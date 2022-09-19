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Dünyanın ve ülkemizin en büyük video akış platformlarından birisi olan Disney Plus bildiğiniz gibi birkaç ay önce ülkemizde erişime açıldı ve kısa süreliğine güzel bir fiyat sunuldu. Her ne kadar bu kampanya bitse de geçtiğimiz haftalarda yeni bir kampanya başladı ve bugün kampanyanın son günü.

İndirimli Disney+ İçin Son Gün

Disney+ Day isimli etkinlik için ülkemizdeki fiyatta indirime giden Disney, normalde 34,99 TL olan üyeliği 23,99 TL'ye satıyordu. Bugün ise bu kampanyalı fiyattan ayrarlanabilmek için son gün. Buradaki sayfaya giderek Disney Plus'ın aylık üyeliğini yüzde 30'luk bir indirim ile satın alabilirsiniz.

The Mandalorian bekleyenlere müjde 1 hf. önce eklendi

Disney Plus içerisinde Marvel, Star Wars ve animasyonlar gibi popüler yapımların yanı sıra Oscar ödüllü de birçok film bulunuyor. Neredeyse her hafta yeni içeriklerin eklendiği platform şu anda dolu dolu bir kütüphaneye sahip. Bu yüzden bu fırsatın gayet güzel olduğunu söylemekte fayda var.

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İndirimli Disney Plus aboneliğinde son gün bugün