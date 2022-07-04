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    İngiliz ordusunun YouTube ve Twitter hesapları hacklendi

    İngiliz ordusunun YouTube ve Twitter hesapları, kripto dolandırıcılığı teşvik eden paylaşımlar yapmak amacıyla bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. İşte detaylar:
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    İngiliz ordusunun YouTube ve Twitter hesapları hacklendi

    İngiltere Savunma Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada İngiliz ordusunun Facebook ve Twitter hesaplarının saldırıya uğradığını ve kripto para dolandırıcılığını desteklemek için kullanıldığını doğruladı. Bilgisayar korsanlarının iki hesabı tam olarak ne zaman ele geçirdiği belli olmasada şimdilik iki hesapta normale dönmüş görünüyor.

    İngiliz ordusunun YouTube hesabı Ark Invest olarak yeniden adlandırıldı

    Hackerlar, İngiliz ordusunun Twitter sayfasını ele geçirdi ve örgütün profil resmini, biyografisini ve kapak fotoğrafını The Possessed NFT koleksiyonuyla ilişkiliymiş gibi göstermek için değiştirdi. Hesap, NFT eşantiyonları için çeşitli retweetler gönderdi ve sabitlenmiş tweet'i, kullanıcıları sahte bir NFT para basma web sitesine bağladı.

    İngiliz ordusunun YouTube ve Twitter hesapları hacklendi

    Hackerlar ayrıca İngiliz ordusunun YouTube kanalındaki tüm videoları sildi. Adını ve profil resmini yasal yatırım şirketi Ark Invest'e benzeyecek şekilde değiştiren hackerlar, İngiliz Ordusu'nun videolarını eski Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın yer aldığı bir dizi eski canlı yayınla değiştirdi. Bilgisayar korsanları, kullanıcıları bir kripto dolandırıcılığına katılmaya teşvik eden bir yer paylaşımı ekledi. Kanal, aynı anda dört canlı yayın yayınladı ve bunlardan bazıları binlerce izleyiciye ulaştı.

    Savunma Bakanlığı Basın Ofisi Twitter'da yaptığı açıklamada "Ordu'nun Twitter ve YouTube hesaplarının ihlal edildiğinin farkındayız ve bir soruşturma sürüyor. Ordu bilgi güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve sorunu çözüyor." sözlerine yer verdi.

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