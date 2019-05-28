İnce film güneş panellerinin verimliliği Selenyum katkısıyla %22’ye çıkıyor

Kadmiyum tellür güneş hücrelerinden üretilen güneş paneller, kristal silikon olanlara kıyasla 100 kat daha az materyal kullanmasından ötürü oldukça avantajlı. Bu avantaj, ince film panellerin üretiminin daha ucuza üretilmesini sağlıyor. Bu paneller, ek olarak güneş ışınlarının ideal dalga boyunu yakalıyor. Bunların sonucu olarak en ucuz güneş enerjisi üretim yöntemi, ince film panellerden geçiyor.

İnce film panellerin bir büyük dezavantajı ise silikon olanlara kıyasla ışık enerjisini daha düşük verimlilikle elektriğe dönüştürmesi. Bu verimlilik eksikliği yüzünden aynı yüzey alanına kaplanan silikon panel, ince film panele kıyasla daha fazla güç elde ediyor. Colorado State University bünyesindeki Yeni Nesil Fotovoltaik Merkezi araştırmacıları, İngiltere’deki Loughborough University ile ortak çalışarak kadmiyum tellür panellere selenyum katkısı yaptı. Bu katkı, panellerin verimliliğini %22’ye çıkarmayı başarıyor.

Şimdiye kadar bu katkının verimliliği neden yükselttiğini anlayamayan bilim insanları, sonunda bu sırrı da çözdü. Deneylerden ortaya çıkarılana göre selenyum, kadmiyum tellür kristalleri arasındaki atomik boyuttaki pürüzleri ortadan kaldırıyor. Güneş ışınları selenyum kaplı güneş pilinin yüzeyine çarptığında elektronlar oluşuyor ve bu elektronlar, kaplama sayesinde boşluklara girip kaybolmuyor. Bu işlem sonrası her bir hücreden üretilen elektrikte tabii ki artış meydana geliyor.

https://cleantechnica.com/2019/05/25/selenium-boosts-efficiency-of-thin-film-solar-cells-to-22/

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Şu anda sadece laboratuvarda olumlu sonuç veren bu deneysel uygulama, endüstriye adapte edilecek mi, edilirse ne zaman edilecek belirsiz. Araştırma şimdilik kısmi olarak Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse ediliyor ve bu vakıf, şimdiye kadar güneş enerjisinin fiyatını düşürüp fosil yakıtlarla rekabet etmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.