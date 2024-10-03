Toyota, hava taksilerine dev bir yatırım daha yaptı

Toyota, hava taksilerine inanıyor
Toyota, yeni yatırımını iki aşamalı olarak gerçekleştirecek; ilk 250 milyon dolarlık ödeme bu yıl içinde, kalan 250 milyon dolar ise 2025’te yapılacak. Ayrıca, Toyota ve Joby Aviation arasında bir üretim ittifakı kurulacak. Bu kapsamda Toyota, Joby'nin hava taksilerinin tahrik sistemleri gibi bileşenlerinin üretimine destek verecek.
2009 yılında kurulan ABD merkezli Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.
Şirket, geçtiğimiz aylarda New York’un Manhattan bölgesinde birkaç tanıtım uçuşu gerçekleştirdi ve 2025 yılı itibarıyla New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde ticari yolcu uçuşlarına başlamayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.