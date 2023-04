Immortals of Aveum sistem gereksinimleri açıklandı: Bilgisayarınız ağlayabilir!

Tam Boyutta Gör Immortals of Aveum en basit şekilde "Call of Duty ama büyülü hali” olarak ifade edebileceğimiz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Kısa bir süre önce oyunun merak edilen oynanış videosu da yayınlanmışken şimdi de sistem gereksinimleri açıklandı. Görünüşe göre oyun hakkındaki iddialı söylemlerde olduğu gibi sistem gereksinimleri de “iddialı” olacak.

Immortals of Aveum sistemleri terletecek

Immortals of Aveum, minimum sistem gereksinimlerinde RTX 2080 Super isteyecek kadar talepkâr bir oyun görünümünde. Paylaşılan blog gönderisinde "Geliştirme sürecinin başından beri Ascendant Studios ekibi Immortals of Aveum'un teknik açıdan gerçek anlamda yeni nesil (artık mevcut nesil) bir deneyim olmasını istedi." ifadelerine yer veriliyor. Aslında bu söylem -oynanış videosunu izleyince- havada bir söylem gibi de durmuyor. Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan oyunda, görünen her nesnede ciddi bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bunların ana odağında poligonlar, ışıklandırma ve gölgelendirme bulunuyor. Bu hedefleri yapmak için teknoloji tarafında ise motorun son versiyonu ile gelen Lumen ve Nanite teknolojileri bulunuyor. Geliştirici stüdyoya göre sinematikler dahil, oyundaki her şey gerçek zamanlı olarak oyun motorunda işleniyor. Dolayısıyla sinematik ile oynanış sekansına geçiş oldukça pürüzsüz görünüyor.

Elbette tüm vaatler gerçeğe dönüşmediğinde birer söylemden fazlası değil. Bu nedenle Immortals of Aveum’un çıkış tarihi 20 Temmuz’u beklemek gerekecek. Bu arada oyun PS5, Xbox Series X/S ve PC’de çıkış yapacak. Oyunun Steam fiyatı halihazırda 999 TL. Sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Immortals of Aveum minimum sistem gereksinimler

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü

: Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü İşlemci : Core i7-9700 / Ryzen 7 3700X

: Core i7-9700 / Ryzen 7 3700X Bellek : 16GB (çift kanal)

: 16GB (çift kanal) Ekran kartı : GeForce RTX 2080 Super (8GB) / AMD 5700 XT (8GB)

: GeForce RTX 2080 Super (8GB) / AMD 5700 XT (8GB) Depolama : 110GB (SSD tavsiye edilir)

: 110GB (SSD tavsiye edilir) Hedef performans: 1080p @ 60fps / düşük-orta ayar

Immortals of Aveum önerilen sistem gereksinimler

İşletim sistemi : Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü

: Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü İşlemci : Core i7-12700/ Ryzen 7 5700X

: Core i7-12700/ Ryzen 7 5700X Bellek : 16GB (çift kanal)

: 16GB (çift kanal) Ekran kartı: GeForce RTX 3080 Ti (12GB) / Radeon 6800 XT (16GB)

GeForce RTX 3080 Ti (12GB) / Radeon 6800 XT (16GB) Depolama : 110GB (SSD tavsiye edilir)

: 110GB (SSD tavsiye edilir) Hedef performans: 1440 @ 60fps / orta-yüksek ayar

