Immortals of Aveum sistem gereksinimleri açıklandı: Bilgisayarınız ağlayabilir!

- Immortals of Aveum sistemleri terletecek
- Immortals of Aveum minimum sistem gereksinimler
- Immortals of Aveum önerilen sistem gereksinimler
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Immortals of Aveum sistemleri terletecek
Immortals of Aveum, minimum sistem gereksinimlerinde RTX 2080 Super isteyecek kadar talepkâr bir oyun görünümünde. Paylaşılan blog gönderisinde "Geliştirme sürecinin başından beri Ascendant Studios ekibi Immortals of Aveum'un teknik açıdan gerçek anlamda yeni nesil (artık mevcut nesil) bir deneyim olmasını istedi." ifadelerine yer veriliyor. Aslında bu söylem -oynanış videosunu izleyince- havada bir söylem gibi de durmuyor. Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan oyunda, görünen her nesnede ciddi bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.
Elbette tüm vaatler gerçeğe dönüşmediğinde birer söylemden fazlası değil. Bu nedenle Immortals of Aveum’un çıkış tarihi 20 Temmuz’u beklemek gerekecek. Bu arada oyun PS5, Xbox Series X/S ve PC’de çıkış yapacak. Oyunun Steam fiyatı halihazırda 999 TL. Sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Immortals of Aveum minimum sistem gereksinimler
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü
- İşlemci: Core i7-9700 / Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16GB (çift kanal)
- Ekran kartı: GeForce RTX 2080 Super (8GB) / AMD 5700 XT (8GB)
- Depolama: 110GB (SSD tavsiye edilir)
- Hedef performans: 1080p @ 60fps / düşük-orta ayar
Immortals of Aveum önerilen sistem gereksinimler
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ya da güncel sürü
- İşlemci: Core i7-12700/ Ryzen 7 5700X
- Bellek: 16GB (çift kanal)
- Ekran kartı: GeForce RTX 3080 Ti (12GB) / Radeon 6800 XT (16GB)
- Depolama: 110GB (SSD tavsiye edilir)
- Hedef performans: 1440 @ 60fps / orta-yüksek ayar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)