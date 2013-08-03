Infinity Blade III mü geliyor?









Infinity Blade: Dungeon tamamen iptal edilmiş olsa da, Infinity Blade serisi tamamen sonlanmış değil. Gelen son haberler iOS platformunun başarılı serisine yeni bir oyun ekleneceği yönünde.





Bir Chair Entertainment çalışanı olan Michael Lochrane'in LinkedIn profilindeki CV'ye göre, Infinity Blade III serinin yeni oyunu olacak. Infinity Blade III'ün gün yüzüne çıkması bizim için çok da şaşırtıcı olmadı. Öyle ki, Epic Games Dungeon'ı sonlandırdığını açıklarken milyon dolarlık bu serinin devamı için kapıyı açık bırakmıştı.





Infinity Blade III için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, serinin yeni oyununun yine bir Apple cihaz lansmanında karşımıza çıkması oldukça muhtemel. Infinity Blade III'ün yapı itibariyle serinin ilk iki oyununa mı yoksa Dungeon'a mı benzeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Infinity Blade III hakkındaki detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

http://www.linkedin.com/pub/michael-lochrane/3/a01/a16