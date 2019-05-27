Rüzgar YEKA-2'ye 9 şirket talip

Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale’ye kurulacak rüzgar enerjisi santralleri için önümüzdeki Perşembe günü YEKA RES-2 yarışmaları yapılacak. Yaklaşık bin megavat kapasiteye sahip YEKA RES-2 projesi için 9 şirket başvuruda bulundu.

Daha önceki ihalelerden farklı olarak bu defa 250’şer megavatlık dört ayrı yarışma yapılacak. Bin megavatlık tek ihale, yeteri kadar talep görmediği için şirketler konsorsiyum kurarak katılım gösteriyordu. Dört ayrı yarışma yapılması, yatırımcıların ilgisini daha çok çekmiş durumda.

2017 yılının Ağustos ayında yapılan bin megavat kapasiteli ilk rüzgar YEKA yarışmasını, kilovatsaat başı 3,48 dolarlık teklifiyle Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazanmıştı.

YEKA RES-2'ye hangi şirketler başvurdu?

YEKA RES-2 için 9 şirket başvurusunu iletti. En fazla başvuru, 8 şirket tarafından Balıkesir bölgesi için yapıldı. Çanakkale bölgesi için 6, Aydın ve Muğla bölgesi için 4 başvuru alındı.

Balıkesir: Enercon, Beyçelik Elewan, RES Anatolia, Enerjisa, B. Ergünler Madencilik Nakliyecilik Sanayi Ticaret AŞ, Eze İnşaat, Çinili RES, İklim Elektrik

Enercon, Beyçelik Elewan, RES Anatolia, Enerjisa, B. Ergünler Madencilik Nakliyecilik Sanayi Ticaret AŞ, Eze İnşaat, Çinili RES, İklim Elektrik Çanakkale: Enercon, Beyçelik Elewan, Enerjisa, Eze İnşaat, Gem Wind, İklim Elektrik

Enercon, Beyçelik Elewan, Enerjisa, Eze İnşaat, Gem Wind, İklim Elektrik Aydın: Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, İklim Elektrik

Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, İklim Elektrik Muğla: Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, İklim Elektrik

Yerlilik şartı var

YEKA RES-2 kapsamında kurulumu yapılacak türbinlerde yerlilik oranı için belirli alt limitler bulunuyor. Yerlilik oranının türbinin kulesi için yüzde 65, kanadı için yüzde 60 ve diğer tüm ekipmanlarda ise yüzde 51 olması ve ayrıca türbinin bütünü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği puan cetveline göre en az 55 puan olması şartı bulunuyor.

Bin megavat kapasiteli YEKA RES-2’nin kurulumu tamamlandığında elde edilen kapasite ile 1 milyon 200 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretilecek. Türkiye, rüzgarda toplam 7.4 bin megavat kurulu kapasiteye sahip. 2018’de ürettiğimiz elektriğin yüzde 6.8’ini rüzgar santrallerinden sağladık. Son birkaç yıldır rüzgar enerjisi sektöründe yaşanan durgunluğun YEKA RES-2 ile ortadan kalkacağı düşünülüyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/milyarlik-ruzgar-4-sehirde-acilan-2-ruzgar-enerjisi-ihalelerine-9-talip-cikti-41226570