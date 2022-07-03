Rusya'nın doğalgaz fiyatlarını artırmasına karşı alternatif arayan Almanya, kendine dev termos yaptı

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken enerji ve kamu hizmetleri için Rusya'nın fosil yakıt endüstrisine bağımlı olan ülkeler, alternatif yollar aramaya başladı. Rusya'nın doğalgaz fiyatlarını ciddi oranda artırması üzerine Almanya, bu duruma karşı kendine dev bir ısı depolama tankı yaparak çözüm buldu.

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Berlin, Rus gazı yerine kendi yaptığı ısı depolama tankı ile ısınacak

Yakın bir zamanda TechXplore tarafından Almanya'nın kış aylarında evleri ısıtmak için Berlin'de dev bir termos yarattığı bildirildi. Vattenfall tarafından yapılan yaklaşık 45 metre yüksekliğinde olan kule şeklindeki ısı depolama tankı, 50 milyon litre su depolayabilecek. Tank, suyu 13 saate kadar sıcak tutabilecek ve yaz aylarında Berlin'in sıcak su ihtiyacının çoğunu karşılayabilecekken kış aylarında ise yüzde 10'unu karşılayabilecek. 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesis 52 milyon dolara mâl oldu.

Yapı, Almanya'daki rüzgar ve güneş panellerinden elde edilen yedek elektrik enerjisini kullanarak çalışacak. Ayrıca tesis yenilenebilir enerjinin talebinin aşıldığı dönemlerde dev bir pil görevi görecek. Almanya'daki elektrik şirketi Vattenfall'ın ısı biriminin başındaki Tanja Wielgoss, ısı depolama tankını "İhtiyacımız olmadığında ısıyı depolamamıza yardımcı olan devasa bir termos ve sonra onu kullanmamız gerektiğinde serbest bırakabiliriz." sözleriyle açıkladı.

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Almanya, kendine devasa bir ısı depolama tankı yapıyor