Immortals of Aveum konsolda FSR3 desteğine kavuştu: 120FPS desteği eklendi

Konsollarda Frame Generation dönemi başlıyor
Immortals of Aveum, satış sayıları ile dikkat çekemese de yapım, grafikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir yapım olmuştu. Daha önce Demon’s Souls, Godfall ve Knockout City gibi yapımların üzerinde çalışan Ascendant Studios, Unreal Engine 5 platformunda geliştirdiği yapım için yeni bir güncelleme yayınladı.
Yeni güncelleme, Immortals of Aveum’un Playstation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S versiyonlarına AMD’nin FidelityFX Super Resolution 3 teknolojisini getiriyor. Bu güncelleme ile oyun, daha başarılı çözünürlük arttırma modeline ve Frame Generation teknolojisine sahip oluyor, böylece yapım yeni nesil konsollarda 120FPS desteğine kavuşmuş oluyor. Bu güncelleme ile yapımın PC versiyonu ise FSR 3’ün daha yeni bir versiyonuna sahip oluyor ve daha çekici bir görsel deneyim sunuyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.