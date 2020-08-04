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    İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor

    İngiliz Sahil Güvenlik birimi, 2024 yılı itibariyle arama kurtarma faaliyetlerinde İHA kullanmayı planlıyor.
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    Gökhan G.
    Editör
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    İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor
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    İngiliz Sahil Güvenliği 2024 yılında hayata geçirmeyi planladığı bir program kapsamında arama kurtarma görevlerinde insansız hava aracı (İHA) kullanmayı planladığını duyurdu.

    Birime, arama kurtarma faaliyetleri için helikopter hizmeti sunan Bristow isimli şirket tarafından sağlanacak İHA’lar kuzey Galler sahilleri ile bölgedeki dağlık alanlarda görev yapacak. Avusturya üretimi Schiebel CAMCOPTER S-100 platformunun kullanılacağı program ile personel güvenliği ile maliyet konularında tasarruf edilmesi planlanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi"

    Avusturyalı Schiebel tarafından üretilen CAMCOPTER S-100’ler dikine iniş kalkış yapabilen İHA sınıfında yer alıyor. Maksimum kalkış yükü 200kg olan araçlar normal şartlar altında 6 saat, harici yakıt tankları desteği ile ise 10 saat havada kalabiliyor. 220 km/s maksimum hıza sahip İHA, 5.500 m. irtifada uçabiliyor.

    İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor
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    Program kapsamında bir açıklama yapan Bristow müdürü Russ Torbet’e göre İHA teknolojisi, Havadan icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinin icrasını bir adım öteye taşıyabilecek aşamaya gelmiş durumda. Bu sayede çok daha uzak bölgelere görev düzenlemek artık mümkün. Torbet açıklamasının devamında aşağıdaki ifadeleri yer vermiş:

    “İHA sistemleri sayesinde filomuzda bulunan Sikorsky S92 helikopterleri Caernarfon’daki üssümüzde kurtarma görevleri için hazır tutarken dronlar, arama görevlerini çok daha emniyetli bir şekilde icra edebilecek. 2018 yılında testlerine başladığımız CAMCOPTER S-100’leri yakın bir zamanda Sahil Güvenlik Biriminin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.”



    Kaynakça https://www.navalnews.com/naval-news/2020/08/british-coast-guard-to-trial-camcopter-vtol-uav-for-unmanned-sar-missions/#prettyPhoto https://en.wikipedia.org/wiki/Schiebel_Camcopter_S-100 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 2 hf.
    Bu iha teknolojisi zaten öyle bir noktaya geldi ki çok basit yapılıyor gibi. Yakında ufak droneler yerine büyük ihaları çocuklara oyuncak diye alırsak şaşırmam tek sorun hava sahasının kullanımı.
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