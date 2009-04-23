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İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu
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İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu
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İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu
Tam Boyutta Gör
İnce tasarımlı Motorola V10, Güney Kore pazarı için duyuruldu
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Motorola, uzun süreli bir sessizlik döneminin ardından V10 modelini Güney Kore'de duyurdu.

İnce tasarımı ve 2.0 inç 240x320 piksel dış ekranıyla ön plana çıkıyor. EV-DO / CDMA şebekesiyle uyumlu çalışabilen V10, 103.7 x 53 x 11.9 mm boyutlarında dizayn edilmiş. 2.2 inç, 240x320 piksel 262.144 renk iç ekrana sahip telefonda anın yakalanması için 2 megapiksellik kamera yeterli görülmüş. AAC +, AAC, H.263, H.264, MPEG-4, MP3, MIDI dosyalarını oynatabilen telefonun belleği microSD kartlarla arttırılabiliyor; veri aktarımı ise Bluetooth v1.2 veya USB kablosu üzerinden sağlanıyor.

Telefonun önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi planlanırken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.


http://www.motorola.com/Consumers/KR-KO/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/MOTO-V10-KR-KO Yorum Yaz
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max975 10 yıl
görüntü çok şık ama teknik veriler kötü.
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TexasRanger 10 yıl
dış malzemesin de soyulma problemi olmazsa ve türkiyeye makul bir fiyattan gelir ise alınabilecek bir telefon ama anlamadığım v serisi sürekli gelişerek gitmiş şimdiye kadar v10 da v9 un üstünde bir özellik göremedim
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id3d 10 yıl
Logonun yeri olmamis , alttaki T ye benzeyen logo sanirim oparator logosu onun yerine konmasi lazim 2 logo birden guzel olmuyor.
Genel tasarimda guzel , V3 serisinin yan kisimlari siyah kaplama metal oldugundan zamanla cebe soka cikara kenarlardan boya atiyor ve metalik kisim gozukuyordu bunda kenarlari metalik yapmalari o sorunu gidermis.
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bigatusac 10 yıl
hmmm güzel olmuş sevdim ama güney korede buna benzeyen samsung boll hemde özellikleri daha yüksek.bize ne zaman gelir bilinmezz..
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