Birçok mobil oyuncunun merakla beklediği Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade: Dungeons, askıya alındı. Uzunca bir süredir haber alamadığımız yapım, ilk olarak yeni iPad lansmanında kendini göstermiş sonrasında ise, E3 2012'de sergilenmiş ve ekim ayında gelen ertelenme haberleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.





Epic Games'in almış olduğu yeni kararla birlikte Infinity Blade Dungeons'un geliştiricisi Impossible Studios kapatılarak, bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen yapımın askıya alındığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Epic Games'ten yapılan açıklamada, oyunun geliştirilme sürecinin istendiği gibi gitmediği ve geliştirici stüdyonun kapatılmasına karar verildiği söyleniyor. Şu an için kesin bir şey söylemek doğru olmasa da, yapımın iptal edilme riski de var gibi görünüyor.





İlk iki oyunuyla iOS platformunda hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan ve Apple'ın neredeyse her yeni lansmanında yer verdiği serinin böyle bir durumla karşılaşması oldukça şaşırtıcı bir durum. Umarız, serinin yeni yapımı yeniden geliştirilme sürecine girerek, kısa bir süre içinde mobil oyuncuların beğenisine sunulur.

http://epicgames.com/community/2013/02/a-message-from-tim-sweeney/