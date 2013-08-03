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Infinity Blade III mü geliyor?

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Infinity Blade III mü geliyor?
Infinity Blade: Dungeon tamamen iptal edilmiş olsa da, Infinity Blade serisi tamamen sonlanmış değil. Gelen son haberler iOS platformunun başarılı serisine yeni bir oyun ekleneceği yönünde.

Bir Chair Entertainment çalışanı olan Michael Lochrane'in LinkedIn profilindeki CV'ye göre, Infinity Blade III serinin yeni oyunu olacak. Infinity Blade III'ün gün yüzüne çıkması bizim için çok da şaşırtıcı olmadı. Öyle ki, Epic Games Dungeon'ı sonlandırdığını açıklarken milyon dolarlık bu serinin devamı için kapıyı açık bırakmıştı. 

Infinity Blade III için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, serinin yeni oyununun yine bir Apple cihaz lansmanında karşımıza çıkması oldukça muhtemel. Infinity Blade III'ün yapı itibariyle serinin ilk iki oyununa mı yoksa Dungeon'a mı benzeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Infinity Blade III hakkındaki detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşacağız. 

http://www.linkedin.com/pub/michael-lochrane/3/a01/a16 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EXios 6 yıl
Nerde o günler.
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Metabolism 6 yıl
Konuda 96434634 tane eksi var
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Troll King 6 yıl
oyunu 2-3 satte indirdim ciddi bişi sandım hile yaptım silah falan dizdim oyun 15 dk da bitti bu mu la 1 gb lık oyun 15 dk lık eğlence mi ?
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lost.shoot 6 yıl
swipe tarzı oyun segmentınge ilk olma ozellıgı var nede olsa devam etsınler
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dimontales 6 yıl
Çıksın bencede. Kac yıl oldu yok şirket kapandı falan diye diye bıktık artık.
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Iron Fist 6 yıl
II bana cok kisa gelmisti 1-2 saate bitirmistim.Daha uzun olsada can sıkardı.
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JakSocket 6 yıl
Androidciler basmış konuyu
IB Dungeons'u bekliyordum uzun bir süredir. İptal olması kötü oldu. Umarım IB3 beklentilerimizi karşılar.
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zenginliverpoollu 6 yıl
infinity blade 2

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CertificatedStaff 6 yıl
Gelsin tabii
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CertificatedStaff 6 yıl
Gelsin tabii
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last321 6 yıl
hic usenmemisler eksi vermisler
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fukox 6 yıl last321
last321
hic usenmemisler eksi vermisler

tüm yorumlar - ,sana + verdimde içinde kalmasın:D
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Illuminn 6 yıl last321
last321

hic usenmemisler eksi vermisler

bunu yazacaktım
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Blindluck 6 yıl
Ahahaha verin eksiyi
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Leskodjer 6 yıl
Bu oyunda niye yeni silah almak için hep aynı adamları kesiyoruz anlamadım.
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