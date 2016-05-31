Independence Day Resurgance, sinemalardan önce mobilde

Yıllar öncesinin kahramanlık aşılayan filmlerinden olan Independence Day, yeni bir kadroyla tekrar beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Independence Day Resurgance öncesi, sıra tabanlı bir aksiyon oyunu da mobil platformlara geldi. Bir süredir iOS üzerinde oynanan oyun, şimdi Android tarafına beta sürecine başlıyor.

Independence Day Battle Heroes adındaki oyun, ESD filosundaki en iyi gemileri alarak, uzaylı istilasına karşı mücadele vermenizi anlatıyor. Oyuncuların, uzaylılara karşı zafer elde etmek için pilot ekibini ve uzay gemilerini sağlam bir şekilde seçmeleri gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"İki kardeşin hikayesi mobilde"

Her bölümde, iki ve daha fazla gemi ile karşılıklı olarak mücadeleye giriyorsunuz. Düşmanlar sürekli güçlendiği için, gemilerinizi ve silahlarınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Oyunda elde ettiğiniz paralar ve ganimetler, size güçlendirme olarak geri dönüyor. Ayrıca özel silahlar da elde edebiliyorsunuz.

Oyun genel olarak böyle ilerliyor ve filmdeki gibi heyecanlı mücadelelere girme imkanı yok. iOS tarafında ücretsiz olan oyun hali hazırda Android tarafında beta sürecinde. Bu bakımdan önce beta programına katılmak gerekiyor.

Beta programına girmek için tıklayınız