İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu

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Motorola, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından V10 modelini Güney Kore'de duyurdu.

İnce tasarımı ve 2.0 inç 240x320 piksel dış ekranıyla ön plana çıkıyor. EV-DO / CDMA şebekesiyle uyumlu çalışabilen V10, 103.7 x 53 x 11.9 mm boyutlarında dizayn edilmiş. 2.2 inç, 240x320 piksel 262.144 renk iç ekrana sahip telefonda anın yakalanması için 2 megapiksellik kamera yeterli görülmüş. AAC +, AAC, H.263, H.264, MPEG-4, MP3, MIDI dosyalarını oynatabilen telefonun belleği microSD kartlarla arttırılabiliyor; veri aktarımı ise Bluetooth v1.2 veya USB kablosu üzerinden sağlanıyor.

Telefonun önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi planlanırken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.

http://www.motorola.com/Consumers/KR-KO/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/MOTO-V10-KR-KO