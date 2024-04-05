Infinix katlanabilir telefon geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon dünyası maliyetler gereği oldukça yüksek fiyatlara sahip ve yeni çıkan bir modeli bin beş yüz dolar üzerine bulmak mümkün olabiliyor. Çinli Tecno ilk kez çok düşük fiyatlara katlanabilir telefon satılabileceğini göstermişti. Ardından Nubia Flip 5G rekoru elinden almıştı.

Infinix Zero Flip geliyor

Tecno markasının kardeşi Infinix de pazara hamle yapmaya hazırlanıyor. Infinix Zero Flip firmanın ilk katlanabilir modeli olacak ve yıl içerisinde piyasaya sunulacak. Firma sertifika onaylarına başlamış durumda.

Nubia Flip 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Henüz Infinix Zero Flip neler sunacak ve hangi fiyat aralığına sahip olacak net bilinmiyor ancak firmanın 600$ bandında bir hamle yapması muhtemel. Zira Tecno V Flip ve Nubia Flip 5G de benzer fiyatlardan piyasaya sürülmüştü. Bu bakımdan donanım tarafında büyük bir beklenti oluşturmak doğru olmaz. Ne var ki kamera tarafında Infinix beklentilerin üzerine çıkabilir.

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