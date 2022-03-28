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    Milli Muharip Uçağın yerli motoru hakkında açıklama

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak hakkındaki son gelişmeleri açıkladı. 2028 yılından itibaren Milli Muharip Uçağın yerli motor ile uçacağı duyurdu.
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    Milli Muharip Uçağın yerli motoru hakkında açıklama
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, SAHA İstanbul tarafından hazırlanan Yöneticilik Gelişim Programı'nda (SAHA MBA) yerli imkanlarla geliştirilen savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı (MMU) hakkında açıklamalarda bulundu. Uçağın motorunun da yerli olacağı belirtti.

    "Milli Muharip Uçağın neredeyse bütün parçalarının tasarımı bitti." diyen Temel Kotil, yaklaşık 1300 mühendisin çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. 18 Mart 2023'te MMU'yu hangardan çıkacak.

    Temel Kotil’in açıklamalarına göre TUSAŞ'ın hissedarı olduğu TRMotor motor ve TEI şirketleri MMU uçağının yerli motoru için çalışmalara başladı. Yerli motor çalışmalarının 10 yıl sürmesi ve 2028 itibarıyla Milli Muharip Uçağın yerli motorla uçması planlanıyor. Bu çalışmalar tamamlanana kadar yabancı motordan güç alacak.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

    “Uçağın milli olması için motorunu yapmak zorundayız. TEI'nin turboşaft motoru bize Türkiye'nin tek kristal dökebildiğini gösterdi. Motor yapmanın en zor kısmı türbin kısmı. Türbin kısmında da tek kristal gerekiyor. Tek kristal olunca mukavemetler yüksek oluyor. Yüksek sıcaklıkta termal verim artıyor, güç artıyor. Türkiye tek kristalini döktü ve turboşaft motorda kullanıyor. TUSAŞ'ın hissedarı olduğu TRMotor motor tasarımı için çalışıyor. Savunma Sanayii Başkanlığının MMU motoru için yürüttüğü bir ihale süreci var. Şu anda bilgi istiyor, biz de hazırlıyoruz. TEI ve TRMotor bu konuda çalışıyorlar. Bir motor yapmak 10 yıl sürer. 2028 ve sonrasında teslim edeceğimiz uçakta yerli motor olacak. Bunun yurt dışı ayağı da var. Rolls Royce, Türkiye'de bunu yapma konusunda niyetini birçok defa belli etmişti. Bu, bir devlet kararı. Devlet karar verirse bu motoru TEI, TR Motor, Kale yapsın veya üçü bir araya gelsin, bunu yapabiliriz. Çünkü motorun alt kırılımlarında tasarım ve üretim problemimiz yok. 2030'lara kadar kendi başımıza Türkiye olarak bunu aşarız ama yurt dışında başka iş birliklerimiz de var. Seramiğe dönülürse de motor teknolojilerinde devrim olur."

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 8 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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