Immortals of Aveum konsolda FSR3 desteğine kavuştu: 120FPS desteği eklendi

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Tam Boyutta Gör Ascendant Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından dağıtılan Immortals of Aveum, konsolda yeni bir güncellemeye kavuştu. Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici grafiklere sahip oyunlarından olan yapım, Xbox Series ve Playstation 5 sistemleri için FSR 3 teknolojisi ile güncellendi.

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Konsollarda Frame Generation dönemi başlıyor

Immortals of Aveum, satış sayıları ile dikkat çekemese de yapım, grafikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir yapım olmuştu. Daha önce Demon’s Souls, Godfall ve Knockout City gibi yapımların üzerinde çalışan Ascendant Studios, Unreal Engine 5 platformunda geliştirdiği yapım için yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni güncelleme, Immortals of Aveum’un Playstation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S versiyonlarına AMD’nin FidelityFX Super Resolution 3 teknolojisini getiriyor. Bu güncelleme ile oyun, daha başarılı çözünürlük arttırma modeline ve Frame Generation teknolojisine sahip oluyor, böylece yapım yeni nesil konsollarda 120FPS desteğine kavuşmuş oluyor. Bu güncelleme ile yapımın PC versiyonu ise FSR 3’ün daha yeni bir versiyonuna sahip oluyor ve daha çekici bir görsel deneyim sunuyor.



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Immortals of Aveum için FSR 3 güncellemesi yayınlandı