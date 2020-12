İmmünoterapi uygulamalarında T hücrelerine destek olabilecek antineoplastik ilaç mekanizması geliştirildi

İmmünoterapi veya halk arasında bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türü olan yöntem, son yıllarda üzerinde oldukça çalışan bir yöntemi teşkil ediyor. Şimdi ise EPFL kurumu araştırmacıları T hücreleri üzerindeki çalışmalarını derinleştirdi.

T hücreleri

T hücrelerinin ( T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır. ) hedef hücrelerle temasa geçtiğinde hedef hücreleri hem kimyasal mediyatörlerle ( Herhangi bir olayın ya da reaksiyonun gerçekleşmesine aracılık eden kimyasal madde; aracı madde; mediyatör. ) hem de mekanik olarak öldürdüğünü belirten araştırma ekibi gözenekler içeren silika mikro partiküllerinden yararlandı.

Partiküllerde bulunan gözenekler antineoplastik ( antikanser ) ilaçlarla dolduruldu ve gözeneklerin üstleri DNA parçacıklarıyla kapatıldı. T hücrelerinin kanserli hücrelerle mekanik temasa girdiklerinde T hücrelerine ait reseptörlerin DNA’yı biyofiziksel olarak rüptüre ettiği ( yırttığı ) ve böylece ilaçların istenilen ortama salgılanabileceği iddia ediliyor.

Yeni araştırma yapılan in vivo ve in vitro ( Sıklıkla biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan bu terimlerden ''in vivo'' “canlı ortamda ya da yaşayan koşullarda”, ''in vitro'' da “laboratuar ortamında ya da yapay koşullarda” anlamı taşımaktadır. ) çalışmalarda beklenilen etkiyi anlamlı ölçüde gösterdi.

Yeni araştırma Material Horizons adlı dergide yayımlandı.

https://actu.epfl.ch/news/new-cancer-fighting-method-leverages-the-mechanica/

