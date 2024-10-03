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    Toyota, hava taksilerine dev bir yatırım daha yaptı

    Toyota’nın hava taksilerine olan ilgisi düşecek gibi görünmüyor. Otomotiv devi, eVTOL uçak üretim planlarını hayata geçirmek için Joby Aviation'a verdiği desteği artırıyor.
    Toyota, hava taksilerine dev bir yatırım daha yaptı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden Toyota, geleceğin ulaşım teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, hava taksisi üretimi konusunda faaliyet gösteren Joby Aviation'a 500 milyon dolar daha yatırım yaparak, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçlarının ticari üretimini hızlandırmayı hedefliyor. Bu son yatırım ile Toyota’nın Joby Aviation’a yaptığı toplam yatırım 894 milyon dolara ulaştı.

    Toyota, hava taksilerine inanıyor

    Toyota, yeni yatırımını iki aşamalı olarak gerçekleştirecek; ilk 250 milyon dolarlık ödeme bu yıl içinde, kalan 250 milyon dolar ise 2025’te yapılacak. Ayrıca, Toyota ve Joby Aviation arasında bir üretim ittifakı kurulacak. Bu kapsamda Toyota, Joby'nin hava taksilerinin tahrik sistemleri gibi bileşenlerinin üretimine destek verecek.

    2009 yılında kurulan ABD merkezli Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.

    Şirket, geçtiğimiz aylarda New York’un Manhattan bölgesinde birkaç tanıtım uçuşu gerçekleştirdi ve 2025 yılı itibarıyla New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde ticari yolcu uçuşlarına başlamayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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