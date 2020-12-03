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    İmmünoterapi uygulamalarında T hücrelerine destek olabilecek antineoplastik ilaç mekanizması geliştirildi

    T hücrelerinin kanserli hücreleri hem kimyasal hem de mekanik olarak öldürdüğünü belirten araştırma ekibi gözenekler içeren silika mikro partiküllerinden yararlandı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İmmünoterapi uygulamalarında T hücrelerine destek olabilecek antineoplastik ilaç mekanizması geliştirildi
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    İmmünoterapi veya halk arasında bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türü olan yöntem, son yıllarda üzerinde oldukça çalışan bir yöntemi teşkil ediyor. Şimdi ise EPFL kurumu araştırmacıları T hücreleri üzerindeki çalışmalarını derinleştirdi.

    T hücreleri

    İmmünoterapi uygulamalarında T hücrelerine destek olabilecek antineoplastik ilaç mekanizması geliştirildi

    T hücrelerinin ( T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır. ) hedef hücrelerle temasa geçtiğinde hedef hücreleri hem kimyasal mediyatörlerle ( Herhangi bir olayın ya da reaksiyonun gerçekleşmesine aracılık eden kimyasal madde; aracı madde; mediyatör. ) hem de mekanik olarak öldürdüğünü belirten araştırma ekibi gözenekler içeren silika mikro partiküllerinden yararlandı.

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    Partiküllerde bulunan gözenekler antineoplastik ( antikanser ) ilaçlarla dolduruldu ve gözeneklerin üstleri DNA parçacıklarıyla kapatıldı. T hücrelerinin kanserli hücrelerle mekanik temasa girdiklerinde T hücrelerine ait reseptörlerin DNA’yı biyofiziksel olarak rüptüre ettiği ( yırttığı ) ve böylece ilaçların istenilen ortama salgılanabileceği iddia ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi"

    Yeni araştırma yapılan in vivo ve in vitro ( Sıklıkla biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan bu terimlerden ''in vivo'' “canlı ortamda ya da yaşayan koşullarda”, ''in vitro'' da “laboratuar ortamında ya da yapay koşullarda” anlamı taşımaktadır. ) çalışmalarda beklenilen etkiyi anlamlı ölçüde gösterdi.

    Yeni araştırma Material Horizons adlı dergide yayımlandı.



    https://actu.epfl.ch/news/new-cancer-fighting-method-leverages-the-mechanica/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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