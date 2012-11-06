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Imagination Technologies, işlemci tasarımcısı MIPS'i satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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PowerVR serisi mobil grafik birimleriyle yakından tanıdığımız Imagination Technologies, mikro işlemci tasarımcısı Çinli MIPS'i satın aldığını duyurdu.

İngiliz kaynaklı bir firma olan Imagination, MIPS'i satın almak için 60 milyon doları gözden çıkardığını açıkladı. Bu satın alma ile 160 mühendis ve 82 MIPS patenti Imagination'a geçmiş oldu. İki kez anlaşma masasına oturan firmalar, hisse başı 7.31$'lık fiyat konusunda anlaştı. Anlaşma MIPS'in işletme bölümünün satılmasını içeriyor. 

Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages şeklinde açılımı olan MIPS, 32 bit ve 64 bit düşük güç tüketen işlemciler tasarlamaktaydı. Genelde Blu-ray sürücüler, dijital televizyonlar, PS2 gibi video oyun konsollarında işlemcileri kullanılan MIPS, ARM firmasına rakip olarak gösterilmekteydi. Haziran ayında biten 12 aylık dönemde 700 milyon MIPS tabanlı işlemci satılmıştı.

Apple ve Intel'in hisselerinin olduğu Imagination, bu satın almayla işlemci fikri hak pazarında büyümeyi hedeflediklerini açıkladı. Otoriteler Imagination firmasının bu hamleyle ARM'a karşı rekabet etmek istediğini dile getiriyor.

http://www.reuters.com/article/2012/11/06/imaginationtechnologies-idUSL5E8M62HQ20121106 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 6 yıl
"business operations unit" kısmını atlamışsınız. Baştan aşağı satılmış değil .60 milyon $ burası sadece. Ayrıca sahip olduğu 580 patentin 492 'sini bir konsorsiyuma 350 milyon $ karşılığında satılıyor. Konsorsiyum içinde HP, Motorola, Intel, IBM, RIM, Oracle gibi firmalar var.
MIPS geriye kalan ve MIPS mimarisinin temel yapısıyla ilgili şeyleri tutan 82 patenti ise satmamış. Konsorsiyuma bu patentlere kısıtlı erişm hakkı vermiş. Ayrıca anlaşmaya göre konsorsiyuma satılan patentler MIPS tarafından ulaşılabilir olacak, yani patentler üzerindeki hakkı kaybolmuyor. Satmış olduğu patentlerdeki hakkı korunduğu gibi patent konusunda herhangi bi zman sınırlaması da yok.
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napolyon94 6 yıl
ortakları Apple ve İntel,en güçlü mobil gpular ıüretiyorlar,fena şeyler olabilir
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aceleciburak 6 yıl
AMD için bir ara MIPS i satın alır diyorlardı ama hiç beklenmedik bir teknoloji şirketi aldı ...
için arkasında Apple varmı sorusuda akla gelmiyor değil sonuçta iOS ve Mac Os kapalı bir yapı dün itibari ile Apple ın intel işlemcileri bırakabileceği haberi gelmişti ... acep 2 3 yıllık bir AR-GE den sonra Apple PowerVR GPUlarını kullandığı gibi belkide iMaclerde fln yada macbook airlerde MIPS temelli işlemci çözümlerine yer mi verecek bunu göreceğiz ...
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