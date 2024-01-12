Çin’den tarihi başarı: Gravity 1 roketi denizdeki gemiden fırlatıldı, işte o anlar

Çin'den önemli başarı
Orienspace'in Gravity-1 roketi 11 Ocak günü TSİ 08:30’da Sarı Deniz'deki Defu-15002 mobil deniz platformundan havalandı. Katı roket motorlarının ateşlenmesi büyük egzoz dumanları üretti ve roket gökyüzüne tırmanırken enkaz gözle görülür şekilde denize düştü. Firma kısa bir süre sonra fırlatmanın başarılı olduğunu doğruladı.
İlk fırlatmayı başarılı ilan eden Orienspace'e göre Gravity-1, üç Yunyao-1 ticari hava durumu uydusu olan faydalı yüklerini planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Gravity-1 alçak Dünya yörüngesine (LEO) yaklaşık 6,500 kilogram yük taşıyabiliyor. Bugünkü kalkış, Gravity-1'i yörüngede görev yapan en güçlü Çin ticari roketi ve aynı zamanda ülkenin en güçlü katı yakıtlı fırlatıcısı haline getirdi.
Çin'in özel sektörü de uzay yarışında
SpaceX'in Falcon Heavy'sinin üç adet birbirine bağlanmış Falcon 9 iticisine sahip olması gibi, üç Gravity-2 çekirdek aşamasını birleştirecek olan Gravity-3'ün de geliştirilmekte olduğu biliniyor. Gravity-3'ün taşıma kapasitesinin yaklaşık 30,6 ton olması öngörülüyor. Karşılaştırma için: SpaceX'in teknik özellikler sayfasına göre Falcon 9 ve Falcon Heavy, aynı alçak yörüngeye sırasıyla yaklaşık 25 ton ve 70 ton taşıyabiliyor.
Bugünkü Galaxy-1 fırlatması Çin için yılın dördüncü yörünge görevi oldu. Ülke, özel sektörün giderek daha önemli bir rol oynamasıyla birlikte son zamanlarda fırlatma temposunu etkileyici seviyelere yükseltti. Çin, 2022'de 64 yörünge görevi fırlattı, ardından 2023'te 67 fırlatma ile bu ulusal rekoru kırdı. Yine bir karşılaştırma: SpaceX, 2023 yılını neredeyse 100 fırlatma ile kapattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.