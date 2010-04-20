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İlk yorum; "HP Slate; klavyesiz bir netbook gibi"

9 yıl
13,2b
1
24
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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İlk defa Ocak ayında düzenlenen CES fuarında gün yüzüne çıkan HP Slate," klavyesiz netbook gibi". Bu sözler Slate'i kullanma fırsatı Connecti.ca adlı İspanyol blog sitesinin yazarı Mauricio Pastrana'a ait. Yazara göre gücünü Atom işlemciden alması ve Windows 7 ile gelen HP Slate'in uzun açılma süresi ve düşük performansıyla netbookları andırıyor bu yüzden iPad'in rakibi olarak görülmesine rağmen, ancak netbook'larla yarışabilir.

Pastrana, Slate'in en büyük avantajı olarak Port'ları görüyor. Dahili kameraya sahip olan HP Slate, üzerindeki USB portunun yanı sıra resmi aksesuarı Dock ile HDMI çıkışı ve 2.USB portuna sahip olabiliyor. İşlemci olarak 1.6GHz'lik Intel Atom Z530'un kullanıldığı Slate'de kullanıcı tarafından arttırılamayan 1GB'lık bellekle geliyor. Cihaz, 8.9 inçlik ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor.

Bu yaz satışa sunulması beklenen Slate'in 32GB'lık modelinin fiyatı 549 dolar, 64GB'lık modelinin fiyatınınsa 599 dolar olması bekleniyor.


<a href="http://www.electronista.com/articles/10/04/19/hp.slate.already.seen.as.fundamentally.mediocre/">Electronista</a> Yorum Yaz
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fatguncom 9 yıl
tercih meselesi flash olmazsa olmazimdir ipad tercih etmem ayrica masaustu isletim sistemlerinin mobil cihazlarda kullanilmasini destekliyorum uygulama alisilmisligi,kalitesi ve zenginligi acisindan bence asil sorun bu cihazin pil omrunun 6 saat civari olup olmayacagidir ipade gore artilarini sayip da tartisma baslatmaya niyetm yok uzgunum :)
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vipergts 9 yıl
işletim sistemi keşke android veya linux olsaydı hemen alırdım. olması gereken herşey var alette.
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omertalord 9 yıl

fatguncom

tercih meselesi flash olmazsa olmazimdir ipad tercih etmem ayrica masaustu isletim sistemlerinin mobil cihazlarda kullanilmasini destekliyorum uygulama alisilmisligi,kalitesi ve zenginligi acisindan bence asil sorun bu cihazin pil omrunun 6 saat civari olup olmayacagidir ipade gore artilarini sayip da tartisma baslatmaya niyetm yok uzgunum :)


bunun atom z serisi işlemcisi de kasacak ki flashda ne anladım ben o işten :D
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Batuist 9 yıl
Atom işlemci ve windows 7.. ikisinin birbirinden uzak durması lazım.. heleki o sistemde 1GB ram varsa bırak orda kaç...
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HSeldon 9 yıl
ilginç hiçbir yanı yok bu cihazın.
Benzer donanımlı dokunmatik ekranlı netbooklar piyasada var zaten.
apple işi biliyor.
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grafiker 9 yıl
işte işletim sistemi farkı başak birşey demiyorum masa üstü bir işletim sistemi ile olmaz mobile lar ilede olmaz bu makinalara özel işletim sistemi çıkması lazım steve amca biliyor bu işi yarım yamalak çalışan bir makina kastıra kastıra bir flash siteyi açıcaksa hiç açmasın daha iyi apple kullananlar bilir ya bir şeyi yapar yada hiç yapmaz.mantık bu.
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DSGNRY 9 yıl
hep yatay resimleri var dik kullanılmıyor mu acaba? yavaş çalışacaksa hiçbir anlamı kalmaz, flash hakkında steve amcanın haklı olduğunu herkes biliyor da işlerine gelmiyor itiraf etmek
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