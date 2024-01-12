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    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak görevin fırlatılmasına çok az bir süre kaldı. Bu bağlam Gezeravcı, oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç Tam Boyutta Gör
    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Ax-3 görevi, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de gerçekleşecek. Alper Gezeravcı ve görev mürettebatı 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Görevin gerçekleşmesine çok az bir süre kala Türk astronot Gezeravcı, bir toplantı sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

    “Bu sadece bir başlangıç”

    Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak." diye konuştu. Bilmeyenler için Gezeravcı, Hava Kuvvet’lerinde Pilot Albay rütbesiyle F-16 uçaklarını havalandırıyordu.

    Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söylerken şu ifadeleri ekledi: "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç."

    Alper Gezeravcı ve görev mürettebatı 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çeşitli deneyler gerçekleştirecek. Üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney, uzayda gerçekleştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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