İngiltere'de HTC One çıkışı Mart sonuna ertelendi

Haber Editörü
HTC'nin gösterişli bir lansmanla teknoloji dünyasına tanıttığı One modelinin Mart ayının ilk günlerindeki piyasaya çıkışı merakla beklenirken, bir süredir üretim sıkıntıları yaşandığına dair iddialar gündeme gelmekteydi.
İngiliz Clove perakendecisi bu iddiaları destekler nitelikte bir açıklama yaptı. Firma HTC One modelinin 29 Mart tarihinde raflarda olacağını duyurdu. Normalde İngiltere'de 15 Mart tarihinde modelin piyasaya çıkması beklenmekteydi. Kısa süre önce Hollanda'da da modelin çıkışının ertelendiğinin açıklanması kafalarda soru işareti oluşturmaya başladı.
Ülkemizde de Avea ayın ilk günlerinde ön talep toplamaya başlayacağını belirtmişti. Ancak firma web sitesinde konu ile ilgili herhangi bir güncelleme yapılmaması ülkemizde de gecikme yaşanıp yaşanmadığı konusunu gündeme getirdi.
Gelen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla HTC One'ın çıkış tarihi ay sonuna kadar sarkmış durumda. İki gün sonra Samsung'un amiral gemisi Galaxy S4 tanıtılacak ve Samsung'un iddiasına göre bir ay içerisinde global olarak aynı anda satışa sunulacak. Bu da HTC One'ın satışı konusunda önemli bir negatif etki yaratabilir. HTC'nin bu yıl çıkış yolu olarak gördüğü amiral gemisinde yaşayacağı hayal kırıklığı firmanın mali tablolarını düzeltmesinin önüne geçebilir. HTC'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.
http://www.androidauthority.com/htc-one-uk-launch-delay-169274/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tüm büyük cep telefonu üreticileri aynı ay da amiral modellerini tanıttı, Böyle olması alıcılar için iyi rekabet olur ama markalar için problem olmuyormu?
Bu htc one kışta çıksaydı şimdiye baya satmıştı,s4 bekleyenlerin bir kısmı bile htc one alırdı ama şimdi s4 ile aynı anda çıkıcak ve satışları eminim çok etkileyecek.
Sony içinde öyle oldu daha satışa çıkmadan daha iyisi tanıtıldı.
Sadece Almanya'da O2 hat sahipleri 8 Mart Cuma günü teslim aldılar , şu an kullanıyorlar :)
Htc one in cikis tarihi parca sıkıntısından nisana ertelenmis sen diyosunki niye kisin cikmadi sence niye cikmamis olabilir kisin?...