''Infinity Blade'' serisi Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

iOS platformunu kullanmaya yeni başladıysanız veya herhangi bir nedenden dolayı Epic Games'in Infinity Blade serisini deneme fırsatı bulamamışsanız, şimdi Infinity Blade serisini denemenin tam zamanı.





Infinity Blade serisinin her iki oyunu da kısa bir süreliğine indirimli fiyatları ile mobil oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda. Söz konusu indirim kapsamında; Infinity Blade'in fiyatı 5.99$'dan 0.99$'a düşerken, Infinity Blade II'nin fiyatı ise 6.99$'dan 2.99$'a inmiş durumda.





Kaliteli grafikleri, fantastik dünyası ve sunmuş olduğu içerikler ile de kaliteli bir oyun deneyimi yaşatan Infinity Blade ve Infinity Blade II'ye Appstore üzerinden indirimli fiyatlarıyla aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/app/infinity-blade/id387428400?mt=8