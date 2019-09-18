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    İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu

    Hız testi platformu nPerf, geçen yılın internet hızı karnesini çıkardı. Türknet kullanıcıları en yüksek indirme hızına, Turkcell Superonline kullanıcıları ise upload hızına sahip.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu
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    İnternet hız testi platfomu nPerf, Türkiye’nin internet hızını inceledi. 1 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihleri arasında nPerf hız testi aracından 87 bin 512 defa hız testi gerçekleştirdi. Bu testlerden elde edilen verilere göre internet servis sağlayıcılarının karneleri hazırlandı.

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    Araştırmaya en popüler 4 internet servis sağlayıcı dahil edildi. Söz konusu tarihler arasında yapılan hız testlerine göre en yüksek ortalama indirme hızını Turknet sunuyor. Türknet, kullanıcılarına ortalama 32 Mb/s hız sunarken, en yakın rakibi Türk Telekom 17.25 Mb/s ortalama hız elde ediyor. Tabii bu hızı miktarlarını değerlendirirken, AKK’yi göz önünde bulundurmakta fayda var. Söz konusu tarihler içerisinde Turknet’te hiç AKK uygulanmazken diğer operatörler 1 Ocak’tan itibaren AKK’yi kaldırmıştı.

    İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu
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    Upload hızına baktığımızda Turkcell Superonline’ın 4.84 MB/s ile birinci sırada olduğunu görüyoruz.

    İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu
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    Oyuncuların en önemli kriterleri olan ping (gecikme) değerine baktığımızda ise Türknet kullanıcıları ortalama 48.86 ms ile diğer firmalara göre daha düşük gecikme ile internete bağlanıyor. İkinci sırada 63.55 ms ile Vodafone, üçüncü sırada ise 64.08 ms ile Turkcell Superonline yer alıyor.

    İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu
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    nPerf skoru, ölçü bit hızı olarak (2/3 İndirme hızı + 1/3 Yükleme hızı) ve ping süresini hesaplıyor. Bu değerler, kullanıcılar algısını daha iyi temsil etmesi adına logaritmik ölçekle hesaplanmış. Bu sayede genel tüketici kullanımının bağlantı kalitesini yansıttığı ifade ediliyor. nPerf skoru sıralamasına göre Turknet açık ara farkla 1. sırada yer alırken, ardından sırasıyla Turkcell Superonline, Vodafone ve Türk Telekom geliyor.

    nPerf tarafından hazırlanan raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



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    Spider_hip 52 dk. en beğenilen
    Helal TürkNet'e. KabloNet listede olsa nerede olurdu acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    babgozd 12 dk. yeni yorumcu
    Steam istatistiklerine göre
    Turksat Uydu-Net Internet 22.4 Mbps
    TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. 17.7 Mbps
    Vodafone Telekomunikasyon A.S. 15.5 Mbps
    Turkcell Superonline 14.7 Mbps
    Milleni.com 14 Mbps
    Turkcell 13.4 Mbps
    Superonline ADSL 13.4 Mbps
    Turk Telekom 11.7 Mbps
    Vodafone NET Iletisim Hizmetleri A.S. 11 Mbps
    Demiroren Tv Digital Platform Isletmeciligi A.s. 8.7 Mbps
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    canavan06 41 dk.
    Benim kablonet 90'dan aşağı düşmüyor.
    Yanıtla +2
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    Spider_hip 52 dk. en beğenilen
    Helal TürkNet'e. KabloNet listede olsa nerede olurdu acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Steelo 40 dk. Spider_hip
    Kablonetten internet almak deveye hendek atlatmak gibi birşey olduğu için diğerleri kadar abonesi olduğunu sanmıyorum.
    20 senedir İstanbulun merkezi biryerinde yaşıyorum halen Kablonet bağlatamıyoruz.Apartmanca imza felan toplatmak gerekiyor o da olursa.Altyapıya yatırım yapmayan, oldum olası aynı mantalitede çalışan bir firma.
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