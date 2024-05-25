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    Immortals of Aveum konsolda FSR3 desteğine kavuştu: 120FPS desteği eklendi

    Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum önemli bir güncellemeye kavuştu. Stüdyo, yapımın Xbox Series ve PS5 versiyonlarını AMD’nin FSR3 teknolojisi ile güncelledi.
    Immortals of Aveum Tam Boyutta Gör
    Ascendant Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından dağıtılan Immortals of Aveum, konsolda yeni bir güncellemeye kavuştu. Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici grafiklere sahip oyunlarından olan yapım, Xbox Series ve Playstation 5 sistemleri için FSR 3 teknolojisi ile güncellendi.

    Konsollarda Frame Generation dönemi başlıyor

    Immortals of Aveum, satış sayıları ile dikkat çekemese de yapım, grafikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir yapım olmuştu. Daha önce Demon’s Souls, Godfall ve Knockout City gibi yapımların üzerinde çalışan Ascendant Studios, Unreal Engine 5 platformunda geliştirdiği yapım için yeni bir güncelleme yayınladı.

    Yeni güncelleme, Immortals of Aveum’un Playstation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S versiyonlarına AMD’nin FidelityFX Super Resolution 3 teknolojisini getiriyor. Bu güncelleme ile oyun, daha başarılı çözünürlük arttırma modeline ve Frame Generation teknolojisine sahip oluyor, böylece yapım yeni nesil konsollarda 120FPS desteğine kavuşmuş oluyor. Bu güncelleme ile yapımın PC versiyonu ise FSR 3’ün daha yeni bir versiyonuna sahip oluyor ve daha çekici bir görsel deneyim sunuyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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