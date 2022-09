The Mandalorian yeni sezon tanıtımı geldi

Disney+ platformunun sevilen dizisi The Mandalorian üçüncü sezon hazırlıklarını tamamlamak üzere. 2021 sonlarında başlayan yeni sezonun çekimleri sona erdi ve son aşamaya geçildi. Yeni sezon için ilk resmi tanıtım da yayınlandı.

The Mandolarian üçüncü sezon ne zaman?

The Mandalorian 3. sezonu The Book of Boba Fett'in devamını anlatacak. İkinci sezonda ayrılan Grogu ve Din (Pedro Pascal) tekrar bir araya gelirken, verilen bazı kararların kötü sonuçlarını üçüncü sezonda göreceğiz.

The Mandalorian'ın 3. sezonu Şubat 2023'te geliyor 3 ay önce eklendi

Mandalorian’ın kaskını çıkarması klanından geri kalanlar ile ilişkilerinin bozulmasına neden olacak ve bunu düzeltmek için Mandalore yolculuğu zorunlu hale gelecek. Ayrıca Darksaber yüzünden de Bo-Katan ile arasında bazı ihtilaflar oluşacak. Yeni sezonda sürekli sorunlarla boğuşan bir ikili yerine daha odaklı bir hikâyenin olacağı tahmin ediliyor.

The Mandolarian üçüncü sezon Şubat 2023 itibariyle Disney+ platformunda erişime açılacak. Beklemekten sıkılanları ise 21 Eylül tarihinde Star Wars: Andor ve 23 Ekim tarihinde de Tales of the Jedi animasyon serisi bekliyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.