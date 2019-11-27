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    İnceleme puanlarına göre 2019'un en iyi 15 oyunu

    Metacritic ortalamalarına göre 2019'un en iyi 15 oyunu listelendi.
    4 sa.
    1,5b
    7
    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İnceleme puanlarına göre 2019'un en iyi 15 oyunu
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    2019'un merakla beklenen oyunları artık tamamıyla piyasaya sürüldü. Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi artık geride bırakırken Metacritic de bu yıl çıkış yapan en iyi 15 oyunu inceleme puanlarına göre sıraladı. Listenin ilk sırasında Resident Evil 2 yer alıyor.

    Resident Evil 2 bildiğiniz gibi hem eleştirmenler hem de serinin hayranları tarafından inanılmaz olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Resident Evil 2'nin Metacritic'deki puanı şu anda 92 seviyesinde. 25 Ocak'ta piyasaya sürülen oyun ayrıca ilk haftasında tam 3 milyon adet satmış ve Capcom tarihinin en başarılı yapımlarından birisi olmuştu.

    İnceleme puanlarına göre 2019'un en iyi 15 oyunu
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    Listenin ikinci sırasında Sekiro: Shadows Die Twice yer alıyor. Dark Souls serisiyle bildiğimiz FromSoftware'in yeni oyunu olan Sekiro; macera dolu fantastik dünyası, etkileyici oyun mekanikleri ve elbette zorlu boss ve mini-bosslarıyla eleştirmenler ve genel anlamıyla tüm oyunseverler tarafından tam not almayı başarmıştı. Sekiro: Shadows Die Twice'ın Metacritic puanı şu anda 90.

    Top 15 listesinin dikkat çeken bir diğer noktası ise Japon menşeili oyunların listeye damgasını vurması olmuş. İlk dört sıra tamamıyla Japon oyunlarına ait. Ayrıca DMC 5, Super Mario Maker 2, Astral Chain ve The Legend of Zelda: Link's Awakening gibi yapımlar da listede kendilerine yer bulmuş.

    2019'un en iyi oyunları (Metacritic puanlarına göre):

    1. Resident Evil 2 (Metascore: 92)
    2. Sekiro: Shadows Die Twice (Metascore: 91)
    3. Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Metascore: 91)
    4. Monster Hunter: World – Iceborne (Metascore: 90)
    5. Disco Elysium (Metascore: 90)
    6. F1 2019 (Metascore: 89)
    7. Devil May Cry 5 (Metascore: 89)
    8. Fire Emblem: Three Houses (Metascore: 89)
    9. Slay the Spire (Metascore: 89)
    10. Apex Legends (Metascore: 89)
    11. Asgard’s Wrath (Metascore: 88)
    12. Super Mario Maker 2 (Metascore: 88)
    13. Baba is You (Metascore: 87)
    14. The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Metascore: 87)
    15. Astral Chain (Metascore: 87)


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    napolyon94 3 sa.
    Zelda bu senenin oyunu degilki?



    Ayrica Yurtiçi Kargo Simulation listede yer bulamamiş, nasil olur?
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu 2 sa. napolyon94
    Remake oyunu.
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