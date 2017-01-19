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İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor

MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen Ada sınıfı milli korvetlerin ardından yine aynı proje kapsamında inşa edilecek olan İ sınıfı yerli fırkateynlerin ilkinin inşaasına bugün başlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,6b
1
62
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor
MİLGEM projesinin 2. ayağı olan İ sınıfı yerli fırkateyn geliştirilme çalışmalarında ilk somut adım bugün atılıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katılacağı törenle İ sınıfı fırkateynlerden ilki olan TCG İstanbul'un ilk kaynağı bugün atılacak.
Türkiye'nin ilk yerli fırkateyni olma özelliği taşıyacak olan ve sırasıyla TCG İstanbul, TCG İzmir, TCG İzmit ve TCG İçel adı verilen İ sınıfı fırkateynlerin Türk Deniz Kuvvetleri'nin Yavuz sınıfı fırkateynlerinin yerine geçmesi planlanıyor. MİLGEM projesi ile ilk defa yerli korvet üretiminin ardından, projesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerinin fırkateyn olmasına karar verilmişti. Radarda düşük kesite sahip olması nedeniyle “görünmez” olarak adlandırılan Ada sınıfı korvetlerde elde ettiği tecrübenin daha büyük ve gelişmiş bir platform olan fırkateynler üzerinde kullanılması planlanıyor.
Bu kapsamda geliştirilen ve yine radar kesitinin düşük olması nedeniyle düşman tarafından tespiti zor olacak olan İ sınıfı fırkateynler üzerlerinde barındıracakları yerli silahlarla da dışa bağımlılığı en aza indirecekler.
113,2 metre uzunluğa, 14,4 metre genişliğe ve 3.000 ton deplasmana sahip olacak olan fırkateyn 29 knot ve üzeri hıza ulaşabilecek.
Bünyesinde 125 personel bulunduracak olan fırkateyn 6.000 deniz mili yani yaklaşık 11.112 kilometre menzile sahip olacağı
belirtiliyor.Üzerinde 16 adet gemisavar füze bulunduracak olan İ sınıfı fırkateynlerin, gemisavar füze olarak Roketsan tarafından geliştirilen yerli füze Atmacayı kullanması bekleniyor. 16 hücreli MK41 VLS dikey fırlatma lançeri ile 64 adet RIM-162 ESSM orta menzilli hava savunma füzesini fırlatabilecek olan İ sınıfı fırkateynler, dakikada yaklaşık
4500 adet mühimmat ateşleyebilen Phalanx isimli CIWS hava savunma sistemine de sahip olacaklar.
Phalanx CIWS 
Gemi aynı zamanda burun kısmında bulundurduğu 76 mm baş topu ile su üstü ve hava hedeflerine karşı görev icra edecek. Denizaltı tehditlerine karşı toplam 6 adet torpido barındıracak olan gemide asimetrik hedeflere karşı ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mmlik STOP insansız silah sistemi de bulunacak.
ASELSAN STOP 
Kıç kısmında helikopter pisti ve hangarı da bulunacak olan gemide helikopter olarak Sikorsky üretimi S70B SeaHawk'ın kullanılması bekleniyor.
Ada sınıfı korvetler de de bulunan Fransız Thales üretimi 3D arama radarı Smart-S Mk-2 kullanacak olan fırkateyn bu radar sayesinde düşman hedeflerini kolayca tespit edebilecek ve birden fazla hedefi aynı anda takip edebilecek.
İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor
 
Smart-S Mk-2 
Seyrüsefer için ASELSAN üretimi ALPER LPI radarını da kullanacak olan fırkateyin beynini HAVELSAN tarafından geliştirilen savaş idare sistemi GENESİS ADVENT oluşturacak. 
Yine ASELSAN tarafından geliştirilen Elektronik Destek sitemi ARES 2N'yi bünyesinde barındıracak olan gemi, torpidoları aldatmak için ise ASELSAN'ın HIZIR'ını kullanacak. 
Fırkateynin radarda düşük kesite sahip olması sayesinde düşman radarları tarafından tespitinin zorlaşacağı biliniyor. Daha öncesinde ulusal basına MİLGEM kapsamında üretilen Ada sınıfı korvetlerin Yunan karasularına girdiği ve farkedilmediği şeklinde haberler yansımıştı.
