Immortals of Aveum beklentilerin altında kaldı, işten çıkarmalar başladı

Tam Boyutta Gör Electronic Arts Originals’ın ve Ascendant Studios’un FPS türüne farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştığı Immortals of Aveum oyunu beklentileri karşılayamadı. Hemen ardından şirketten küçülme haberi geldi.

Immortals of Aveum başarılı oldu mu?

Bir ay gecikmeli bir şekilde Ağustos sonlarında piyasaya sürülen Immortals of Aveum oyunu beklentileri karşılayamadı. Steam platformunda pik zamanda sadece 751 oyuncuya ulaşabilen oyunun geliştiricisi de zorda.

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Gelen bilgilere göre Ascendant Studios iş gücünün yüzde 45’ini kesme kararı aldı. Bu yaklaşık olarak 40 kişiye denk geliyor. İşten çıkarılanların tazminatı ödenecek ve yeni bir iş bulmaları için yardımcı olunacak.

Immortals of Aveum firmanın ilk oyunuydu ancak beklenen başarıyı yakalayamaması firma açısından da iyi olmadı. Baldur’s Gate III, Armored Core VI ve Starfield gibi yapımların çıkışına denk gelmesi de dezavantaj oldu.

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Immortals of Aveum hayal kırıklığı oldu