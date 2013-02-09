Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity Blade: Dungeons, askıya alındı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
717
1
16
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Infinity Blade: Dungeons, askıya alındı
Birçok mobil oyuncunun merakla beklediği Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade: Dungeons, askıya alındı. Uzunca bir süredir haber alamadığımız yapım, ilk olarak yeni iPad lansmanında kendini göstermiş sonrasında ise, E3 2012'de sergilenmiş ve ekim ayında gelen ertelenme haberleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Epic Games'in almış olduğu yeni kararla birlikte Infinity Blade Dungeons'un geliştiricisi Impossible Studios kapatılarak, bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen yapımın askıya alındığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Epic Games'ten yapılan açıklamada, oyunun geliştirilme sürecinin istendiği gibi gitmediği ve geliştirici stüdyonun kapatılmasına karar verildiği söyleniyor. Şu an için kesin bir şey söylemek doğru olmasa da, yapımın iptal edilme riski de var gibi görünüyor. 

İlk iki oyunuyla iOS platformunda hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan ve Apple'ın neredeyse her yeni lansmanında yer verdiği serinin böyle bir durumla karşılaşması oldukça şaşırtıcı bir durum. Umarız, serinin yeni yapımı yeniden geliştirilme sürecine girerek, kısa bir süre içinde mobil oyuncuların beğenisine sunulur.

http://epicgames.com/community/2013/02/a-message-from-tim-sweeney/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*Whisky 6 yıl en beğenilen yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Elmacilara iyi olmus epic games ios platformundan vazgecemiyordu ama uzmanlar google playin bu yil sonunda appstore u geride birakacagini soyluyor şimdi elmacilar kaynak falan ister haberi aratip dh de bulabilirsiniz infinity blade oyunu icin de fazla uzulmeyin oyunda sadece kilic sallayabiliyorsunuz yarisindan fazlaai video idi xD

Ona bakılırsa sen de ilk başta spermdin, nasıl bu hale geldin bilemiyoruz
yunusfurkanayseElmacilara iyi olmus epic games ios platformundan vazgecemiyordu ama uzmanlar google playin bu yil sonunda appstore u ger...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-73A8A7D1E 6 yıl
hâla çıkmamış çok ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leopard10 6 yıl
Apple esittir kalite
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 6 yıl
Real racing 3 subat sonu diyorlardi umarim ertelenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozguneren 6 yıl
Kim ne derse desin Apple.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusfurkanayse 6 yıl
Elmacilara iyi olmus epic games ios platformundan vazgecemiyordu ama uzmanlar google playin bu yil sonunda appstore u geride birakacagini soyluyor şimdi elmacilar kaynak falan ister haberi aratip dh de bulabilirsiniz infinity blade oyunu icin de fazla uzulmeyin oyunda sadece kilic sallayabiliyorsunuz yarisindan fazlaai video idi xD
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*Whisky 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Elmacilara iyi olmus epic games ios platformundan vazgecemiyordu ama uzmanlar google playin bu yil sonunda appstore u geride birakacagini soyluyor şimdi elmacilar kaynak falan ister haberi aratip dh de bulabilirsiniz infinity blade oyunu icin de fazla uzulmeyin oyunda sadece kilic sallayabiliyorsunuz yarisindan fazlaai video idi xD

Ona bakılırsa sen de ilk başta spermdin, nasıl bu hale geldin bilemiyoruz
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse
Elmacilara iyi olmus epic games ios platformundan vazgecemiyordu ama uzmanlar google playin bu yil sonunda appstore u geride birakacagini soyluyor şimdi elmacilar kaynak falan ister haberi aratip dh de bulabilirsiniz infinity blade oyunu icin de fazla uzulmeyin oyunda sadece kilic sallayabiliyorsunuz yarisindan fazlaai video idi xD

Uzmanlar ilk defa yanılacaklar sanırım

Appstore kadar harika bir şey yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShaG 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse
Elmacilara iyi olmus epic games ios platformundan vazgecemiyordu ama uzmanlar google playin bu yil sonunda appstore u geride birakacagini soyluyor şimdi elmacilar kaynak falan ister haberi aratip dh de bulabilirsiniz infinity blade oyunu icin de fazla uzulmeyin oyunda sadece kilic sallayabiliyorsunuz yarisindan fazlaai video idi xD

Androidin appstore u geçmemesi şaşırtıcı zaten. Google play tam bir çöplük. İsteyen istediği uygulamayı koyabiliyor. Ve bu kadar android cihaz var. Bi zahmet geçsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
gFalcon 6 yıl
Dungeons istemiyorum şahsen 3 gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EXios 6 yıl
Çok şaşırdım.Bence real racing 3'te aynı şekilde olucak gibi eylül ayından beri bekliyoruz belki daha uzun süredir.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
Epic games udk engine satışlarından voleyi vurmuş bir firma.
Adamların amacı engine satmak onu pazarlamak dolayısıyla oyunlarını bile o maksatla çıkarıyor.Şu an itibariyle oyun motorunun ipadde nasıl çalıştığını herkese anlatmış oldular birçok firmada kullanıyor zaten amaçlarına ulaşmış durumdalar.Ben hala niye oyun yapmakla uğraştıklarını merak ediyordum bir kere pazarladıktan sonra oyunu devam ettirmeleri çok mantıklı değil.satarlar yada durdururlar diyordum durdurmuşlar.
unreal turnuva bile motoru tanıtmak için çıkıyor.Adamlar buna odaklanmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 6 yıl
ne büyük iştahla duyurmuşlardı, oyun bildiğin yalan oldu ya. 1 senedir çıktı çıkacak, madem çıkaramayacaksınız neden ipad 3 lansmanında gösteriyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 sepulturgay +67 Bay Robot +67 frostburn +40 Mutlak.Sıfır +37 Askaparta +29 Johan Elmander +27 unknownartist +27 Wi Fi +26 oly1786 +25
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, ios ve
3 etiket daha epic games uygulama haber Chair Entertainment
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry 10 hakkında merak edilenler "BlackBerry Yazılım Kategori Başkanı Vivek Bhardwaj" ile röportaj 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Apple, Cumhurbaşkanı'mız ile neden görüştü? Assassin's Creed 4 ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim