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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden Toyota, geleceğin ulaşım teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, hava taksisi üretimi konusunda faaliyet gösteren Joby Aviation'a 500 milyon dolar daha yatırım yaparak, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) hava araçlarının ticari üretimini hızlandırmayı hedefliyor. Bu son yatırım ile Toyota’nın Joby Aviation’a yaptığı toplam yatırım 894 milyon dolara ulaştı.

Toyota, hava taksilerine inanıyor

Toyota, yeni yatırımını iki aşamalı olarak gerçekleştirecek; ilk 250 milyon dolarlık ödeme bu yıl içinde, kalan 250 milyon dolar ise 2025’te yapılacak. Ayrıca, Toyota ve Joby Aviation arasında bir üretim ittifakı kurulacak. Bu kapsamda Toyota, Joby'nin hava taksilerinin tahrik sistemleri gibi bileşenlerinin üretimine destek verecek.

2009 yılında kurulan ABD merkezli Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.

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Şirket, geçtiğimiz aylarda New York’un Manhattan bölgesinde birkaç tanıtım uçuşu gerçekleştirdi ve 2025 yılı itibarıyla New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde ticari yolcu uçuşlarına başlamayı planlıyor.

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Toyota, hava taksilerine dev bir yatırım daha yaptı