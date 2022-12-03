Indiana Jones ve Kader Kadranı dublajlı resmi fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör İlk kez 2016 yılında duyurulan ve Bob Iger döneminde bir türlü vizyon şansı bulamayan Indiana Jones 5 filmi ne tesadüf ki Bob Iger’in ikinci patronluk döneminde vizyona çıkıyor. Türkçe dublajlı resmi fragman da yayınlandı.

Indiana Jones ve Kader Kadranı ne zaman gelecek?

Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi çalışmalara Steven Spielberg ile başlamıştı ancak salgın nedeniyle bir türlü vizyona giremeyince Spielberg yönetmenlik koltuğunu bıraktı. Sonrasında ise James Mangold ile anlaşıldı.

Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda 2 yıl önce eklendi

George Lucas’ın ilk kez yer almadığı filmde Harrison Ford bir kez daha kamera karşısına geçti. 80 yaşına merdiven dayayan ihtiyar kurdu hem yaşlılık döneminde hem de dijital tekniklerle gençleştirilmiş olarak önceki dönemlerinde izleyeceğiz. Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi 30 Haziran 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmde Indiana Jones’u usta isim Mazlum Kiper seslendiriyor.

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Indiana Jones ve Kader Kadranı gelecek yıl vizyonda