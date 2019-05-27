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Rüzgar YEKA-2'ye 9 şirket talip

Bin megavat kapasiteli YEKA RES-2 ihalesi için 9 şirket başvuruda bulundu. Önümüzdeki Perşembe günü yapılacak yarışma ile yarışmanın kazananları Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Muğla'ya santral kuracak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,3b
2
24
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale’ye kurulacak rüzgar enerjisi santralleri için önümüzdeki Perşembe günü YEKA RES-2 yarışmaları yapılacak. Yaklaşık bin megavat kapasiteye sahip YEKA RES-2 projesi için 9 şirket başvuruda bulundu.

Daha önceki ihalelerden farklı olarak bu defa 250’şer megavatlık dört ayrı yarışma yapılacak. Bin megavatlık tek ihale, yeteri kadar talep görmediği için şirketler konsorsiyum kurarak katılım gösteriyordu. Dört ayrı yarışma yapılması, yatırımcıların ilgisini daha çok çekmiş durumda.

2017 yılının Ağustos ayında yapılan bin megavat kapasiteli ilk rüzgar YEKA yarışmasını, kilovatsaat başı 3,48 dolarlık teklifiyle Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazanmıştı.

YEKA RES-2'ye hangi şirketler başvurdu? 

YEKA RES-2 için 9 şirket başvurusunu iletti. En fazla başvuru, 8 şirket tarafından Balıkesir bölgesi için yapıldı. Çanakkale bölgesi için 6, Aydın ve Muğla bölgesi için 4 başvuru alındı.

  • Balıkesir: Enercon, Beyçelik Elewan, RES Anatolia, Enerjisa, B. Ergünler Madencilik Nakliyecilik Sanayi Ticaret AŞ, Eze İnşaat, Çinili RES, İklim Elektrik
  • Çanakkale: Enercon, Beyçelik Elewan, Enerjisa, Eze İnşaat, Gem Wind, İklim Elektrik
  • Aydın: Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, İklim Elektrik
  • Muğla: Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, İklim Elektrik

Yerlilik şartı var

YEKA RES-2 kapsamında kurulumu yapılacak türbinlerde yerlilik oranı için belirli alt limitler bulunuyor. Yerlilik oranının türbinin kulesi için yüzde 65, kanadı için yüzde 60 ve diğer tüm ekipmanlarda ise yüzde 51 olması ve ayrıca türbinin bütünü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği puan cetveline göre en az 55 puan olması şartı bulunuyor.

Bin megavat kapasiteli YEKA RES-2’nin kurulumu tamamlandığında elde edilen kapasite ile 1 milyon 200 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretilecek. Türkiye, rüzgarda toplam 7.4 bin megavat kurulu kapasiteye sahip. 2018’de ürettiğimiz elektriğin yüzde 6.8’ini rüzgar santrallerinden sağladık. Son birkaç yıldır rüzgar enerjisi sektöründe yaşanan durgunluğun YEKA RES-2 ile ortadan kalkacağı düşünülüyor.



http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/milyarlik-ruzgar-4-sehirde-acilan-2-ruzgar-enerjisi-ihalelerine-9-talip-cikti-41226570 Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 hf. labtek38
Bu tür ihalelere yarışma deniyor
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uykuadam 1 hf. Pandemic

cahilliğiniz diz boyu
rüzgar aölçümleri yapıp
rüzgar haritası oluturuldu türkiyede
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Bloodin 1 hf.
Bu da mı yap-işlet-ihya ol şeklinde işleyecek?
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sefa1451 1 hf.
TANSU ÇİLLER'in oğlu diyip susucam dilerim yanılırım.Yeni kapıdan ayrılmayan çiller oğluna güzel dünyalık yaptı.
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uykuadam 1 hf. sefa1451

paran varsa sende yatırım yap teşvik al
adam polipropilen yatırımı yapacak issizliği azaltıp cari açığıda azaltacak
sen ne yapacan issiz işiz buraya yazı yazıyorsun sus zaten
1 Yanıt Yanıtla +3
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İl teber 1 hf.
Cahiller gelmiş gene. Hoş gelmişler.
Hazine garantisi yok bunlarda. YEK Destekleme mekanizması var ama o farklı bir konu. YİD modellerinde ki gibi bir olay yok.
İhale değil yarışma denmesinin sebebi devletin belirlediği elektrik alım birim fiyatından açık eksiltme yöntemi ile en düşük fiyatı verene kadar tekliflerin alınması sebebi ile.
Yani devlet örneğin 5 cent/kwh tavan fiyat belirliyor. Yarışmaya giren firmalar bu rakamı düşürerek kazanmaya çalışıyor işte.
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Pandemic 1 hf.
Hazine garantili. Rüzgar esmezse vatandaş üfleyip döndürcek türbinleri.
1 Yanıt Yanıtla +1
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uykuadam 1 hf. Pandemic

cahilliğiniz diz boyu
rüzgar aölçümleri yapıp
rüzgar haritası oluturuldu türkiyede
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sniper23 1 hf.
Burada hiç ihaleye giren var mı merak ediyorum. Daha önce ben 3-4 kere girmiştim.
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3qzotix 1 hf.
Yandaşların tüm ihaleleri alması tesadüf diyorsunuz yani
Uyumaya devam...
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uykuadam 1 hf. 3qzotix
burdan emoji yollayacağına paran varsa sen al
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nazım55 1 hf.
İzmir körfezinde her deniz kenarına gittiğimde, eskiden tankerler ve yük gemileri geçerdi, şimdi dört tarafında uzun boru gibi yapılar olan, katlı ızgaralar üstünde rüzgar pal/pervanesi (ismini bilmiyorum) taşıyan gemiler geçiyor.
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kuzgun_ 1 hf.
kesin en adi olan şirket alacaktır.

Türkiye'deki ihale sisteminden nefret ediyorum
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labtek38 1 hf.
Yarışma nedir? İhale desenize şuna.
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xchg 1 hf. labtek38
Seçime kadar ihale kelimesi cıss kelime. Milletin aklını bulandırmaya gerek yok.
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theJuDGe_41 1 hf. labtek38
Bu tür ihalelere yarışma deniyor
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Bloodin 1 hf.
Bu da mı yap-işlet-ihya ol şeklinde işleyecek?
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