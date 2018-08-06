İngiltere'de bir hacker, Tinder'ı kullanarak F-35'e ait gizli bilgilere ulaşmaya çalıştı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere çok ilginç bir hack girişimine konu oldu. Kimliği belirlenemeyen bir hacker, İngiltere'nin sadece 2 ay önce teslim aldığı F-35 savaş jetine ait gizli bilgileri; flört ve arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinden ele geçirmeye çalıştı. İngiltere'nin RAF Marham Hava Üssü'nde bulunan F-35'lerle ilgili bilgileri ele geçirmek isteyen hacker ilk önce bu hava üssünde çalışan kadın personelin Tinder profilini ele geçirdi. Sonrasında ise kadın personelin profiliyle hava üssünde çalışan erkek personellerle Tinder üzerinden iletişime geçti.

''Kısıtlı bilgi paylaşımı''

Bu konuşmalar sırasında hacker, F-35 hakkında bilgi vermeleri için erkek personellerin ağzını yoklarken profili hacklenen kadın personel olayı yetkililere bildirdi. İngiliz basını F-35'lerle ilgili gizli bilgilerin bu konuşmalar esnasında karşı tarafa aktarılmış olabileceğini ileri sürse de RAF Marham Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre söz konusu personeller F-35 projesine dahil değildi. Buna ek olarak F-35'lerle ilgili herhangi bir gizli verinin paylaşılmadığı da yetkililerce vurgulandı. RAF'ın temel güvenlik danışmanı da kısıtlı bir bilgi paylaşımının söz konusu olduğunu ancak paylaşılan bu bilgilerin gizlilik taşımadığını açıkladı.

Şu ana kadar 4 adet F-35'i teslim alan İngiltere her bir jet için 92 milyon pound ödeyecek. F-35 projesinin ülkeye olan toplam maliyetinin ise yaklaşık 9 milyar pound civarında olması bekleniyor.

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/secrets-new-stealth-fighter-jets-13034260