İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu

Haber Editörü
Motorola, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından V10 modelini Güney Kore'de duyurdu.
İnce tasarımı ve 2.0 inç 240x320 piksel dış ekranıyla ön plana çıkıyor. EV-DO / CDMA şebekesiyle uyumlu çalışabilen V10, 103.7 x 53 x 11.9 mm boyutlarında dizayn edilmiş. 2.2 inç, 240x320 piksel 262.144 renk iç ekrana sahip telefonda anın yakalanması için 2 megapiksellik kamera yeterli görülmüş. AAC +, AAC, H.263, H.264, MPEG-4, MP3, MIDI dosyalarını oynatabilen telefonun belleği microSD kartlarla arttırılabiliyor; veri aktarımı ise Bluetooth v1.2 veya USB kablosu üzerinden sağlanıyor.
Telefonun önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi planlanırken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.
http://www.motorola.com/Consumers/KR-KO/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/MOTO-V10-KR-KO Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genel tasarimda guzel , V3 serisinin yan kisimlari siyah kaplama metal oldugundan zamanla cebe soka cikara kenarlardan boya atiyor ve metalik kisim gozukuyordu bunda kenarlari metalik yapmalari o sorunu gidermis.