İngiltere'de HTC One çıkışı Mart sonuna ertelendi





HTC'nin gösterişli bir lansmanla teknoloji dünyasına tanıttığı One modelinin Mart ayının ilk günlerindeki piyasaya çıkışı merakla beklenirken, bir süredir üretim sıkıntıları yaşandığına dair iddialar gündeme gelmekteydi.





İngiliz Clove perakendecisi bu iddiaları destekler nitelikte bir açıklama yaptı. Firma HTC One modelinin 29 Mart tarihinde raflarda olacağını duyurdu. Normalde İngiltere'de 15 Mart tarihinde modelin piyasaya çıkması beklenmekteydi. Kısa süre önce Hollanda'da da modelin çıkışının ertelendiğinin açıklanması kafalarda soru işareti oluşturmaya başladı.





Ülkemizde de Avea ayın ilk günlerinde ön talep toplamaya başlayacağını belirtmişti. Ancak firma web sitesinde konu ile ilgili herhangi bir güncelleme yapılmaması ülkemizde de gecikme yaşanıp yaşanmadığı konusunu gündeme getirdi.





Gelen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla HTC One'ın çıkış tarihi ay sonuna kadar sarkmış durumda. İki gün sonra Samsung'un amiral gemisi Galaxy S4 tanıtılacak ve Samsung'un iddiasına göre bir ay içerisinde global olarak aynı anda satışa sunulacak. Bu da HTC One'ın satışı konusunda önemli bir negatif etki yaratabilir. HTC'nin bu yıl çıkış yolu olarak gördüğü amiral gemisinde yaşayacağı hayal kırıklığı firmanın mali tablolarını düzeltmesinin önüne geçebilir. HTC'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.androidauthority.com/htc-one-uk-launch-delay-169274/