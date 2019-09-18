İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu

İnternet hız testi platfomu nPerf, Türkiye’nin internet hızını inceledi. 1 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihleri arasında nPerf hız testi aracından 87 bin 512 defa hız testi gerçekleştirdi. Bu testlerden elde edilen verilere göre internet servis sağlayıcılarının karneleri hazırlandı.
Ayrıca Bkz. "Galaxy M30s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Araştırmaya en popüler 4 internet servis sağlayıcı dahil edildi. Söz konusu tarihler arasında yapılan hız testlerine göre en yüksek ortalama indirme hızını Turknet sunuyor. Türknet, kullanıcılarına ortalama 32 Mb/s hız sunarken, en yakın rakibi Türk Telekom 17.25 Mb/s ortalama hız elde ediyor. Tabii bu hızı miktarlarını değerlendirirken, AKK’yi göz önünde bulundurmakta fayda var. Söz konusu tarihler içerisinde Turknet’te hiç AKK uygulanmazken diğer operatörler 1 Ocak’tan itibaren AKK’yi kaldırmıştı.
Upload hızına baktığımızda Turkcell Superonline’ın 4.84 MB/s ile birinci sırada olduğunu görüyoruz.
Oyuncuların en önemli kriterleri olan ping (gecikme) değerine baktığımızda ise Türknet kullanıcıları ortalama 48.86 ms ile diğer firmalara göre daha düşük gecikme ile internete bağlanıyor. İkinci sırada 63.55 ms ile Vodafone, üçüncü sırada ise 64.08 ms ile Turkcell Superonline yer alıyor.
nPerf skoru, ölçü bit hızı olarak (2/3 İndirme hızı + 1/3 Yükleme hızı) ve ping süresini hesaplıyor. Bu değerler, kullanıcılar algısını daha iyi temsil etmesi adına logaritmik ölçekle hesaplanmış. Bu sayede genel tüketici kullanımının bağlantı kalitesini yansıttığı ifade ediliyor. nPerf skoru sıralamasına göre Turknet açık ara farkla 1. sırada yer alırken, ardından sırasıyla Turkcell Superonline, Vodafone ve Türk Telekom geliyor.
nPerf tarafından hazırlanan raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Turksat Uydu-Net Internet 22.4 Mbps
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. 17.7 Mbps
Vodafone Telekomunikasyon A.S. 15.5 Mbps
Turkcell Superonline 14.7 Mbps
Milleni.com 14 Mbps
Turkcell 13.4 Mbps
Superonline ADSL 13.4 Mbps
Turk Telekom 11.7 Mbps
Vodafone NET Iletisim Hizmetleri A.S. 11 Mbps
Demiroren Tv Digital Platform Isletmeciligi A.s. 8.7 Mbps
20 senedir İstanbulun merkezi biryerinde yaşıyorum halen Kablonet bağlatamıyoruz.Apartmanca imza felan toplatmak gerekiyor o da olursa.Altyapıya yatırım yapmayan, oldum olası aynı mantalitede çalışan bir firma.