Tam Boyutta Gör İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Ax-3 görevi, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de gerçekleşecek. Alper Gezeravcı ve görev mürettebatı 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Görevin gerçekleşmesine çok az bir süre kala Türk astronot Gezeravcı, bir toplantı sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu sadece bir başlangıç”

Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak." diye konuştu. Bilmeyenler için Gezeravcı, Hava Kuvvet’lerinde Pilot Albay rütbesiyle F-16 uçaklarını havalandırıyordu.

Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söylerken şu ifadeleri ekledi: "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç."

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Alper Gezeravcı ve görev mürettebatı 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çeşitli deneyler gerçekleştirecek. Üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney, uzayda gerçekleştirilecek.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç