İlk yorum; "HP Slate; klavyesiz bir netbook gibi"

İlk defa Ocak ayında düzenlenen CES fuarında gün yüzüne çıkan HP Slate," klavyesiz netbook gibi". Bu sözler Slate'i kullanma fırsatı Connecti.ca adlı İspanyol blog sitesinin yazarı Mauricio Pastrana'a ait. Yazara göre gücünü Atom işlemciden alması ve Windows 7 ile gelen HP Slate'in uzun açılma süresi ve düşük performansıyla netbookları andırıyor bu yüzden iPad'in rakibi olarak görülmesine rağmen, ancak netbook'larla yarışabilir.

Pastrana, Slate'in en büyük avantajı olarak Port'ları görüyor. Dahili kameraya sahip olan HP Slate, üzerindeki USB portunun yanı sıra resmi aksesuarı Dock ile HDMI çıkışı ve 2.USB portuna sahip olabiliyor. İşlemci olarak 1.6GHz'lik Intel Atom Z530'un kullanıldığı Slate'de kullanıcı tarafından arttırılamayan 1GB'lık bellekle geliyor. Cihaz, 8.9 inçlik ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor.

Bu yaz satışa sunulması beklenen Slate'in 32GB'lık modelinin fiyatı 549 dolar, 64GB'lık modelinin fiyatınınsa 599 dolar olması bekleniyor.

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