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Informa : 2016 yılında evlerin yüzde 17'sinde 3D TV'ler olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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James Cameron'un Avatar filmiyle yeniden doğan 3D teknolojisi sinemalardan sonra 3D TV'ler ile evlerimize kadar girdi. Ancak yeteri kadar içerik bulunmaması, pahalı fiyatlar ve 3D gözlük farklılıkları bu teknolojinin hızlı yayılmasının önündeki en büyük engeller olarak duruyor. Bu engel gelecek yıllara ait araştırmalara da yansıyor.

Informa Telecoms&Media firmasının araştırmasına göre 2016 yılında evlerin yüzde 17'sinde 3D uyumlu televizyonlar kullanılacak. Bu oranın da üçte biri aktif olarak 3D içerik izleyecek.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 3D televizyon modellerine ilginin artacağı öngörülürken 3D içeriklere olan ilgide fazla artış yaşanmayacak. Televizyonlara olan ilgide ise tüketici talebinden ziyade firmaların yapacağı pazarlama stratejileri belirleyici unsur olacak.

Hali hazırda evlerin yüzde 0.2'si 3D TV ile tanışmış durumda. 2016 yılında ise 236.2 milyon haneye 3D televizyonlar girmiş olacak. Bu oran ise yüzde 17’ye tekabül ediyor.

3D teknolojisine olan tüketici tepkisi, içerik eksikliği ve bilgilendirme yetersizliği sebebiyle oldukça karışık bir durum arzediyor. Benimsenme oranının düşüklüğü satışları da etkiliyor. Bu oranı artırmanın yolu gelecek yıllardaki pazarlama stratejisini değiştirmekte yatıyor. 
Firmaların tüketiciyi cezbetmek için onları 3D teknolojisinin kaçınılmaz olduğuna ikna etmeleri gerekiyor. Böylece tüketicilerin kullandıkları teknolojiyi değiştirmek için ellerinde bir sebep olmuş olacak.


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ultra_storm 8 yıl
3d den hayır yok 5d için beklemedeyim...
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St Batuhan 8 yıl
Kesin değil, yarın gözlüksüz 3d adına su an olandan daha iyi bir devrim gerçekleşirse ve maliyet o sayede çok düşerse birden tüm tv ler o türde üretime başlanır ve sonuçta %25 bile olabilir. Aynı zamanda reklam stratejileri de çok gelişecektir bu noktada çünkü :)
lg'nin fpr olayı bence iyi devrim :) toshiba gözlüksüz ve 3d destegi olan laptop sunuyor, aynı zamanda telefonlar ve monitörlerde var bir parca böyle etkin :) 3ds de var konsol olarak ama yeterli kalmadı o ayrı :) o yüzden bekleyipte görmek ve tahmine girmemek güzel olur bu durum icin :) tabi yapmıslar o ayrı...
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DH Misafiri 8 yıl
Bence 3D teknolojisinin daha gelişmesi lazım.Bugün piyasadaki 3D TV'ler gözü yoruyor ve belli bir açının dışına çıkınca izleyemiyorsunuz.Özellikle gözlüksüz 3D teknolojisinin önünde daha çok yol var gibi gözüküyor.
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silver021 8 yıl
gözlük beni sıkar abi ya. :D gözlüksüz modelini piyasaya sürerlerse neden olmasın. biraz bükey bir tasarımdan bahsediyorum. genişçe bükey hatlara sahip bir 3D nin ilk müşteriside ben olurum. :D
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sarikanarya567 8 yıl
Zaten çoğu üst seviye tvde 3d var,yakında orta seviyedede bu durup olur bence.
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musivga 8 yıl
desenize ucuzlaması ve yaygınlaşması için 5 yıl bekleyecez..yalnız bu haber biçok kişiyi yanlış yönlendirebilir 3d nin yaygınlaşması ve ucuzlamasına daha 5 yıl varmış diye almaktan vazgeçen olabilir...
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OvernightSensation 8 yıl
ya 3D nesli bende telefonlarında nfc sistemi isteyip de hiç kullanmayanlar kısmi gibi geliyor :)
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ColDasHeLL 8 yıl
kanallarımızda 3d destigi olmadan 3d gelişmeyip gözün afedersin sülalesine girip çıktıkdan sonra 30 dkda bir yorulup gözlügü cıkartıp 3d den nefret ettirebilecek birşey se 3d yi istememek dogru olur göz yormayan bir duruma ulaştıgında elbette 3d yi herkez isteyecektir.
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umutarslan.com 8 yıl
peki %17lik kısımın gözlüğü de olacak mı.Çevremde gözlüğü olan hiç kimse yok :D ama 3d li tvsi olan çok.
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