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''Infinity Blade'' serisi Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS platformunu kullanmaya yeni başladıysanız veya herhangi bir nedenden dolayı Epic Games'in Infinity Blade serisini deneme fırsatı bulamamışsanız, şimdi Infinity Blade serisini denemenin tam zamanı.

Infinity Blade serisinin her iki oyunu da kısa bir süreliğine indirimli fiyatları ile mobil oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda. Söz konusu indirim kapsamında; Infinity Blade'in fiyatı 5.99$'dan 0.99$'a düşerken, Infinity Blade II'nin fiyatı ise 6.99$'dan 2.99$'a inmiş durumda. 

Kaliteli grafikleri, fantastik dünyası ve sunmuş olduğu içerikler ile de kaliteli bir oyun deneyimi yaşatan Infinity Blade ve Infinity Blade II'ye Appstore üzerinden indirimli fiyatlarıyla aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

http://itunes.apple.com/app/infinity-blade/id387428400?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LKLC 7 yıl
infinity blade in farklı bir oyunu çıkacaktı o ne oldu? yeni ipadin tanıtımında göstermişlerdi oyunu üzerinden 6 ay geçti hala yok.
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MAVİT 7 yıl LKLC
LKLC
infinity blade in farklı bir oyunu çıkacaktı o ne oldu? yeni ipadin tanıtımında göstermişlerdi oyunu üzerinden 6 ay geçti hala yok.

Infinity Blade: Dungeons bu yıl icerisinde Appstore'da yerini alacak
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Burning Desire 7 yıl
Bir an ücretsiz sandım
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ShineOnYouCrazyDiamond 7 yıl Burning Desire
NavyCat

Bir an ücretsiz sandım


olsa 10 saniyede satın alırım
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