MİLGEM kapsamında üretilecek 4 fırkateynin ilkinin devlet tarafından, diğer üçünün ise üç şirketin ortaklığına verilmesi planlanıyor. Her bir tersane tarafından aynı anda inşaasına başlanacak olan gemiler 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor
 

https://tyrannosurusrex.wordpress.com/2016/03/01/i-sinifi-firkateyn/ Yorum Yaz
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NeroWin 2 yıl en beğenilen
Savunma sanayi aslanlar gibi çalışıp üretiyor. Bizim gevşekler de oturduğu yerden klavye cambazlığı yapıyor. Yapılanları takdir edemeyen, her işe laf atıp kendi düşüncesinin üstün olduğunu savunan, her konuyu bir maharetmiş gibi siyasete çeken, bir de kendi milletini küçük gören yaratıkları SAYGIM YOK...
Savunma sanayi aslanlar gibi çalışıp üretiyor. Bizim gevşekler de oturduğu yerden klavye cambazlığı yapıyor. Yapılanları takdir edemeyen, her işe laf atıp kendi...
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TIME 2 yıl
Hayirli olsun.
Yerli üretim her şeye ihtiyacimiz var.
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Lordiman891 2 yıl
Birileri yazmış gene karalamak amaçlı referandum yaklaşıyor göz boyama hareketleri vs... diye. Ben yıllardır savunma sanayini takip eden birisiyim MİLGEM projesi AKP öncesi planlanmış ve AKP iktidarında hayata geçmiş bir projedir planlanan takvim doğrultusunda inşa ediliyor gemiler ve diğer sistemler yani komplo teorisi uydurmaya gerek yok seçimler yada referandum gibisinden. Savunma sanayimiz gurur duyulacak şekilde çok iyi bir şekilde gelişiyor köstek olmayın bu arada bende hükümete muhalefetim belirteyim bunuda.
Birileri yazmış gene karalamak amaçlı referandum yaklaşıyor göz boyama hareketleri vs... diye. Ben yıllardır savunma sanayini takip eden birisiyim MİLGEM projes...
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DH Misafiri 6 ay
gap projesi de 50 yıl sürdü ama kimse bitirmeye çalışmadı yemekten ..padişahın projesiymiş tüp geçit doğru ama işi bitirmek lazım... yani diyeceğim oki projenin kimin ne zaman yaptığı değil İŞİ nezaman ve kimin yaptığıdır
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Vatikanli Mumin 2 yıl
Bundan 10ar 10ar deniz sinirlarimiza duzecen offf
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transverse 2 yıl
Yine her projeyi her savunma sanayii atağını AKP'ye bağlayan yarım akıllılar gelmiş. Şu konuda bile propaganda yapmaya başlamışlar, yok bayrak direğiymiş de şuymuş buymuş. Ortaya çıkan malın A veya B partisi ile ne alakası var yıllardır anlamış değilim. TF-2000 ve Milgem projelerinin donanmada fizibilitesi ve ön çizimleri yapıldığında RTE Belediye Başkanıydı. SSM ile ön anlaşmalar imzalandığında da AKP yoktu. Gölcük depreminde donanma tersaneleri tarafından gemi inşaa projelerinin durdurulması ve TF-2000'in ötelenmesi zamanında da AKP yoktu. ABD ile RIM-67 SM2 görüşmeleri yapıldığında da AKP yoktu. 90'larda öğrenci olan amcam TF-2000'den bahsederdi AKP yoktu, adam şuan albay, yakında amiral olacak ve hala TF-2000 belki olmayacak. Belki AKP'de olmayacak gemi denize indiğinde. Peki parti bunun neresinde ? 2003 seçimlerinde iktidara CHP gelse idi mesela, Milgem projesinin ön anlaşmalarını iptal mi edecekti ? Proje rafa mı kalkacaktı ? Adam çıkmış demişki önceki hukumet zamanında neden olmuyordu diye. Milenyum teknolojileri ile dahi bir hava savunma destroyerini başından sonuna tasarlayıp denize indirmek 30 yıl sürerken, şu yazdıklarınız size mantıklı geliyor mu mesela ?
