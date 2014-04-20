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İnceliğiyle dikkat çeken Motorola'nın yeni orta seviye Moto E modeli Meksika'da ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İnceliğiyle dikkat çeken Motorola'nın yeni orta seviye Moto E modeli Meksika'da ortaya çıktı

Droid serisi ve Moto X üst seviye akıllı telefonları ile dikkat çekici yenilikler sunmayı başaran Motorola, bununla birlikte orta seviye Moto G ile satış anlamında başarı yaklayabildi. Moto G Forte adında benzer bir versiyon daha piyasaya süren Motorola, bu kez daha farklı bir model hazırlığında.

Meksika'da ortaya çıkan model Moto E adını taşıyor. Cihazın donanımından önce en dikkat çekici özelliğinin inceliği olduğunu belirtelim. Zira model 6.2mm gibi oldukça ince bir kasa tasarımına sahip. Dünyanın en incesinin 5.7mm ile Vivo X3 olduğunu düşünürsek, Huawei Ascend P6 ile Moto E bu alanda ikinciliği elde edecek gibi görünüyor.

4.3 inçlik bir ekrana sahip olan Moto E, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. Modelde 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1900mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, Bluetooth, FM Radyo şeklinde diğer özellikler mevcut.

Moto E modelinin Moto XT1021 olarak kısa süre önce internete sızan cihaz olduğu düşünülüyor. Fiyatı ise kontratsız olarak 230$ seviyesinde olacak. Moto E'nin ilk etapta Motorola'nın güçlü olduğu Latin Amerika ülkelerinde kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-E-leaks-out-slim-compact-affordable_id55333 Yorum Yaz
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fatihkan 5 yıl
Bugün dünya yorum eksileme günü galiba.
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DH Misafiri 5 yıl
İnceliğiyle dikkat çeken Motorola'nın yeni orta seviye Moto E modeli Meksika'da ortaya çıktı

"düşük kalınlığıyla" daha doğru tabir, telefonun nezaketten anlayacağı düşünülemez zira "incelik" "nezaket" anlamındadır.
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cryzboy43 5 yıl
bu haberde bazı tutarsızlıklar var ...
mesela para bırımının brazılya reali olması...o yuzden fıyat moto g nın altında olucak...bkz ps4 fıyatları :d
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ÜlkücüHareket 5 yıl
750 TL civarında olursa alınabilir.
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ÜlkücüHareket 5 yıl
Ekran 4.7 olacaktı.
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WarSaw 5 yıl
2mm daha kalın yap ama şu pili daha büyük yap
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|Perseus| 5 yıl
Geçen senenin donanımı bu gereksiz bir telefon gibi duruyor.
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Red_devil33 5 yıl
benim gibi ince telefon takıntısı olanlara bire bir
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Grkwnxs 5 yıl
Sanal tuş kullanmazlar umarım
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cübbeli gandalf 5 yıl
Atrix faciasından sonra bir daha asla motorola almam
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