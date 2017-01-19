İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor

MİLGEM projesinin 2. ayağı olan İ sınıfı yerli fırkateyn geliştirilme çalışmalarında ilk somut adım bugün atılıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katılacağı törenle İ sınıfı fırkateynlerden ilki olan TCG İstanbul'un ilk kaynağı bugün atılacak.

Türkiye'nin ilk yerli fırkateyni olma özelliği taşıyacak olan ve sırasıyla TCG İstanbul, TCG İzmir, TCG İzmit ve TCG İçel adı verilen İ sınıfı fırkateynlerin Türk Deniz Kuvvetleri'nin Yavuz sınıfı fırkateynlerinin yerine geçmesi planlanıyor. MİLGEM projesi ile ilk defa yerli korvet üretiminin ardından, projesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerinin fırkateyn olmasına karar verilmişti. Radarda düşük kesite sahip olması nedeniyle “görünmez” olarak adlandırılan Ada sınıfı korvetlerde elde ettiği tecrübenin daha büyük ve gelişmiş bir platform olan fırkateynler üzerinde kullanılması planlanıyor.

Bu kapsamda geliştirilen ve yine radar kesitinin düşük olması nedeniyle düşman tarafından tespiti zor olacak olan İ sınıfı fırkateynler üzerlerinde barındıracakları yerli silahlarla da dışa bağımlılığı en aza indirecekler.

113,2 metre uzunluğa, 14,4 metre genişliğe ve 3.000 ton deplasmana sahip olacak olan fırkateyn 29 knot ve üzeri hıza ulaşabilecek.

Bünyesinde 125 personel bulunduracak olan fırkateyn 6.000 deniz mili yani yaklaşık 11.112 kilometre menzile sahip olacağı

4500 adet mühimmat ateşleyebilen Phalanx isimli CIWS hava savunma sistemine de sahip olacaklar.

Phalanx CIWS

Gemi aynı zamanda burun kısmında bulundurduğu 76 mm baş topu ile su üstü ve hava hedeflerine karşı görev icra edecek. Denizaltı tehditlerine karşı toplam 6 adet torpido barındıracak olan gemide asimetrik hedeflere karşı ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mmlik STOP insansız silah sistemi de bulunacak.

ASELSAN STOP

Kıç kısmında helikopter pisti ve hangarı da bulunacak olan gemide helikopter olarak Sikorsky üretimi S70B SeaHawk'ın kullanılması bekleniyor.

Ada sınıfı korvetler de de bulunan Fransız Thales üretimi 3D arama radarı Smart-S Mk-2 kullanacak olan fırkateyn bu radar sayesinde düşman hedeflerini kolayca tespit edebilecek ve birden fazla hedefi aynı anda takip edebilecek.

Smart-S Mk-2

Seyrüsefer için ASELSAN üretimi ALPER LPI radarını da kullanacak olan fırkateyin beynini HAVELSAN tarafından geliştirilen savaş idare sistemi GENESİS ADVENT oluşturacak.

Yine ASELSAN tarafından geliştirilen Elektronik Destek sitemi ARES 2N'yi bünyesinde barındıracak olan gemi, torpidoları aldatmak için ise ASELSAN'ın HIZIR'ını kullanacak.

Fırkateynin radarda düşük kesite sahip olması sayesinde düşman radarları tarafından tespitinin zorlaşacağı biliniyor. Daha öncesinde ulusal basına MİLGEM kapsamında üretilen Ada sınıfı korvetlerin Yunan karasularına girdiği ve farkedilmediği şeklinde haberler yansımıştı.

MİLGEM kapsamında üretilecek 4 fırkateynin ilkinin devlet tarafından, diğer üçünün ise üç şirketin ortaklığına verilmesi planlanıyor. Her bir tersane tarafından aynı anda inşaasına başlanacak olan gemiler 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

https://tyrannosurusrex.wordpress.com/2016/03/01/i-sinifi-firkateyn/

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belirtiliyor.Üzerindebulunduracak olan İ sınıfı fırkateynlerin, gemisavar füze olarak Roketsan tarafından geliştirilen yerli füze Atmacayı kullanması bekleniyor.dikey fırlatma lançeri ileorta menzilli hava savunma füzesini fırlatabilecek olan İ sınıfı fırkateynler, dakikada yaklaşık