Infinix Zero Flip katlanabilir telefon duyuruldu

Infinix Zero Flip özellikleri ve fiyatı
- 6.9 inçlik Full HD+ LTPO AMOLED iç ekran
- 3.64 inçli HD+ AMOLED dış ekran
- Dimensity 8020 yonga seti
- 8GB RAM
- 512GB depolama
- 50MP OIS+50MP arka kamera
- 50MP ön kamera
- 4720mAH batarya, 70W hızlı şarj
- 7.6mm kalınlık
- 645$
Infinix Zero Flip modeli kardeş firma Tecno gibi uygun fiyata tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. 1400 nit parlaklık, 120Hz ekran tazeleme hızı, Gorilla Glass 2 ekran koruma, GoPro kameralarla entegre olarak ana ekranı vizör haline getirme şeklinde avantajlar mevcut. Ayrıca sektörün en ince akıllı telefonlardan birisi olma unvanına da sahip oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu