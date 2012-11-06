Imagination Technologies, işlemci tasarımcısı MIPS'i satın aldı





PowerVR serisi mobil grafik birimleriyle yakından tanıdığımız Imagination Technologies, mikro işlemci tasarımcısı Çinli MIPS'i satın aldığını duyurdu.





İngiliz kaynaklı bir firma olan Imagination, MIPS'i satın almak için 60 milyon doları gözden çıkardığını açıkladı. Bu satın alma ile 160 mühendis ve 82 MIPS patenti Imagination'a geçmiş oldu. İki kez anlaşma masasına oturan firmalar, hisse başı 7.31$'lık fiyat konusunda anlaştı. Anlaşma MIPS'in işletme bölümünün satılmasını içeriyor.





Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages şeklinde açılımı olan MIPS, 32 bit ve 64 bit düşük güç tüketen işlemciler tasarlamaktaydı. Genelde Blu-ray sürücüler, dijital televizyonlar, PS2 gibi video oyun konsollarında işlemcileri kullanılan MIPS, ARM firmasına rakip olarak gösterilmekteydi. Haziran ayında biten 12 aylık dönemde 700 milyon MIPS tabanlı işlemci satılmıştı.





Apple ve Intel'in hisselerinin olduğu Imagination, bu satın almayla işlemci fikri hak pazarında büyümeyi hedeflediklerini açıkladı. Otoriteler Imagination firmasının bu hamleyle ARM'a karşı rekabet etmek istediğini dile getiriyor.

http://www.reuters.com/article/2012/11/06/imaginationtechnologies-idUSL5E8M62HQ20121106