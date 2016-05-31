Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde

Yıllar öncesinin kahramanlık aşılayan filmlerinden olan Independence Day, devam filmi Resurgance öncesinde sıra tabanlı bir aksiyon oyunu da mobil platformlara geldi.
2 yıl
3,6b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıllar öncesinin kahramanlık aşılayan filmlerinden olan Independence Day, yeni bir kadroyla tekrar beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Independence Day Resurgance öncesi, sıra tabanlı bir aksiyon oyunu da mobil platformlara geldi. Bir süredir iOS üzerinde oynanan oyun, şimdi Android tarafına beta sürecine başlıyor. 

Independence Day Battle Heroes adındaki oyun, ESD filosundaki en iyi gemileri alarak, uzaylı istilasına karşı mücadele vermenizi anlatıyor. Oyuncuların, uzaylılara karşı zafer elde etmek için pilot ekibini ve uzay gemilerini sağlam bir şekilde seçmeleri gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "İki kardeşin hikayesi mobilde"

Her bölümde, iki ve daha fazla gemi ile karşılıklı olarak mücadeleye giriyorsunuz. Düşmanlar sürekli güçlendiği için, gemilerinizi ve silahlarınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Oyunda elde ettiğiniz paralar ve ganimetler, size güçlendirme olarak geri dönüyor. Ayrıca özel silahlar da elde edebiliyorsunuz.

Oyun genel olarak böyle ilerliyor ve filmdeki gibi heyecanlı mücadelelere girme imkanı yok. iOS tarafında ücretsiz olan oyun hali hazırda Android tarafında beta sürecinde. Bu bakımdan önce beta programına katılmak gerekiyor.

Beta programına girmek için tıklayınız 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
ben de film telefonlara çıkacak sandım aq
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tensi 2 yıl
Tugrul_512bit
Bir Heroes 3 of might and magic kadar olabilir mi?

Android versiyonu mu cikmis diye atladim hemen. Tabii hayalkirikligi, husran.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 2 yıl Tensi
Tensi

Tugrul_512bit

Bir Heroes 3 of might and magic kadar olabilir mi?


Android versiyonu mu cikmis diye atladim hemen. Tabii hayalkirikligi, husran.

Beta programına kayıt olunca indirme linki geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turker03 2 yıl
deoksiriboz1001
ben de film telefonlara çıkacak sandım aq

Aynennnn :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
ben de film telefonlara çıkacak sandım aq
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 yıl
Bir "Heroes 3 of might and magic" kadar olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Corsair, hız aşırtmaya özel bellek kitlerini duyurdu 2 yıl Google Now (Google Asistan) inceleme videosu 2 yıl Samsung’un faaliyet karı yükselmeye devam ediyor 2 yıl SanDisk, Type-C girişli yeni belleklerini duyurdu 2 yıl Google’ın iOS uygulaması AMP desteği ile güncellendi 2 yıl Nesnelerin İnterneti, 2018 yılına kadar cep telefonlarını sollayacak 2 yıl Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi? 2 yıl Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarıyla tanışın, sıvı soğutması da yanında 2 yıl Volkswagen'den 1 Milyon elektrikli araç! 2 yıl Webtures'ten SEO çalışmaları için mobil uygulama 2 yıl Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor 2 yıl Razer'dan Blizzard'ın yeni oyunu Overwatch için ekipman seti 2 yıl Kuzey Kore'nin füze testi başarısızlıkla sonuçlandı 2 yıl Tesla modellerinin evrimi: Elektrikli otomobillerin efsanesine yakın bakış 2 yıl iPhone'lar sadece üç yılda bir büyük yenilik ile gelecek 2 yıl AMD Zen mimarisi ilk kez görüntülendi 2 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi resmiyet kazandı 2 yıl Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasada olacak 2 yıl AMD Radeon RX 480: En ucuz VR ekran kartı 2 yıl Lityum-iyon pil uzmanı Dahn, Tesla'ya transfer oluyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde Sonraki Samsung’dan çok küçük ama çok hızlı SSD sürücüler 2 yıl Keyifli bir mobil oyun: Mekorama incelemesi 2 yıl Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları 2 yıl Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi 2 yıl ASUS, Computex 2016’da Zenbo robotu ile devrim yaptı 2 yıl Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad 2 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu 2 yıl Sony Xperia E5 artık resmi 2 yıl Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de 2 yıl Dell yeni 2si1 arada dizüstü modellerini duyurdu 2 yıl Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080 2 yıl iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası 2 yıl Intel Broadwell-E işlemciler resmiyet kazandı 2 yıl Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar 2 yıl PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor 2 yıl Honor 7'nin yerini alacak Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 2 yıl İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir 2 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe incelemesi: "Asus telefon devlerine meydan okuyor" 2 yıl İki kardeşin hikayesi mobilde 2 yıl ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim