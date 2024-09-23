Infinix Zero Flip'in tasarımı sızdırıldı: İşte cihazın görüntüleri

Tam Boyutta Gör Infinix, henüz bir çıkış tarihi açıklamasa da ilk katlanabilir akıllı telefonu Zero Flip'in lansmanını duyurdu. Ancak, sızıntılar ara sıra cihazla ilgili ayrıntıları sızdırıyor. Yakın bir zamanda ise tipster Paras Guglani, telefonun temel özelliklerini ve render görüntülerini ortaya çıkardı.

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İşte Infinix Zero Flip'in beklenen özellikleri:

Tipster Paras Guglani'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre telefonda 120Hz yenileme hızına ve 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip 3.6 inçlik bir AMOLED kapak ekranı yer alacak. Ön tarafta ise 1080 x 2640 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik bir AMOLED bir ekran bizleri bekliyor. Açıldığında 7,64 mm kalınlığına sahip olan cihaz, katlanmış haldeyken 16,04 mm ölçüsünde olduğu için Samsung Z Fold 6'dan yaklaşık 4 mm daha kalın olacak.

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 8020 işlemciyle eşleştirilmiş Infinix Zero Flip, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek. 4720mAh batarya ile gelecek cihaz, yazılım tarafında ise Android 14 tabanlı XOS 14.5 çalıştıracak. Ayrıca arkada 50 MP ana lens ve 50 MP ultra geniş lensten oluşan ikili arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz, ön tarafta da 50 MP selfie kamerasına sahip olacak.

Rock Black ve Blossom Glow olamk üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek cihaz; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve bir USB-C port bağlantılarına sahip olacak. Ayrıca eski sızıntılar ise Zero Flip 5G'nin stereo hoparlörler, çift yüksek kaliteli mikrofon ve DTS, Hi-Res Audio ve TUV sertifikası desteği sunacağını ortaya çıkarmıştı.

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