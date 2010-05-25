İlk çeyrekte 49.4 milyon dizüstü bilgisayar satıldı

Geçtiğimiz günlerde Mobil Telefon pazarıyla ilgili araştırmasını yayınlayan araştırma kuruluşlarından Gartner, elektronik piyasasının diğer pazarlarıyla ilgili yaptığı araştırmaları yayınlamaya devam ediyor. Gartner'ın son yayınladığı rapor da taşınabilir bilgisayar pazarına ışık tutuyor. Rapora göre taşınabilir bilgisayar pazarında son sekiz yıldaki en büyük büyüme %43.4 ile bu senenin ilk çeyreğinde gerçekleşti ve bu dönemde 49.4 milyon taşınabilir bilgisayar satışı yapıldı.

Yapılan 49.4 milyonluk satışta HP, 9,458 milyon satışla liderliğini korurken; onu geçen yıl gerçekleştirdiği 6,147,6 milyonluk satışı bu sene 9,122,5 milyona yükseltmeyi başaran Acer takip ediyor. Pazarın en büyük 3.ismi 5.662.4 milyonluk satışla Amerika'lı Dell olurken, Uzakdoğulu Toshiba ve Asus'un yaptığı satışlarsa sırasıyla 4,573,9 milyon ve 4,324 milyon olarak belirlenmiş.

Dünyada yaklaşık 500 milyon taşınabilir bilgisayarın kullanıldığını belirten Gartner'ın analistlerinden Mikako Kitagawa satışları geçen senenin aynı dönemine göre %71 artan mini dizüstü bilgisayarların (netbook) pazardaki satışların artışından payının büyük olduğunu fakat bazı bölgelerde kullanıcıların mini dizüstülerle yapılabileceklerinin kısıtlı olduğunu anlamaya başladıklarını ifade etti.

Araştırmanın diğer bir sonucu da bilgisayarların ortalama satış fiyatıyla ilgili. Son verilere göre ilk çeyrekteki ortalama satış fiyatı geçen senenin aynı dönemindeki 868 dolardan 732 dolara geriledi.