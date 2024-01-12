Çin’den tarihi başarı: Gravity 1 roketi denizdeki gemiden fırlatıldı, işte o anlar

Tam Boyutta Gör Genç bir şirket sayılan Çinli Orienspace firması Gravity-1 tamamen katı fırlatma aracıyla yörüngeye ulaşarak Çin ticari roketleri için yük kapasitesi rekorunu kırarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu tarihi başarı aynı zamanda roketin denizdeki bir gemiden fırlatılmasıyla da oldukça süslendirildi diyebiliriz. Bununla birlikte Çin ile ABD’nin uzay için rekabeti hız kesmeden 2024’te sürüyor gibi görünüyor.

Çin'den önemli başarı

Orienspace'in Gravity-1 roketi 11 Ocak günü TSİ 08:30’da Sarı Deniz'deki Defu-15002 mobil deniz platformundan havalandı. Katı roket motorlarının ateşlenmesi büyük egzoz dumanları üretti ve roket gökyüzüne tırmanırken enkaz gözle görülür şekilde denize düştü. Firma kısa bir süre sonra fırlatmanın başarılı olduğunu doğruladı.

İlk fırlatmayı başarılı ilan eden Orienspace'e göre Gravity-1, üç Yunyao-1 ticari hava durumu uydusu olan faydalı yüklerini planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Gravity-1 alçak Dünya yörüngesine (LEO) yaklaşık 6,500 kilogram yük taşıyabiliyor. Bugünkü kalkış, Gravity-1'i yörüngede görev yapan en güçlü Çin ticari roketi ve aynı zamanda ülkenin en güçlü katı yakıtlı fırlatıcısı haline getirdi.

Çin'in özel sektörü de uzay yarışında

Tam Boyutta Gör Gravity-1, her şey plana uygun giderse Orienspace'in istikrarlı roketlerinden sadece biri olacak. Şirket ayrıca sıvı yakıtlı bir çekirdek kademesi ve katı roket iticilerine sahip olacak Gravity-2 adlı bir roket de geliştiriyor. Aktarılanlara göre Gravity-2, alçak yörüngeye 25,6 ton kargoyu taşıyabilecek ve ilk fırlatma girişimi de 2025 yılında olacak.

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SpaceX'in Falcon Heavy'sinin üç adet birbirine bağlanmış Falcon 9 iticisine sahip olması gibi, üç Gravity-2 çekirdek aşamasını birleştirecek olan Gravity-3'ün de geliştirilmekte olduğu biliniyor. Gravity-3'ün taşıma kapasitesinin yaklaşık 30,6 ton olması öngörülüyor. Karşılaştırma için: SpaceX'in teknik özellikler sayfasına göre Falcon 9 ve Falcon Heavy, aynı alçak yörüngeye sırasıyla yaklaşık 25 ton ve 70 ton taşıyabiliyor.

Bugünkü Galaxy-1 fırlatması Çin için yılın dördüncü yörünge görevi oldu. Ülke, özel sektörün giderek daha önemli bir rol oynamasıyla birlikte son zamanlarda fırlatma temposunu etkileyici seviyelere yükseltti. Çin, 2022'de 64 yörünge görevi fırlattı, ardından 2023'te 67 fırlatma ile bu ulusal rekoru kırdı. Yine bir karşılaştırma: SpaceX, 2023 yılını neredeyse 100 fırlatma ile kapattı.

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Çin’den tarihi başarı: Gravity 1 roketi gemiden fırlatıldı