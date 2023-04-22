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    Immortals of Aveum sistem gereksinimleri açıklandı: Bilgisayarınız ağlayabilir!

    Electronic Arts Originals’ın ve Ascendant Studios’un FPS türüne farklı bir bakış açısı sunmaya çalıştığı Immortals of Aveum’un hayli iddialı sistem gereksinimleri açıklandı.
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    Immortals of Aveum Tam Boyutta Gör
    Immortals of Aveum en basit şekilde "Call of Duty ama büyülü hali” olarak ifade edebileceğimiz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Kısa bir süre önce oyunun merak edilen oynanış videosu da yayınlanmışken şimdi de sistem gereksinimleri açıklandı. Görünüşe göre oyun hakkındaki iddialı söylemlerde olduğu gibi sistem gereksinimleri de “iddialı” olacak.

    Immortals of Aveum sistemleri terletecek

    Immortals of Aveum, minimum sistem gereksinimlerinde RTX 2080 Super isteyecek kadar talepkâr bir oyun görünümünde. Paylaşılan blog gönderisinde "Geliştirme sürecinin başından beri Ascendant Studios ekibi Immortals of Aveum'un teknik açıdan gerçek anlamda yeni nesil (artık mevcut nesil) bir deneyim olmasını istedi." ifadelerine yer veriliyor. Aslında bu söylem -oynanış videosunu izleyince- havada bir söylem gibi de durmuyor. Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan oyunda, görünen her nesnede ciddi bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.

    Immortals of Aveum’un iddialı sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bunların ana odağında poligonlar, ışıklandırma ve gölgelendirme bulunuyor. Bu hedefleri yapmak için teknoloji tarafında ise motorun son versiyonu ile gelen Lumen ve Nanite teknolojileri bulunuyor. Geliştirici stüdyoya göre sinematikler dahil, oyundaki her şey gerçek zamanlı olarak oyun motorunda işleniyor. Dolayısıyla sinematik ile oynanış sekansına geçiş oldukça pürüzsüz görünüyor.

    Elbette tüm vaatler gerçeğe dönüşmediğinde birer söylemden fazlası değil. Bu nedenle Immortals of Aveum’un çıkış tarihi 20 Temmuz’u beklemek gerekecek. Bu arada oyun PS5, Xbox Series X/S ve PC’de çıkış yapacak. Oyunun Steam fiyatı halihazırda 999 TL. Sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    Immortals of Aveum minimum sistem gereksinimler

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü
    • İşlemci: Core i7-9700 / Ryzen 7 3700X
    • Bellek: 16GB (çift kanal)
    • Ekran kartı: GeForce RTX 2080 Super (8GB) / AMD 5700 XT (8GB)
    • Depolama: 110GB (SSD tavsiye edilir)
    • Hedef performans: 1080p @ 60fps / düşük-orta ayar

    Immortals of Aveum önerilen sistem gereksinimler

    • İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü
    • İşlemci: Core i7-12700/ Ryzen 7 5700X
    • Bellek: 16GB (çift kanal)
    • Ekran kartı: GeForce RTX 3080 Ti (12GB) / Radeon 6800 XT (16GB)
    • Depolama: 110GB (SSD tavsiye edilir)
    • Hedef performans: 1440 @ 60fps / orta-yüksek ayar

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    Z
    zDest_ 9 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 19 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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