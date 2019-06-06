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İngiliz Üniversiteleri, öğrencilerin sosyal medya hesaplarını inceleyerek intiharları önleyecek

İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi tarafından başlatılan bir uygulama, öğrencilerin sosyal medya hesabının incelemeye alınarak intihar vakalarını önlemeyi amaçlıyor.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde yaşanan birçok intihar olayının belirtileri, kişilerin sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına da yansıyabiliyor. Bunlardan bazıları kurtarılırken, bazılarına ise müdahale edilemiyor ve kötü son gerçekleşiyor. Bu durumdan yola çıkan Northumbria Üniversitesi, yeni bir uygulamaya başlatarak, olası intihar vakalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Öğrenciye gerekli destek verilecek

Erken Uyarı Aracı olarak adlandırılan bu uygulama, üniversite öğrencilerinin sosyal medya profillerini birleştiriyor ve bir öğrencinin ruh sağlığının iyi olmadığını tespit etmesi durumunda ise, yardım için gerekli kurumlara haber veriyor. Northumbria Üniversitesi öğrenci Ofisi genel müdürü Nicola Dandridge'e göre sorunlar ne kadar erken tespit edilirse, ihtiyaç duyulan destek de o kadar etkin bir şekilde verilebilecek.
Northumbria Üniversitesi, İngiltere'de bu uygulamaya başlayan ilk üniversite olarak kayıtlara geçti ve sistemin diğer üniversitelerde de kullanılması planlanıyor. Birkaç yıl önce Facebook, bu tür intihar vakalarını önlemek için yeni bir yapay zeka aracını tanıtmıştı. Teknoloji, kritik öneme sahip bu gibi olayları teşhis etmede başarılı olursa, insanlık adına büyük bir gelişme olacağını söylemek mümkün.

https://www.officeforstudents.org.uk/news-blog-and-events/press-and-media/innovation-partnership-and-data-can-help-improve-student-mental-health-in-new-14m-drive/ Yorum Yaz
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sniper23 2 gün
Hiç kimse demiyor ki bu öğrencileri intihara süren sebepler nedir diye.
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