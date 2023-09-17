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    Immortals of Aveum beklentilerin altında kaldı, işten çıkarmalar başladı

    FPS türüne yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Immortals of Aveum beklendiği kadar büyük başarı sağlayamayınca geliştirici Ascendant Studios işten çıkarmalara başladı.
    Immortals of Aveum Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts Originals’ın ve Ascendant Studios’un FPS türüne farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştığı Immortals of Aveum oyunu beklentileri karşılayamadı. Hemen ardından şirketten küçülme haberi geldi.

    Immortals of Aveum başarılı oldu mu?

    Bir ay gecikmeli bir şekilde Ağustos sonlarında piyasaya sürülen Immortals of Aveum oyunu beklentileri karşılayamadı. Steam platformunda pik zamanda sadece 751 oyuncuya ulaşabilen oyunun geliştiricisi de zorda.

    Gelen bilgilere göre Ascendant Studios iş gücünün yüzde 45’ini kesme kararı aldı. Bu yaklaşık olarak 40 kişiye denk geliyor. İşten çıkarılanların tazminatı ödenecek ve yeni bir iş bulmaları için yardımcı olunacak.

    Immortals of Aveum firmanın ilk oyunuydu ancak beklenen başarıyı yakalayamaması firma açısından da iyi olmadı. Baldur’s Gate III, Armored Core VI ve Starfield gibi yapımların çıkışına denk gelmesi de dezavantaj oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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