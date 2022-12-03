Indiana Jones ve Kader Kadranı dublajlı resmi fragman yayınlandı

Indiana Jones ve Kader Kadranı ne zaman gelecek?
Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi çalışmalara Steven Spielberg ile başlamıştı ancak salgın nedeniyle bir türlü vizyona giremeyince Spielberg yönetmenlik koltuğunu bıraktı. Sonrasında ise James Mangold ile anlaşıldı.
George Lucas’ın ilk kez yer almadığı filmde Harrison Ford bir kez daha kamera karşısına geçti. 80 yaşına merdiven dayayan ihtiyar kurdu hem yaşlılık döneminde hem de dijital tekniklerle gençleştirilmiş olarak önceki dönemlerinde izleyeceğiz. Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi 30 Haziran 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmde Indiana Jones’u usta isim Mazlum Kiper seslendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam