Informa : 2016 yılında evlerin yüzde 17'sinde 3D TV'ler olacak

James Cameron'un Avatar filmiyle yeniden doğan 3D teknolojisi sinemalardan sonra 3D TV'ler ile evlerimize kadar girdi. Ancak yeteri kadar içerik bulunmaması, pahalı fiyatlar ve 3D gözlük farklılıkları bu teknolojinin hızlı yayılmasının önündeki en büyük engeller olarak duruyor. Bu engel gelecek yıllara ait araştırmalara da yansıyor.





Informa Telecoms&Media firmasının araştırmasına göre 2016 yılında evlerin yüzde 17'sinde 3D uyumlu televizyonlar kullanılacak. Bu oranın da üçte biri aktif olarak 3D içerik izleyecek.





Önümüzdeki 5 yıl içinde 3D televizyon modellerine ilginin artacağı öngörülürken 3D içeriklere olan ilgide fazla artış yaşanmayacak. Televizyonlara olan ilgide ise tüketici talebinden ziyade firmaların yapacağı pazarlama stratejileri belirleyici unsur olacak.





Hali hazırda evlerin yüzde 0.2'si 3D TV ile tanışmış durumda. 2016 yılında ise 236.2 milyon haneye 3D televizyonlar girmiş olacak. Bu oran ise yüzde 17’ye tekabül ediyor.





3D teknolojisine olan tüketici tepkisi, içerik eksikliği ve bilgilendirme yetersizliği sebebiyle oldukça karışık bir durum arzediyor. Benimsenme oranının düşüklüğü satışları da etkiliyor. Bu oranı artırmanın yolu gelecek yıllardaki pazarlama stratejisini değiştirmekte yatıyor.

Firmaların tüketiciyi cezbetmek için onları 3D teknolojisinin kaçınılmaz olduğuna ikna etmeleri gerekiyor. Böylece tüketicilerin kullandıkları teknolojiyi değiştirmek için ellerinde bir sebep olmuş olacak.