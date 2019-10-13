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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere'nin 1 kg ağırlığındaki 'örümcek robotu' Ay'a gidiyor

    İngiliz araştırmacılar tarafından geliştirilen ve sadece 1 kilogram ağırlığında olan minik 'örümcek' robot, 2021'de Ay yüzeyine indirilecek.
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    1
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İngiltere'nin 1 kg ağırlığındaki 'örümcek robotu' Ay'a gidiyor
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    Dünya'mızın yalnız uydusu Ay, tıpkı 'Uzay Yarışı' dönemlerindeki gibi yine birçok ülkenin hedefi haline geldi. Birleşik Krallık merkezli Spacebit isimli küçük bir uzay şirketi, sadece 1 kilogram ağırlığındaki mini bir robotu 2021'de Ay'a indirmek istiyor. Spacebit, örümcek benzeri bir görünüşe sahip olan küçük robutunu Ay'a indirebilirse Birleşik Krallık tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

    Spacebit'in mini robotunun Temmuz 2021'de, United Launch Alliance'ın (ULA) yeni roketi Vulcan ile uzaya fırlatılması planlanıyor. Boeing ve Lockheed Martin'in ortak bir kuruluşu olan ULA, bir süredir uzay sektöründe Elon Musk'ın SpaceX'inin gerisinde kalmıştı. Şirket şimdi Vulcan roketiyle rekabeti canlı tutmak istiyor. 

    Ayrıca Bkz. "SpaceX'in en büyük rakibinden dev atak: İşte yeni nesil "Vulcan" roketi"

    Spacebit'in robotu sadece 1 kilogram ağırlığında olduğu için Temmuz 2021'deki Vulcan görevinin birincil yükü olmayacak. NASA'nın partner şirketlerinden olan Astrobotic'in aynı tarihte Ay'a dev bir gözlem aracı gönderme planı var. Peregrine isimli bu gözlem aracı, NASA ve bazı diğer şirketlere ait olan ekstra yükleri de 2021'de Ay yüzeyine taşıyacak. Spacebit'in örümcek robotu da işte bu ekstra yüklerden birisi.

    İngiltere'nin 1 kg ağırlığındaki 'örümcek robotu' Ay'a gidiyor
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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Spacebit CEO'su Pavlo Tanasyuk,"Birleşik Krallık'ta geliştirilen bir uzay aracı ilk kez Ay yüzeyine gidiyor. Bu görev, Britanya'nın ticari uzay araştırmaları tarihi için bir kilometre taşı olacak. Astrobotic ile birlikte 2021 yılında çıkacağımız bu uçuş için inanılmaz bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Spacebit tarafından yapılan açıklamalarda örümcek robotun 2021'deki ilk görevinin sadece 10 gün süreceği belirtilmiş. Robot bu süreçte yüzeyde yaklaşık 10 metre hareket edecek ve Ay'ın yüksek çözünürlükte video ve fotoğraflarını Dünya'ya gönderecek.  

    Spacebit CEO Tanasyuk son olarak, 2021 görevinin kendileri sadece bir başlangıç olacağının altını çiziyor. Kullanılan ifadelere göre şirketin uzun vadedeki asıl hedefi küçük örümcek robotlardan onlarcasını Ay yüzeyine indirmek. Spacebit Bu şekilde Ay yüzeyini ve yeraltını hızlı bir şekilde keşfetmeyi planlıyor.



    https://www.space.com/uk-first-moon-rover-spacebit-launch-2021.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xxxx1 6 sa.
    Ay' a fena halde taktılar ,iki tip ülke özellikle. Refah seviyesi yüksek ülkeler ile teknoloji üreten ülkeler.
    Bir takım verilere sahipler, ilk cıkabılenlerın sözü geçecek sınırları belirleyecekler ordada tabiki...
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