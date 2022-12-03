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    Indiana Jones ve Kader Kadranı dublajlı resmi fragman yayınlandı

    Harrison Ford’u iddialara göre son kez başrolde göreceğimiz serinin beşinci filmi Indiana Jones ve Kader Kadranı’ndan Türkçe dublajlı resmi fragman yayınlandı.  
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    Indiana Jones ve Kader Kadranı Tam Boyutta Gör
    İlk kez 2016 yılında duyurulan ve Bob Iger döneminde bir türlü vizyon şansı bulamayan Indiana Jones 5 filmi ne tesadüf ki Bob Iger’in ikinci patronluk döneminde vizyona çıkıyor. Türkçe dublajlı resmi fragman da yayınlandı.

    Indiana Jones ve Kader Kadranı ne zaman gelecek?

    Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi çalışmalara Steven Spielberg ile başlamıştı ancak salgın nedeniyle bir türlü vizyona giremeyince Spielberg yönetmenlik koltuğunu bıraktı. Sonrasında ise James Mangold ile anlaşıldı.

    George Lucas’ın ilk kez yer almadığı filmde Harrison Ford bir kez daha kamera karşısına geçti. 80 yaşına merdiven dayayan ihtiyar kurdu hem yaşlılık döneminde hem de dijital tekniklerle gençleştirilmiş olarak önceki dönemlerinde izleyeceğiz. Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi 30 Haziran 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmde Indiana Jones’u usta isim Mazlum Kiper seslendiriyor.

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    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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