İngiltere ve Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor

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İngiltere’nin Türk savunma sanayi şirketlerine uyguladığı ambargo kararı hakkında sevindirici haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin ihraç kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

İngiltere ihraç kısıtlamasını kaldırdı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Mevlüt Çavuşoğlu, “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’la da görüştük. Başbakan Boris Johnson’la Cumhurbaşkanımızın bu salonda yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirdikleri görüşmede gündeme gelen konuların takibini yaptık. Bunlardan biri de TFX Milli Muharip Uçağının motoru meselesi. İngiltere ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Bundan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Milli Muharip Uçağın yerli motoru hakkında açıklama 1 hf. önce eklendi

Bu karar sayesinde özellikle havacılık alanındaki bazı projelerin motor krizi çözüme kavuşuyor. Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak ve HÜRJET uçakları için İngiliz firmalarla motor iş birliği yapılması planlanıyordu.

Kanada kısıtlamaları gevşetiyor

Ambargolar hakkındaki bir başka müjdeli haber ise Kanada’dan geldi. Bakan Çavuşloğlu, “Ciddi bir tavır değişikliği olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin önemini bildiklerini vurguluyorlar. Savunma sanayisindeki kısıtlamalarda da bazı ülkeler zaten adım atmıştı. Kanada gibi bazı ülkeler bu konuda adım atmak istediklerini söylediler.” dedi.

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Kanada, Türkiye'ye Wescam kamera tedarikini durdurmuştu. Bu yaptırımın ardından Bayraktar TB2 gibi Wescam kullanan hava araçlarında ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ASELSAN CATS kamera sistemi kullanılmaya başlandı.

F-16 görüşmeleri olumlu

F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16'ların satın alınmasıyla ilgili ABD ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde seyrettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Olumlu bir şekilde seyrediyor. Son aşamada Kongrenin de onay vermesi gerekiyor. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığının Kongreye yazdığı mektup önemli." diye konuştu.

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