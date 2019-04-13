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İngiliz inekleri 5G’ye çoğu insandan önce geçti

5G'nin hayatımızı nasıl değiştireceğini düşünürken İngiltere'den gelen haber ineklerin teknolojiyi çoktan kullanmaya başladığını ortaya çıkardı. 5G tasmalar ile hayat daha kolay.
1 ay
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Zamazingo
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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5G’nin günlük hayatımızı nasıl etkileyeceğine yönelik çok farklı senaryolar ortalıkta dolaşıyor. Bu henüz geniş çapta kullanıcıya sunmak için altyapının yetersiz olduğu teknoloji, bilim kurgu filmlerindeki otonom araçlar ve anında indirmeler gibi birçok hayali gerçek kılacak. Hayaller güzel olsa da hayatlar her zaman güzel olmuyor bildiğiniz üzere. Güneybatı İngiltere’de 50 süt ineği, insanlardan önce 5G’ye geçiş yaparak yüksek hızlı akıllı tasmaları kullanmaya başladı.
Cisco Systems Inc. tarafından kırsal alanda 5G’nin potansiyeli ve tanıtımı için başlatılan proje, tarım içerisinde yeni teknolojinin yerini de test etmeyi hedefliyor. Daha önemli olan ise, 5G’nin kırsal genişbant internete kıyasla sensörler arası ne kadar hızlı veri transferi yaptığını görme şansı olacak. Sistem oldukça basit çalışıyor: bir inek sağma istasyonuna girdiğinde tasması makineye komutu veriyor ve pompalama başlıyor.
Hayvan takibi yapmak yeni bir uygulama olmasa da tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmiş teknolojiyle iç içe girmesi üretimi daha verimli hale getiriyor. Bu sistemde 5G’nin rolü ise her şeyi daha hızlı gerçekleştirmek.

https://www.reuters.com/article/us-telecoms-5g-cows-idUSKCN1RN1IY Yorum Yaz
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java 1 ay en beğenilen
İnek olmak varmış; Hindistan'da "Kutsal"sın, İngiltere'de "5G" internetin var... Ama insan olup bir de bu ülkede doğunca sıradan bir varlıksın ve 4 Mbit internetin var...

İnek olmak varmış; Hindistan'da "Kutsal"sın, İngiltere'de "5G" internetin var... Ama insan olup bir de bu ülkede doğunca sıradan bir varlıksın ve 4 Mbit intern...
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carloska 1 ay
Belçika radyosonu yüksek diye 5G testlerini yasaklamadımı.. şimdi ineklerimi denek olarak kullanacaklar
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Askaparta 1 ay
Çok da bir şey katmış değil takip sistemine. 5G'nin görünmeyen yüzü radyasyon miktarı. İyice araştırılması gerekiyor.
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java 1 ay en beğenilen
İnek olmak varmış; Hindistan'da "Kutsal"sın, İngiltere'de "5G" internetin var... Ama insan olup bir de bu ülkede doğunca sıradan bir varlıksın ve 4 Mbit internetin var...

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John Wick 1 ay java
yallah hindistana

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esmerbuyucu 1 ay
İneklerin tıkıldığı yetmiyormuş gibi radyasyona maruz bırakıyorlar, yazık.
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selahattın ısık 1 ay esmerbuyucu
ortadoğulu vatandaş kadar travma yaşamadıkları kesin..
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