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Bluflame 2 yıl transverse
30 yıl süren hiç birşey yok, zaten 30yıl sürse işi bitirdiğin an o silah obselete olur.
arge + prototip = 3yıl
deneme+geri besleme=2yıl
malzeme tedarik+ seri üretime geçiş=2yıl
toplam enfazla 7yıl.
hadi diyelim sanayii altyapısı kurmak zorundasın, ekstra 3yıl= enfazla 10yıl.
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transverse 2 yıl
İlk etapta Yavuz sınıfı hafif fırkateynlerin yerini alacak platform, I sınıfı. TF-2000 hizmete girmesi ile kuvvet gelecek planlamasındaki 4+4+4 çarpanına ulaşmış olacak fakat ben hafif fırkateyn sikletinde daha kabiliyetli 4 geminin daha üretileceğini düşünüyorum. Çok geç kaldık, özellikle TF-2000 projesi ile çağa 30 yıl sonra ayak uydurmuş olacağız.
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32aslan 2 yıl
Savunma sanayisi dışında doğru işleyen bir kurum bulabilmek az ülkede. Helal olsun devamıda gelir inşallah .
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ClassımDeğilsin 2 yıl
Secimden bir gun sonra bile yapsalar, 4 yil sonraki secime hazirlik yapiyorlar diyecek kadar alcak insanlar var bu ulkede. Ulan bir civiniz yok ulkede, bari biseyler yapmaya valisan insanlarin hevesini kirmayin be. Kor musunuz savunma sanayideki onca gelismeyi, halen camur atiyorsunuz?
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x2yk 2 yıl
Yerli demeyin ya yerli diye yazıyorsunuz hayır yerli değilciler sıraya giriyorlar sonra.. Çünkü yüzde 100 yerli de yapsan derdi var yerli kelimesi konusunda tik olmuş artık bir taraflarına yerli demeyin sayıyor sövüyor kulp takıyor hastalık olmuş yapacak bir şey yok..
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Çakar Çakmaz Çakan Çakmak 2 yıl
Motor değil makine.
Mercedes yada Man olabilir. Yada MTU.
Savaş gemisi inşasında en önemli etmen sıfırdan gemi formu oluşturup dizayn edip üretmek. Piyasadaki çoğu gemi makinesi alman yada amerikan malıdır. Kendini ispat etmiş makineler. Bunları sıfırdan üretip tasarlamak ve günümüzde kullanılan gemi makinelerinin kalitesine çekmek yıllar sürer. Onun yerine rüştünü ispat etmiş ürünleri kullanmanın pek bi zararı olmaz.
%100 yerli olayı gemi için biraz zor günümüz Türkiyesinde. En basitinden ana ve yardımcı makineleri üretip, günümüz alman ve amerikan ürünlerine rakip olacak seviyeye çekmek yıllar sürer.
Milli olan ve bu süreçte en zorlayıcı olana gemi teknesi inşaasıdır. Bu %100 yerli olandır. Ayrıca eskiden G sınıfı fırkateynlerin atış kontrol sistemleri ve savaş harekat merkezi yazılımları doğal olarak amerikan malıydı. Fakat GENESIS isimli türk yapımı A/K ve SHM sistemi yapıldır. Halihazırda Milgemlerde ve g sınıfı fırkateynlerde de kullanılıyor. Gemiyi dışa bağımlı halden kurtaran en önemli etmen bu sistemlerin yerli ve milli olmasıdır.
Hep övdük şimdi eksik yanını söyleyeyim. Bu gemi Her vidasına ve yazılımına kadar türk yapımı dahi olsa, kendimize ait bir konum belirleme sistemimiz olmadığı sürece savaşlarda kör kalma riskini taşır. Şuan tüm dünyada kullanılan GPS amerikan malıdır. GPS gibi tüm dünyayı kapsayan sistemi sıfırdan kurmak çok zor. Rusyanın da kendine özel bir konum sistemi var. Bu iki ülke dışında Japonya ve Hindistanın da lokal konum sistemleri var. Türkiye de kendi yüzölçümünü ve harekat sahasını kapsayacak lokal bir sistem kurduğu takdirde dışa bağımlılığı çok çok büyük ölçüde azalmış olacak.
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ungalath 2 yıl
motoru söyleyin motoru ?


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chevythunder 2 yıl
Daha gecen sene ucak gemisi yapiyorduk.
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