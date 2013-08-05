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İngiliz bir girişim ses tonundan kişinin ruh halini anlayacak bir teknoloji geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiliz bir girişim ses tonundan kişinin ruh halini anlayacak bir teknoloji geliştiriyor


Yapay zeka konusundaki gelişmelerin nereye kadar gidebileceğini tahmin etmek oldukça zor. Pek çok bilim kurgu filminde yer alan teknolojiler bu noktada yol gösterici olsa da potansiyelin aslında bunları da geride bırakacağı biliniyor. 

Son dönemlerde yapay zeka konusunda öne çıkan alanlardan birisi dijital asistan oldu. Apple’ın Siri asistanı, Google’ın Now asistanı, Samsung’un S Voice asistanı yapay zeka konusunda popüler olan örneklerden. Kullanıcının talimatlarını sesli olarak alan bu sistemler çevrimiçi bağlantı ve algoritmaları kullanarak uygulamalar başlatıyor veya bilet satın alabiliyor. 

Bu sistemler genelde standart bir seslendirme ile karşı tarafın herhangi bir hassasiyetini göz ardı ederek işlemlerini yürütür. İngiliz El Technologies, bu noktada önemli bir potansiyeli açığa çıkarmak istiyor. 

Girişim insanların ses akışlarına göre ruh halini algılayacak ve bunu da ortalama insan kulağından daha iyi şekilde yapacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Teknoloji konuşan kişinin ses akustiğine odaklanarak tonunu analiz ediyor ve ruh halini ortaya çıkarıyor. Girişim Xpressions adlı bu teknolojiyi barındıran uygulamasını yıl sonunda kapalı alfa sürümü şeklinde denemeye sunmayı planlıyor.

Girişim yeni teknolojisi ile müşterisinin cevaplardan ne kadar memnun kaldığını öğrenmek isteyen çağrı merkezlerini, bir hastanın ruh halini takip etmek isteyen sağlık sistemlerini ve askerlerin moral motivasyonlarını analiz etmek isteyen askeri kurumları hedefliyor. Böylece ortaya empati kurabilen ses tanıma sistemleri çıkabilecek.

Teknoloji şimdilik sesi analiz etmek için 5 ana ruh halini temel alıyor: Mutluluk, üzüntü, doğallık, korku ve öfke. Ortalama insan kulağı yüzde 60 doğruluk oranı ile bu ruh hallerini tespit edebilirken, girişimin teknolojisi yüzde 70-80 oranında doğruluk sağlıyor. Eğitimli psikologlaın dahi yüzde 70 oranında ruh halini doğru tespit edebildiği belirtiliyor. Girişimin hedefi bu oranı yüzde 80-90 oranlarına çıkarmak. 

5 ana ruh halinin dışındaki sıkılma, haya kırıklığı gibi ruh hallerinin de kapsam alanına alınması daha büyük zorlukları da beraberinde getireceği için girişim şimdilik 5 tanesiyle yetinmeyi planlıyor. 

Bu tarz teknolojiler ile artık hava durumu bildirmek veya yakın civarda yer alan alışveriş tekliflerini iletmek yerine, ruh haline göre sinema, tiyatro, konser, rehabilitasyon merkezleri, ruhu dinlendirebilecek aktiviteler tavsiye eden dijital asistanlar kullanıma sunulabilecek. Teknoloji henüz ilk geliştirme aşamalarında olduğu için işe yarar bir şekilde ne zaman karşımıza çıkacağını tahmin etmek zor. 

http://techcrunch.com/2013/08/04/empathy/ Yorum Yaz
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teramit 6 yıl
-Bana mağazadaki ürünleri listele
-Hayırdır gerginiz bugün.
-Yok değilim.işini yap sen.
-gerginiz gerginiz.
-değilim işte Lan işini yapsana
-yok olmaz , önce sakinleş
-Al sana al, al, al....
-Dedik işte gergin adam, biliyoz da konuşuyoz.
:)
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Zuko 6 yıl
Hay sizin "girişim"inize. Ne kadar çok kullanmışsınız şu kelimeyi yahu?
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Salona 6 yıl
"İngiliz bir girişim ses tonundan kişinin ruh halini anlayacak bir teknoloji geliştiriyor"


Girişim yapıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Anlaşılan yeterince reklam yapılamadığı için duyulmamış. Fakat SesTek uzun süredir bu konu üzerinde çalıyor ve yanılmıyorsam çağrı merkezlerinde müşterinin sinirli mi mutlu mu vs olduğunun raporlanması ve denetimi için kullanılıyor.
youtube.com/...
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gorkiman 6 yıl
Bu isi yapan biri var zaten, adina "Insan" diyoruz.
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gel pc pc 6 yıl
Adamlar nasıl yapıyor helal be
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Nokia Specialist 6 yıl
Böyle teknolojilerin hepsi dah Alpha aşamasında.
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cagri_dz 6 yıl
ya ciksin su da artik su kadinlari anlamak icin sinirlarimizi zorlamayalim. bu da anlayamazsa vay halimize
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isosonsuz 6 yıl
Depresyondaki kişi kendine uygularsa, "depresyondasın, üzgünsün sen" diyince sistem adamı daha da depreştirip intihar ettirir valla.
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