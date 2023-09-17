Immortals of Aveum beklentilerin altında kaldı, işten çıkarmalar başladı

Immortals of Aveum başarılı oldu mu?
Bir ay gecikmeli bir şekilde Ağustos sonlarında piyasaya sürülen Immortals of Aveum oyunu beklentileri karşılayamadı. Steam platformunda pik zamanda sadece 751 oyuncuya ulaşabilen oyunun geliştiricisi de zorda.
Gelen bilgilere göre Ascendant Studios iş gücünün yüzde 45’ini kesme kararı aldı. Bu yaklaşık olarak 40 kişiye denk geliyor. İşten çıkarılanların tazminatı ödenecek ve yeni bir iş bulmaları için yardımcı olunacak.
Immortals of Aveum firmanın ilk oyunuydu ancak beklenen başarıyı yakalayamaması firma açısından da iyi olmadı. Baldur’s Gate III, Armored Core VI ve Starfield gibi yapımların çıkışına denk gelmesi de dezavantaj oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.