo her zamanki şarj cihazı ve USB kablosunun yanında satış paketine kaliteli JBL kulaklık da eklemiş. Akıllı telefon, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 6.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Phab 2 Pro, 1.8GHz 8 çekirdekli, Qualcomm Snapdragon 652 işlemcinin (Tango versiyonu) yanında 4GB RAM ve microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir 64GB dahili bellek ile geliyor.

Tango özellikli Lenovo Phab 2 Pro, en son teknoloji akıllı telefonlarda Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi sağlamak için Tango ve özel olarak geliştirilmiş yazılımla birlikte çalışan dört kamerayla donatılmış durumda. Arka kameralar, ultra geniş açılı panoramik görüntüler için 16 megapiksel RGB kamera, derinlik kamerası ve balık gözü kameradan oluşuyor. Ön kısımda selfieler ve görüntülü görüşme için başka bir 8 megapiksel kamera daha var. Akıllı telefon kutudan Android 6.0.1 Marshmallow'la çıkarken, Type-C USB portuna sahip ve büyük bir 4.050 mAh pille geliyor.

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=69887340&postcount=262[