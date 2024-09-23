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    Anlık Bildirim

    Infinix Zero Flip'in tasarımı sızdırıldı: İşte cihazın görüntüleri

    Şirketin ilk katlanabilir telefonu Infinix Zero Flip'in tasarımı, yakın bir zamanda ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve muhtemel tasarımını ortaya çıkaran görüntüleri:
    Infinix Zero Flip'in tasarımı sızdırıldı: İşte o görüntüler Tam Boyutta Gör
    Infinix, henüz bir çıkış tarihi açıklamasa da ilk katlanabilir akıllı telefonu Zero Flip'in lansmanını duyurdu. Ancak, sızıntılar ara sıra cihazla ilgili ayrıntıları sızdırıyor. Yakın bir zamanda ise tipster Paras Guglani, telefonun temel özelliklerini ve render görüntülerini ortaya çıkardı.

     

    İşte Infinix Zero Flip'in beklenen özellikleri:

    Tipster Paras Guglani'nin sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre telefonda 120Hz yenileme hızına ve 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip 3.6 inçlik bir AMOLED kapak ekranı yer alacak. Ön tarafta ise 1080 x 2640 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik bir AMOLED bir ekran bizleri bekliyor. Açıldığında 7,64 mm kalınlığına sahip olan cihaz, katlanmış haldeyken 16,04 mm ölçüsünde olduğu için Samsung Z Fold 6'dan yaklaşık 4 mm daha kalın olacak.

    Infinix Zero Flip'in tasarımı sızdırıldı: İşte o görüntüler Tam Boyutta Gör
    MediaTek Dimensity 8020 işlemciyle eşleştirilmiş Infinix Zero Flip, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek. 4720mAh batarya ile gelecek cihaz, yazılım tarafında ise Android 14 tabanlı XOS 14.5 çalıştıracak. Ayrıca arkada 50 MP ana lens ve 50 MP ultra geniş lensten oluşan ikili arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz, ön tarafta da 50 MP selfie kamerasına sahip olacak.

    Rock Black ve Blossom Glow olamk üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek cihaz; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve bir USB-C port bağlantılarına sahip olacak. Ayrıca eski sızıntılar ise Zero Flip 5G'nin stereo hoparlörler, çift yüksek kaliteli mikrofon ve DTS, Hi-Res Audio ve TUV sertifikası desteği sunacağını ortaya çıkarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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