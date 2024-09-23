Infinix Zero Flip'in tasarımı sızdırıldı: İşte cihazın görüntüleri

İşte Infinix Zero Flip'in beklenen özellikleri:
Tipster Paras Guglani'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre telefonda 120Hz yenileme hızına ve 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip 3.6 inçlik bir AMOLED kapak ekranı yer alacak. Ön tarafta ise 1080 x 2640 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik bir AMOLED bir ekran bizleri bekliyor. Açıldığında 7,64 mm kalınlığına sahip olan cihaz, katlanmış haldeyken 16,04 mm ölçüsünde olduğu için Samsung Z Fold 6'dan yaklaşık 4 mm daha kalın olacak.
Rock Black ve Blossom Glow olamk üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek cihaz; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve bir USB-C port bağlantılarına sahip olacak. Ayrıca eski sızıntılar ise Zero Flip 5G'nin stereo hoparlörler, çift yüksek kaliteli mikrofon ve DTS, Hi-Res Audio ve TUV sertifikası desteği sunacağını ortaya çıkarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)